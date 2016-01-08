Волшебная сказка в домике в лесу

Хруст снега, гирлянда на окнах и домик, стоящий в заснеженному лесу, в окружении милых лисьих и заячьих следов… Этот проект дома от дизайнера и архитектора Magdalena Zawada напоминает нам о традиционной рождественской сказке, возможности провести праздники особенным образом и просто о красоте этого времени года.

Волшебная сказка, как мы узнаем по мере взросления, создается вовсе не магическими персонажами, а нами самими. Для наших детей, друзей и самих себя – именно мы являемся шансом сделать это Рождество абсолютно необыкновенным.