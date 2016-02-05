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Как создать и нанести штукатурку самостоятельно?

Алиса Алиса
murat topuz atelier (handmade), Murat Topuz Atelier Murat Topuz Atelier Произведения искусстваХудожественные изделия
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Создание декоративного слоя с помощью штукатурки – это прекрасное и уникальное решение для создания неординарного интерьера. С помощью штукатурки можно не только выровнять поверхность, но и создать красивый художественный рисунок. Это превосходный декоративный материал.

Но прежде чем начать ремонт, нужно узнать способы, как создать штукатурку самостоятельно. Часто при помощи штукатурки выполняют самые последние штрихи в ремонте дома. Существует два вида штукатурки: обмазочная и структурная. Как видно из названия, первая нужна для того чтобы выровнять поверхность под следующий облицовочный слой.А структурную штукатурку используют после, для того чтобы создать облицовочный декоративный слой. 

Так все таки как можно в домашних условиях создать штукатурку? Какие для этого нужны инструменты и материалы? Как потом наносить ее на поверхности? Все это и многое другое мы постараемся рассмотреть в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!

Штукатурка или пенополистирол?

Letnie mieszkanie pod Berlinem, Loft Kolasiński Loft Kolasiński Стены и полЛаки и краски Кирпичи Белый
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Для надежного нанесения штукатурки на пенополистирол необходимо проделать следующие этапы работ:

- На гладкую поверхность пенополистирола закрепить армирующую стеклосетку;

- Обеспечить надежное сцепление выравнивающего слоя штукатурки с пенополистиролом (вернее с нанесенной на экструдированный пенополистирол сеткой стеклоткани);

- Убрать отрицательное влияние солнца на проведение работ;

Инструменты

murat topuz atelier (handmade), Murat Topuz Atelier Murat Topuz Atelier Произведения искусстваХудожественные изделия
Murat Topuz Atelier

Murat Topuz Atelier
Murat Topuz Atelier
Murat Topuz Atelier

Для создания облицовочных работ под рукой необходимо иметь целый ряд инструментов:

затирочный шпатель;

мастерок;

набор шпателей для нанесения раствора;

уровень;

отвес;

строительное правило;

емкость под раствор;

раствор штукатурки;

грунтовка.

А если еще выполняется и декоративный слой, то наш список пополняется следующими инструментами:

валик;

дрель с насадкой для полировки или машинка для полировки;

кельма;

ветошь;

затирочная губка.

Если все перечисленные инструменты у вас под рукой, то создание и нанесение штукатурки на поверхность будет заметно проще и удобнее.

Материалы

SERAMİK, TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ Стены и полЛаки и краски
TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
TURKKEN ULUSLARARASI İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

Обычно в состав штукатурки входят следующие материалы: известь, цемент, гипс, глина, песок, клей ПВА, вода в разных сочетаниях и пропорциях.

Для того чтобы приготовить раствор штукатурки, необходимо определиться с ее составом. Чаще всего именно известь становится главным элементом в составе штукатурки. Правда известковый раствор долго твердеет, достигая нужной плотности. Чтобы штукатурка сохла быстрее, в раствор можно добавить немного гипса.

1. Цементный раствор: 1 часть цемента и 2-3 части песка – такой раствор имеет высокую прочность и используется чаще всего для наружных работ.
2. Цементно-известковый раствор: 1 часть цемента, 3-5 частей песка, 0,7-1 часть известкового раствора. 

3. Известковый раствор: 1 часть известкового раствора, 3 части песка.

4. Известково-гипсовый раствор: 1 часть сухого гипса (алебастра) и 3 части известкового теста.

Также в состав штукатурки можно добавить немного клея ПВА для ускорения схватывания. А для замедления схватывания штукатурки лучше всего добавлять моющие средства: мыло, стиральный порошок и т.д.

Создание профилей и форм

かわらかべ 瓦骨材利用塗り壁材, 株式会社エコシステム 株式会社エコシステム Стены и полЛаки и краски
株式会社エコシステム

株式会社エコシステム
株式会社エコシステム
株式会社エコシステム

Штукатурные профили применяются в отделочных работах для выравнивания стен и армирования внешних угловых соединений стеновых поверхностей.

По своему назначению штукатурный профиль делится на два типа:

- Углозащитный (угловой). Его основные задачи: армирование углов при оштукатуривании поверхности стен, дверных и оконных проемов; формирование прямолинейного угла при отделке стен ГКЛ, ГВЛ и другими листовыми материалами; восполнение формы внешнего угла при сильном повреждении стены.

- Маячковый. Предназначен для нанесения штукатурного слоя на обрабатываемую поверхность требуемой толщины, получение при штукатурных работах ровной поверхности, выравнивание горизонтальных поверхностей, в том числе изготовление наливных полов.

Подготовка потолка

Edifício de Habitação | Lapa | Lisboa, ATELIER DA CIDADE ATELIER DA CIDADE Гостиная в стиле модерн
ATELIER DA CIDADE

ATELIER DA CIDADE
ATELIER DA CIDADE
ATELIER DA CIDADE

Чтобы подготовить поверхность потолка для нанесения штукатурки, необходимо выполнить эти этапы:

- Нужно проверить и проследить, чтобы поверхность была сухой и чистой,

- Также проверяем, насколько поверхность ровная. Если что-то не так – выравниваем,

- Необходимо убедиться в отсутствии трещин и других повреждений,

- Надо загрунтовать поверхность при помощи акриловой грунтовки или грунтовки с кварцевым наполнителем,

- А также будет не лишним покрасить поверхность под цвет будущей штукатурки (желательно).

Нанесение штукатурки

Dom pod Berlinem, Loft Kolasiński Loft Kolasiński Стены и полЛаки и краски Плитка Серый
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

Существует огромное количество различных видов нанесения для создания разнообразных объемных рисунков. Однако далеко не каждый (даже опытный мастер) способен создать такое покрытие.

Поэтому мы рассмотрим наиболее легкий и распространенный метод – создание рисунка, имитирующего скальную поверхность. Нужно сказать, что эта технология нанесения подходит как для внутренних, так и для наружных стен.

- В первую очередь необходимо нанести 1-2 слоя грунтовки (акриловой),

- Затем нужно тщательно зашпаклевать поверхность стен, что позволит избавить ее от трещин, впадин и бугорков, повысит качество покрытия,

- Для того чтобы начать наносить покрытие, нужно выбрать квадратный участок на стене размером примерно 30х30 см. После этого на гладилку или правило наносится раствор и равномерно намазывается на стену слоем 2-3 мм. Если есть возможность, можно нанести более толстый слой (3-5 мм), что повысит ребристость поверхности,

- Далее создается имитация скалы. Для этого нужно очистить гладилку от раствора, приложить к нанесенному слою и плавными движениями вверх-вниз пройтись по слою,

- Так начнет появляться текстура скалы. Различными движениями будет создаваться разная текстура, в чем и заключается уникальность,

- После заполнения первого участка надо переходить к следующему,

- Начиная оштукатуривать каждый отдельный участок, гладилку нужно очищать,

- Закончив нанесение, нужно дать покрытию полностью высохнуть в течение суток.

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Что делать, когда сыпется штукатурка?

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