Качественный дом с оттенком традиционализма

Дом, построенный в американском стиле прерий и оформленный с оттенками традиционализма – отличный вариант для классический семьи, которая ищет в новом загородном доме обстоятельности и ощущения стабильности.
Проект воплотила студия архитектуры и дизайна BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, которая в основном занимается домами в стиле модерн, но здесь выразила себя и в более классическом амплуа.
Стиль прерий был создан архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом и основывается на кирпичной архитектуре, натуральных материалах и теплых природных оттенках. Большинство домов в стиле прерий, в отличие от традиционных европейских коттеджей, выглядят будто растянутыми по поверхности, так как философия именно такой планировки – просторной, ограниченной лишь большими окнами и стенами из кирпича и камня, заложена в самой основе стиля.
Интересно, что стиль прерий был популярен в 1900-1920 годах, но сохранился до сих пор и активно продолжает свое развитие в современной манере. Архитектор создавал данный стиль как ответ на слишком простую современную архитектуру, абсолютно не ориентированную на природу. Он использовал декоративный камень в отделке, кирпич теплых оттенков, крыши красных и коричневых оттенков, деревянные окна и двери, а также просторные веранды для прогулок с навесам и особый тип окон, стоящих рядами по 2, 4 или 6 штук за раз.
В США принято считать, что стиль прерий – национальное достижение, абсолютно уникальное и созданное одним человеком. Отчасти это так, но это не вся правда. Стиль назван так из-за местности масштабной постройки таких домов – прерий на Среднем Западе. В них использовались натуральные и всегда местные материалы, уникальные из-за своей географии и методу использованию – это правда. Правда и то, что именно Фрэнк Ллойд Райт показал американцам, сколь гармонично архитектура может быть вписана в природный пейзаж. Его дома в стиле прерий во многом похожи на окружающие ландшафты и цветом, и настроением.
Но также можно с полной уверенностью сказать, что стиль прерий безумно похож на азиатскую архитектуру – формой крыш, маленькими окнами, садиками камней, подходом к дизайну и минимализмом в основе.
В дизайне интерьера этого проекта мы найдем необычный подход к оформлению дома в стиле прерий. В отличие от традиционного брутального декоративного камня и отделки древесиной мы найдем современный интерьер в стиле модерн – глянцевый и минималистичный.
Особенный оттенок традиционализма мы видим в столовой с классической группой из темного дерева. Переливающееся в лучах любого освещения оно создает идеальную атмосферу для тихого ужина и светской беседы.
Возвращаясь в гостиную, мы видим, как традиции и современность переплетаются в интерьере и составляют пару друг другу особенно аккуратно.
Классическая английская бильярдная имеет эталонный интерьер и оформлена по всем законам жанра – полосатые обои, декоративная деревянная отделка стен до высоты 1 метра и малахитовый ковролин в крапинку.
Просторный крытый бассейн расположен недалеко от гостиной. Здесь есть уголок для отдыха с мягкой мебелью и деревянным полом с подогревом, идеальный для расслабления после купания и сауны.
Гнутое дерево, традиционная мебель в столовой… Эти маленькие характерные признаки стиля ар-нуво выглядят в таком доме очень кстати. Уютный, семейный, основательный и презентабельный он изящно создает в доме классический образ благородной темной древесиной.
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