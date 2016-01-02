До и После: Из ретро в модерн за 5 шагов

Редизайн дома – большой пласт работ, который часто растягивается и становится бесконечным. Чтобы такого не произошло, владельцы этого дома пригласили архитекторов и дизайнеров из студии Mare Architectuur & Advies, чтобы они полностью контролировали весь процесс и сдали его точно в срок.
Этот небольшой коттедж был куплен в очаровательном, тихом и зеленом районе, с лесом неподалеку и отличным транспортным сообщением с центром города. Семья хотела создать из дома, который во многом был похож на настоящую машину времени в прошлое, модное и стильное жилье нового времени.
Такие проекты всегда вдохновляют. Кажется, при правильном выборе архитектора и дизайнера можно восстановить абсолютно любое здание, а не слишком красивое и модное сделать таковым! Мы надеемся, что наши читатели, как и мы, ценят рубрику «До и после», в которой мы стремимся показать вам, что все возможно – стоит лишь начать работу и довериться профессионалам.
В этом проекте вы найдете множество элементов, которые сделали дом абсолютно непохожим на свой предыдущий образ. Особенно изменился вид с заднего дворика, а также интерьеры, которые теперь основаны на стиле модерн и выглядят очень современно!
Традиционный краснокирпичный дом, похожий на домики в стиле ранчо в США, имеет вытянутый фасад и простую двускатную крышу. Металлические ставни хотелось снять сразу, а вот наличие гаража и большого палисадника очень привлекает.
В этом доме, построенном более 40 лет назад, бывшие владельцы вырастили своих детей, отправили их в университет и с радостью наблюдали за их успехами, которые рассказывались на семейных вечерах. Теперь, с уважением в прежним владельцам, мы видим, как дом совершенно перестраивается под нужды другой семьи, и что еще более фантастично – нового века.
Дополнительный мансардный этаж был добавлен в проект дома архитекторами на первом этапе проектирования. Здесь расположились две спальни, хотя сам второй уровень был лишь утеплен и обзавелся врезанным в крышу модулем остекления.
Фасад был покрашен в белый оттенок, а стильная горизонтальная линия серо-голубого оттенка подчеркивает его интересную форму. Палисадник остался на том же месте, но не сохранил своего облика – лишь несколько растений остались прежними, остальные были посажены вновь.
До ремонта здесь царила достаточно заброшенная атмосфера – задний дворик почти не использовался семьей, так как дети уже выросли и жили самостоятельно.
Теперь потрясающий задний дворик, укомплектованный клумбами, террасами, зимним садом и шикарным видом на лес, выглядит гораздо позитивнее! Новый элитный газон с особо-шелковой пышностью здесь является главным секретом.
Оформленная в традиционном стиле, который сейчас мы не можем не назвать «ретро», она отлично послужила семье прошлых владельцев.
Сейчас она выглядит совсем иначе – лишь оставленный для печи дымоход напоминает планировку комнаты, которую вы видели ранее. Теперь здесь царит модерн и дизайнерская мягкая мебель с особенно мягкой обивкой.
Здесь вы можете видеть и панорамные окна до пола за диваном – в том числе и из-за них был куплен этот дом, который благодаря планировке и остеклению было проще всего превратить в стильный проект в соответствии с модными трендами.
В итоге редизайн получился максимально бюджетный, в отсутствии конструктивных изменений. Большая часть средств была потрачена на самые сложные вещи: коммуникации, мансардные окна и утепление, дополнительный зимний сад и остекление.
Лучшие материалы для вас на homify:
— Современные идеи дизайна спальни;