Волшебная сказка в домике в лесу

Хруст снега, гирлянда на окнах и домик, стоящий в заснеженному лесу, в окружении милых лисьих и заячьих следов… Этот проект дома от дизайнера и архитектора Magdalena Zawada напоминает нам о традиционной рождественской сказке, возможности провести праздники особенным образом и просто о красоте этого времени года.
Волшебная сказка, как мы узнаем по мере взросления, создается вовсе не магическими персонажами, а нами самими. Для наших детей, друзей и самих себя – именно мы являемся шансом сделать это Рождество абсолютно необыкновенным.
Этот небольшой комплекс из домика и бани из натуральной древесины построен в сосновом лесу для сдачи в аренду. В нем, кажется, есть все, чтобы сделать зимние каникулы тем, чем они должны быть – семейной сказкой для каждого.
При этом сам домик имеет модное панорамное остекление в пол и двери-слайдеры на заснеженную террасу, а баня достаточно просторна для небольшой компании.
Провести неделю или две в таком доме было бы настоящим чудом для семейной пары с детьми или компании давних друзей! Здесь чувствуется, как зима будто окутывает вас своим особенным настроением.
Оформленные снаружи и внутри в скандинавском стиле, эти два домика отлично подойдут и для круглогодичного проживания по типу летнего домика или охотничьей избушки.
Дом построен на участке, окруженным сосновым бором, а ландшафтные архитекторы предусмотрели еще и новые саженцы сосен и елей, чтобы дом буквально утопал в их красоте и зелени.
Для посадки использовались более, чем три типа хвойных – разнообразие в таком деле никогда не повредит, тем более, что каждый из нас по-своему представляет идеальную рождественскую елку. Для кого-то это – сосна, для другого – даже кедр, да и сами ели бывают разные – голубые, зеленые и самых разных размеров.
Панорамные окна – важная часть этого домика для отдыха, вы можете, наслаждаясь видом на лес, отдыхать с комфортом на любимом диване. Здесь же мы найдем и печь на дровах и несколько кресел для друзей.
На втором этаже в этом проекте есть студия в лестничном холле – здесь можно удобно устроиться в кресле с книгой, журналом или наедине со своими мыслями. Такая комната отлично подходит и под детскую игровую – теплый воздух от печи внизу отлично прогревает деревянный пол наверху даже в самую холодную зиму.
В этой же студии мы найдем и маленький кабинет у окна, отлично подходящий для работы во время каникул, если вы захотите растянуть их еще на пару-тройку дней, взяв работу на дом!
Оригинальная ванная комната со встроенной в пол чашей напоминает пещеру среди соснового леса или скалистые берега горных рек. Здесь чувствуется брутальное скандинавское настроение, а при нагревании каменная чаша передает вам абсолютно особенное, ни с чем не сравнимое тепло.
Кухня на первом этаже, декорированная в стиле скандинавского кантри, выглядит просто и удобно – большая раковина не доставит вам хлопот даже при большом количестве гостей во время праздничного застолья.
Террасы – тоже важная часть дома, даже если он чаще всего используется зимой. В теплые дни вы можете поставить здесь кресло с пледом или столовую группу, а если говорить о летнем проживании, то терраса при домике в лесу в принципе незаменима.
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