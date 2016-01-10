Как читать архитектурный план этажа

Во время просматривания архитектурной проектной документации у каждого заказчика, не имеющего строительного образования или элементарных познаний в черчении, возникают одинаковые мысли. Все они о куче листов непонятных квадратиков, линий, стрелок и цифр. Более того, план трехмерного пространства выполняется двухмерным, что еще больше усложняет представление о структуре будущего строения: планировке этажей, фасада и т. д.
В то же время, умение распознать планировку этажа среди всех этих непонятных обозначений избавит в дальнейшем от многих хлопот.
Во-первых, заказчик, обращаясь в строительную фирму, обычно уже имеет представление о доме, который он хочет. Насколько его идеи полно реализованы архитектором может показать лишь архитектурный план. Доверять устным объяснениям вроде «здесь будет дверь, а здесь — окно» тоже не стоит. Даже если исполнитель добросовестный, он тоже человек и может ошибиться, неправильно поняв пожелания заказчика.
Во-вторых, умение читать планы этажей позволять вовремя провести корректировку. На этапе строительства уже будет поздно.
Третий пункт вытекает из двух предыдущих. Он говорит о сохранении денег и их трате на обоснованные расходы.
Каждое здание строится на основании строительных чертежей. В проекте любого здания присутствуют следующие виды чертежей:
Фасад. Изображает наружный вид здания.
Разрез. Бывает продольным и поперечным и отображает план здания в вертикальной плоскости.
План. Этот чертеж является разрезом здания в горизонтальной плоскости и показывает планировку этажей и фундамента.
Генеральный план. Является чертежом всего участка вместе с домом и прилегающими строениями.
Таким образом, архитектурный план этажа — это горизонтальное сечение здания, которое выполнено на уровне нижней части оконного проема. На этом плане отображаются помещения этажа и их связь между собой, толщина стен, расположение и размеры дверных и оконных проемов, направление открытия дверей, расположение лестничных клеток, санузлов, а иногда — мебели или оборудования.
Обычно на вопрос «Как найти север?» можно услышать ответ, что север находиться с той стороны, где на деревьях растет мох. Но этот вопрос относится к знаниям об ориентации на местности. На чертежах мох не растет, поэтому север нужно находить другими методами.
Согласно ГОСТ 21.508-93 ориентация чертежа по местности обозначается в левом верхнем углу плана при помощи вертикальной стрелки. У ее острия проставляют большую букву «С». Юг обозначают большой буквой «Ю». Соответственно, запад и восток будут по левую и по правую сторону от этой вертикальной стрелки. Как правило, ориентацию здания на север в чертеже планируют исходя из того, что север находится вверху листа плана. Однако, допускается отклонение ориентации на север на 90 градусов влево или вправо.
Для чего делают ориентацию на север при планировке этажа? Ответ довольно прост. План этажа — это только часть из всех чертежей здания. Поэтому его следует пространственно связать с другими чертежами, чтобы в дальнейшем не возникало путаницы в конструкции здания.
Стены — основной конструктивный элемент любого здания. Они отображаются двумя параллельными линиями. В зависимости от толщины используемого материала расстояние между линиями будет меняться. Так, кирпичная стена будет более толстой по отношению к стене из деревянных досок.
Окна — это проемы в стенах для возможности обзора наружного пространства вокруг дома.
Окна обозначаются тремя параллельными линиями. То есть, если в стене есть оконный проем, то между линиями, обозначающими границы стены, рисуют еще одну линию. Естественно, в планировке этажей окна, как правило, отображаются на наружных стенах. Хотя существуют и проекты с внутренними окнами.
Двери при планировке этажа — это проемы в стене, которые используются для перехода между помещениями здания.
Дверной проем на плане обозначается также тремя параллельными линиями. Однако, в отличие от оконного проема, третья линия рисуется не между линиями стены, а вне их с той стороны, с которой они будут открываться.
Направление открытия двери обозначается дугой, которая рисуется от линии двери. Это позволяет уже исходя из плана этажа проектировать размещение мебели в доме или квартире.
В многоэтажных домах размещение лестниц занимает важное место при планировке дома, ведь она соединяет между собой разные этажи. От удачности выбора ее размещения зависит функциональность и комфортность эксплуатации дома.
Лестница на плане этажа изображается при помощи двух параллельных линий, между которыми одна за другой вычерчены перпендикулярные им линии. То есть, чертежное обозначение по факту похоже на изображение лестницы. Направление движения по лестнице указывается стрелкой. Хотя движение по лестнице возможно как вверх, так и вниз, обычно понимают, что лестница ведет наверх. Поэтому и при планировке этажа ее обозначают стрелкой «Вверх».
Поскольку план этажа — это основание для ведения строительных работ, он должен содержать отображение всех конструктивных элементов этажа. Так, архитектурные элементы на планировке этажа отображаются следующим образом:
Ванна. Изображается на чертеже в виде прямоугольника с маленьким кружком, смещенным к одному из краев прямоугольника.
Санузел. Показывается при планировке этажа в виде прямоугольника, который закруглён с одной из сторон (т. е. не имеет углов). Внутри этого закругления рисуют маленький кружок.
Мойка кухонная. Изображается в виде двух квадратов: один из них немного меньше и вписан в другой квадрат. Концы одной из сторон внешнего квадрата выходит на пару миллиметров за его периметры.
Умывальник. Изображается в виде прямоугольника, концы одной из сторон которого выходит за его периметры. С этой же стороны внутри прямоугольника параллельно ей чертят прямую линию.
Газовая плита. Чертится в виде прямоугольника с двумя кружочками внутри, напоминающими конфорки.
Камин. Этот архитектурный элемент отображается в виде двух прямоугольников в стене, вписанных друг в друга. Наружный прямоугольник обозначает стену вокруг камина, а внутренний — его топливник.
Масштабы, используемые при планировке этажей, бывают такими: 1:50, 1:100, 1:200, 1:400.
Размеры на архитектурных планах этажей указываются в миллиметрах без указания аббревиатуры «мм». В случае необходимости могут быть использованы сантиметры или метры. Однако в этом случае прописывают, соответственно, обозначения «см» и «м».
Размеры конструктивных элементов обозначают при помощи выносных и размерных линий. Выносные линии исходят от краев элемента, размер которого нужно указать, а поверх тонкой размерной линии пишется необходимое число размера.
Размерные линии выносят параллельными цепочками вокруг плана. Первую размерную линию располагают на расстоянии от 15 до 20 мм, последующие — от 8 до 10 мм начиная от первой линии и между собой.
Первая цепочка обозначает размеры проемов в стенах и простенков, вторая — расстояние между осями капитальных стен и колонн, а третья — дистанцию между крайними осями дома.
Зная все тонкости и секреты чтения архитектурного плана вы легко сможете спроектировать дом новейшей архитектуры c горячим темпераментом.