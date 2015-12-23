Современный дом с прекрасным садом

Семейный проект коттеджа, который рискует навсегда остаться в вашем сердце, является стильной и современной вариацией домика в провинции. Построенный на живописном участке с множеством высоких деревьев, он спроектирован архитектурной студией BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, которая занимается строительством по собственным эксклюзивным, но при этом типовым проектам.

Студия разработала множество вариаций и планировок, каждая из которых выглядит, как европейская мечта современности. Этот проект на фотографиях – воплощение одной из них, и он смотрится просто великолепно!