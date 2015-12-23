Качественный дом с оттенком традиционализма

Стиль прерий был создан архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом и основывается на кирпичной архитектуре, натуральных материалах и теплых природных оттенках. Большинство домов в стиле прерий, в отличие от традиционных европейских коттеджей, выглядят будто растянутыми по поверхности, так как философия именно такой планировки – просторной, ограниченной лишь большими окнами и стенами из кирпича и камня, заложена в самой основе стиля.

Интересно, что стиль прерий был популярен в 1900-1920 годах, но сохранился до сих пор и активно продолжает свое развитие в современной манере. Архитектор создавал данный стиль как ответ на слишком простую современную архитектуру, абсолютно не ориентированную на природу. Он использовал декоративный камень в отделке, кирпич теплых оттенков, крыши красных и коричневых оттенков, деревянные окна и двери, а также просторные веранды для прогулок с навесам и особый тип окон, стоящих рядами по 2, 4 или 6 штук за раз.