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До и После: 5 домов, которым дали второй шанс

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Дома в стиле модерн
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Специально для вас мы собрали 5 популярных проектов реконструкций, чтобы показать, что старые и маленькие дома могут стать шикарными и большими вместе с архитекторами homify!

​Домик в переулке

BEFORE Patalab Architecture
Patalab Architecture

BEFORE

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Маленький домик в переулке, который использовался долгое время как мастерская, даже не имеющая полноценного приватного подъезда, расположен в одном из районов Лондона. Студия PATALAB ARCHITECTURE проделала его реконструкцию с особым блеском. Посмотрите, что у нее получилось!

Домик в переулке: новая жизнь

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture Дома в стиле модерн
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

Неоднозначная, но очень сильная стратегия устройства внутреннего дворика на столь небольшом участке, смотрится очень выигрышно! На месте мастерской образовалась кухня, у домика был расширен гараж, а благодаря пристройке добавлены новые комнаты.

Casa Tania: до редизайна

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos Дома в стиле модерн
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Первый проект в нашей подборке под названием «Каса Тания» реализован проектным бюро Neitral Arquitectos в мексиканском регионе Веракруз. Здесь мы видим, как самый стандартный представитель мексиканского пригородного жилья на одну семью – маленький домик с узким фасадом – стал почти футуристическим местом для жизни!

Casa Tania: после редизайна

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos Дома в стиле модерн
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

В новом обличии домик приобрел красивый вариант урбанистического палисадника – клумбу и горшечное растение на фоне бетонных лестниц и площадки. Кроме того, сам дом получил второй этаж и панорамное остекление и теперь имеет в два раза большую площадь.

Вилла из роскошного прошлого

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Балкон и терраса в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

В прошлом очень богатый особняк был полностью заброшен и выкуплен лишь совсем недавно. На его месте ранее проходили званые обеды, красивые коктейльные вечеринки и воскресные барбекю, и новый владелец хотел восстановить эти традиции.

Вилла: новое рождение

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Бассейн в стиле модерн
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Благодаря архитектору Хуану Луису Фернандесу вилла заблистала так, как никогда ранее, получила новый бассейн, домик для гостей и еще много всего интересного!

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П-образный дом

loft H-11, NonWarp NonWarp Дома в стиле лофт
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

Построенный еще в первой половине прошлого века, этот мексиканский дом когда-то принадлежал состоятельной семье, но на этой фотографии выглядит очень грустно.

​ Реконструкция в современном стиле

loft H-11, NonWarp NonWarp Дома в стиле лофт
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

С помощью профессионалов из студии архитектуры и дизайна NONWARP из города Пуебла, Мексика этот необычный дом стал вновь интересным и красивым.

Дом в пригороде: традиции

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Дома в стиле модерн
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Казалось бы, достаточно симпатичный домик в тихом пригороде, по мнению хозяев, нуждался в качественной переработке. И правда, построенный более 20-ти лет назад, имеющие ретро-интерьеры и несколько серьезных недостатков, он заслуживает внимания!

Дом в пригороде: современность

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos Дома в стиле модерн
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

Редизайн в стиле модерн выглядит очень красиво. Качественная подсветка рельефного натурального камня в отделке, красивые новые ворота для гаража по типу старых и полный редизайн интерьеров – настоящая победа для этого дома, которой добились дизайнеры из CENIT ARQUITECTOS.

Именно благодаря архитекторам и дизайнерам, которые берутся за сложные полномасштабные проекты реконструкций мы можем до сих пор наслаждаться исторической архитектурой и не только частной! Любой собор, ратуша или даже итальянский фонтанчик не смог бы дожить до наших дней без присмотра и бережного отношения со стороны небезразличных людей.

Так и средневековые замки, шикарные палаццо, все здания вдоль Grand Canal в Венеции и еще сотни тысяч других строений давно бы просто перестали существовать, если бы мы не помогали им оставаться в строю. Частные проекты не менее важны, чем общественные, ведь несмотря на свой небольшой размер, они очень сильно затрагивают жизнь соседей. И дом, что обрел новую жизнь, становится вдохновением для всего района!

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