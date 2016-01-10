Как читать архитектурный план этажа

Во время просматривания архитектурной проектной документации у каждого заказчика, не имеющего строительного образования или элементарных познаний в черчении, возникают одинаковые мысли. Все они о куче листов непонятных квадратиков, линий, стрелок и цифр. Более того, план трехмерного пространства выполняется двухмерным, что еще больше усложняет представление о структуре будущего строения: планировке этажей, фасада и т. д.

В то же время, умение распознать планировку этажа среди всех этих непонятных обозначений избавит в дальнейшем от многих хлопот.

Во-первых, заказчик, обращаясь в строительную фирму, обычно уже имеет представление о доме, который он хочет. Насколько его идеи полно реализованы архитектором может показать лишь архитектурный план. Доверять устным объяснениям вроде «здесь будет дверь, а здесь — окно» тоже не стоит. Даже если исполнитель добросовестный, он тоже человек и может ошибиться, неправильно поняв пожелания заказчика.

Во-вторых, умение читать планы этажей позволять вовремя провести корректировку. На этапе строительства уже будет поздно.

Третий пункт вытекает из двух предыдущих. Он говорит о сохранении денег и их трате на обоснованные расходы.