Как создать и нанести штукатурку самостоятельно?

Создание декоративного слоя с помощью штукатурки – это прекрасное и уникальное решение для создания неординарного интерьера. С помощью штукатурки можно не только выровнять поверхность, но и создать красивый художественный рисунок. Это превосходный декоративный материал.

Но прежде чем начать ремонт, нужно узнать способы, как создать штукатурку самостоятельно. Часто при помощи штукатурки выполняют самые последние штрихи в ремонте дома. Существует два вида штукатурки: обмазочная и структурная. Как видно из названия, первая нужна для того чтобы выровнять поверхность под следующий облицовочный слой.А структурную штукатурку используют после, для того чтобы создать облицовочный декоративный слой.

Так все таки как можно в домашних условиях создать штукатурку? Какие для этого нужны инструменты и материалы? Как потом наносить ее на поверхности? Все это и многое другое мы постараемся рассмотреть в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!