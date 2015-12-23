Современный дом с прекрасным садом

Семейный проект коттеджа, который рискует навсегда остаться в вашем сердце, является стильной и современной вариацией домика в провинции. Построенный на живописном участке с множеством высоких деревьев, он спроектирован архитектурной студией BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, которая занимается строительством по собственным эксклюзивным, но при этом типовым проектам.
Студия разработала множество вариаций и планировок, каждая из которых выглядит, как европейская мечта современности. Этот проект на фотографиях – воплощение одной из них, и он смотрится просто великолепно!
Модная комбинированная отделка этого коттеджа составлена из трех материалов – натурального дерева с эффектом омбре, декоративных панелей и оштукатуренных фасадов. Стильное их сочетание в удачных пропорциях делает достаточно небольшой дом очень интересным!
Одна из важнейших частей этого проекта – вдохновляющие маленькие идеи, как это местечко для столовой на мини-патио, лавочка, невидимые клумбы под окнами с ампельными растениями и приподнятые клумбы в разных местах по периметру дома. Именно эти мелочи, как и комбинированная отделка, позволяют сделать дом – Домом с большой буквы, индивидуальным и при этом полноценным местом для жизни.
Особого внимания заслуживает задний дворик с многоуровневыми террасами, минималистичной столовой и большим количество мест для игр детей. Продуманная конфигурация из террас и клумб позволяет с большим комфортом устраивать себе релакс-выходные в теплое время года, а газонная площадка достаточно больших размеров служит главным местом для игр детей.
Один из сюрпризов этого потрясающего проекта – детский бассейн с небольшой глубиной, но при этом подходящий и для купания взрослых. В нем не получится полноценно поплавать, так как его длина составляет не более 6 метров, но окунуться в жаркий летний день в прохладную воду в нем можно.
За таким мини-бассейном легко ухаживать, его легко мыть, на него не требуется много воды, а слив не создает проблем большим объемом. Вода в таком бассейне чрезвычайно быстро нагревается, он безопасен для детей и шикарно смотрится на заднем дворике.
Модные террасы выполнены из древесины темной породы, а клумбы реализованы в стиле минимализм с мульчированием мелкой белой галькой. Сразу два тренда покоряют нас сразу, ведь оба этих оттенка идеально смотрятся в современном саду.
В интерьере этого дома мы найдем оформление в стиле модерн – модную отделку декоративными панелями, паркет и глянцевую керамическую плитку, окна в пол и стильные решение для дизайна интерьера.
Столовая и гостиная здесь находятся на разных уровнях из-за неровности участка, что только положительно влияет на живописный вид из окна. Из столовой, таким образом, мы можем видеть весь сад и участок, включая террасы с бассейном, а гостиная из-за своего расположение строго на уровне террас выглядит и вовсе частью общей зоны в стиле релакс.
Стильная кухня с трехцветными фасадами особенно красива из-за окон, строго выровненных по высоте столешницы, и стеклянного кухонного фартука с глянцевым отливом. Здесь кажется, что функционализм победил традиционный облик кулинарной зоны, но при этом помог реализовать мечту любой хозяйки-перфекционистки об идеальных линиях, гладких и ровных фасадах и отсутствии мелких деталей.
Такой проект – воплощение европейской мечты о загородном коттедже, он был реализован в Польше и сейчас особенно актуален из-за своей модной отделки экстерьера и современного интерьера. Посмотреть другие работы авторов этого проекта вы можете на странице их портфолио, и там же есть ссылка на их официальный сайт с сотнями проектов коттеджей, подходящих для пригорода и местного климата.
Лучшие материалы для вас на homify:
— Однушка вашей мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Интересные идеи для дизайна спальни.