До и После: 5 домов, которым дали второй шанс

Специально для вас мы собрали 5 популярных проектов реконструкций, чтобы показать, что старые и маленькие дома могут стать шикарными и большими вместе с архитекторами homify!
Маленький домик в переулке, который использовался долгое время как мастерская, даже не имеющая полноценного приватного подъезда, расположен в одном из районов Лондона. Студия PATALAB ARCHITECTURE проделала его реконструкцию с особым блеском. Посмотрите, что у нее получилось!
Неоднозначная, но очень сильная стратегия устройства внутреннего дворика на столь небольшом участке, смотрится очень выигрышно! На месте мастерской образовалась кухня, у домика был расширен гараж, а благодаря пристройке добавлены новые комнаты.
Первый проект в нашей подборке под названием «Каса Тания» реализован проектным бюро Neitral Arquitectos в мексиканском регионе Веракруз. Здесь мы видим, как самый стандартный представитель мексиканского пригородного жилья на одну семью – маленький домик с узким фасадом – стал почти футуристическим местом для жизни!
В новом обличии домик приобрел красивый вариант урбанистического палисадника – клумбу и горшечное растение на фоне бетонных лестниц и площадки. Кроме того, сам дом получил второй этаж и панорамное остекление и теперь имеет в два раза большую площадь.
В прошлом очень богатый особняк был полностью заброшен и выкуплен лишь совсем недавно. На его месте ранее проходили званые обеды, красивые коктейльные вечеринки и воскресные барбекю, и новый владелец хотел восстановить эти традиции.
Благодаря архитектору Хуану Луису Фернандесу вилла заблистала так, как никогда ранее, получила новый бассейн, домик для гостей и еще много всего интересного!
Построенный еще в первой половине прошлого века, этот мексиканский дом когда-то принадлежал состоятельной семье, но на этой фотографии выглядит очень грустно.
С помощью профессионалов из студии архитектуры и дизайна NONWARP из города Пуебла, Мексика этот необычный дом стал вновь интересным и красивым.
Казалось бы, достаточно симпатичный домик в тихом пригороде, по мнению хозяев, нуждался в качественной переработке. И правда, построенный более 20-ти лет назад, имеющие ретро-интерьеры и несколько серьезных недостатков, он заслуживает внимания!
Редизайн в стиле модерн выглядит очень красиво. Качественная подсветка рельефного натурального камня в отделке, красивые новые ворота для гаража по типу старых и полный редизайн интерьеров – настоящая победа для этого дома, которой добились дизайнеры из CENIT ARQUITECTOS.
Именно благодаря архитекторам и дизайнерам, которые берутся за сложные полномасштабные проекты реконструкций мы можем до сих пор наслаждаться исторической архитектурой и не только частной! Любой собор, ратуша или даже итальянский фонтанчик не смог бы дожить до наших дней без присмотра и бережного отношения со стороны небезразличных людей.
Так и средневековые замки, шикарные палаццо, все здания вдоль Grand Canal в Венеции и еще сотни тысяч других строений давно бы просто перестали существовать, если бы мы не помогали им оставаться в строю. Частные проекты не менее важны, чем общественные, ведь несмотря на свой небольшой размер, они очень сильно затрагивают жизнь соседей. И дом, что обрел новую жизнь, становится вдохновением для всего района!
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