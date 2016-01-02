До и После: Из ретро в модерн за 5 шагов

Редизайн дома – большой пласт работ, который часто растягивается и становится бесконечным. Чтобы такого не произошло, владельцы этого дома пригласили архитекторов и дизайнеров из студии Mare Architectuur & Advies, чтобы они полностью контролировали весь процесс и сдали его точно в срок.

Этот небольшой коттедж был куплен в очаровательном, тихом и зеленом районе, с лесом неподалеку и отличным транспортным сообщением с центром города. Семья хотела создать из дома, который во многом был похож на настоящую машину времени в прошлое, модное и стильное жилье нового времени.

Такие проекты всегда вдохновляют. Кажется, при правильном выборе архитектора и дизайнера можно восстановить абсолютно любое здание, а не слишком красивое и модное сделать таковым! Мы надеемся, что наши читатели, как и мы, ценят рубрику «До и после», в которой мы стремимся показать вам, что все возможно – стоит лишь начать работу и довериться профессионалам.

В этом проекте вы найдете множество элементов, которые сделали дом абсолютно непохожим на свой предыдущий образ. Особенно изменился вид с заднего дворика, а также интерьеры, которые теперь основаны на стиле модерн и выглядят очень современно!