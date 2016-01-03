До и После: 5 домов, которым дали второй шанс

Редизайн в стиле модерн выглядит очень красиво. Качественная подсветка рельефного натурального камня в отделке, красивые новые ворота для гаража по типу старых и полный редизайн интерьеров – настоящая победа для этого дома, которой добились дизайнеры из CENIT ARQUITECTOS.

Именно благодаря архитекторам и дизайнерам, которые берутся за сложные полномасштабные проекты реконструкций мы можем до сих пор наслаждаться исторической архитектурой и не только частной! Любой собор, ратуша или даже итальянский фонтанчик не смог бы дожить до наших дней без присмотра и бережного отношения со стороны небезразличных людей.

Так и средневековые замки, шикарные палаццо, все здания вдоль Grand Canal в Венеции и еще сотни тысяч других строений давно бы просто перестали существовать, если бы мы не помогали им оставаться в строю. Частные проекты не менее важны, чем общественные, ведь несмотря на свой небольшой размер, они очень сильно затрагивают жизнь соседей. И дом, что обрел новую жизнь, становится вдохновением для всего района!

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