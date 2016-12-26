Виды стилей межкомнатных дверей

Каждый из нас мечтает об идеальном доме, в котором все стилевые направления интерьеров будут гармонировать между собой и создавать единый и целостный интерьер дома. Важную роль в создании такого интерьера играют межкомнатные двери.
Выбор межкомнатных дверей в интерьер – это важное и ответственное занятие, ведь двери являются связующим звеном между комнатами. И поэтому, дверь должна создавать плавный переход от одного стиля интерьера к другому, от одного функционального помещения к другому. Это достигается правильным подбором межкомнатной двери по стилю и способу открывания. Эти два признака межкомнатных дверей играют наиглавнейшую роль во внешнем виде интерьера.
В этой статье мы рассмотрим типы межкомнатных дверей, какие они бывают и как их выбирать. Также мы поговорим о том, какой тип лучше всего подойдет тому или иному стилю интерьера. Приятного чтения!
Система навесных дверей довольно проста в пользовании. А конструкция навесных дверей представляет собой длинную рельсу, прикрепленную на потолке, по которой двери раздвигаются в разные стороны с помощью специальных роликов. Конструкция неудобна тем, что нижний край дверей никак не закреплен и слегка болтается. Это делает такие двери весьма хрупкими, и с ними нужно вести себя осторожнее. По сути, это просто деревянная шторка между комнатами. Но сама система раздвижных дверей позволяет значительно сэкономить место в помещении. Это самый главный плюс такой конструкции.
Раздвижные двери представляют собой конструкцию с двумя рельсами, прикрепленными в верхней части помещения и в нижней, по которым ездит раздвижная дверь с помощью специальных роликов. Благодаря сразу двум точкам опоры, такая дверь гораздо более устойчива, нежели навесная. Она значительно экономит место в комнате, удобная в использовании и эстетично выглядит. Раздвижные двери будут отлично смотреться в интерьерах в стиле минимализм, хай-тек, модерн. В редких случаях раздвижные двери используют в помещениях в стиле кантри или классическом стиле. Это скорее исключения из правил.
Раздвижная конструкция не загромождает пространство комнаты, а создает приятный фон для выделения других элементов интерьера. Раздвижная дверь это как обычная стена в интерьере, только двигающаяся.
Интересной конструкцией являются раздвижные французские двери. Это смесь конструкции французских дверей и раздвижных. Такое сочетание создало совершенно новый вид дверей, которые идеально впишутся в классический стиль, сделав его более современным и удобным. Французские двери изначально создавались как изысканное и стильное дополнение к интерьерам, а с помощью этого усовершенствованного дополнения, теперь их можно использовать во множестве других стилей интерьера. Французские раздвижные двери позволяют проникать в помещение дневному свету, такая конструкция добавляет интерьеру света, простоты и изысканности. Такая дверь запросто может стать изюминкой современного интерьера.
Французские двери представляют собой обычные распахивающиеся двери, но главной их особенностью является особое остекление. Французские двери застеклены множеством небольших стекол-окошек, это придает им особой шарм и позволяет видеть все, что происходит в соседнем помещении. Таким образом остекление в этой конструкции дверей играет роль плавного перехода одного помещения в другое. Французские двери обычно изготавливают из дерева и почти всегда красят в белый цвет. Это создает еще большее ощущение легкости и большого количества дневного света.
Концепция французских дверей уходит своими корнями еще в эпоху Возрождения, где в больших особняках были сады и дворики, в которые выходили наружные французские двери патио. Эти двери просто воплощение элегантности и изысканности, простоты и стиля.
Карманные двери тоже относятся к раздвижным, но они имеют одну отличительную особенность. Карманная дверь не крепится на петлях, как навесные и раздвижные двери, она выдвигается из специального углубления в стене. Эта конструкция позволяет значительно сэкономить пространство в комнате, ведь обычная дверь на петлях обычно занимает площадь в один квадратный метр.
Также способ открытия этих дверей намного проще, чем у остальных. Это позволяет справиться с ней даже ребенку или инвалиду. Людям с ограниченными возможностями такие двери подойдут лучше всего. А благодаря современным и прочным материалам такие карманные двери теперь практически вечные, так как легко скользят по рельсам и выполнены из качественных материалов.
Двойные двери представляют собой конструкцию из двух створок одного дверного проема, открывающихся в разные способы методом распахивания. Такие двери очень эффектно и стильно выглядят в помещениях, но они явно не предназначены для помещений с ограниченным пространством. Ведь каждая открывающаяся створка занимает в среднем целый квадратный метр площади помещения. Это очень нерациональное использование пространства, особенно в малогабаритных помещениях и квартирах.
Также двойные двери можно использовать для наружного применения. И вот внешние двойные двери являются отличным решением, ведь двери открываются наружу и места в доме не занимают, а выглядят двойные распашные двери всегда торжественного и эффектно.
Голландские двери являются потрясающим вариантом для межкомнатной двери. На первый взгляд голландская дверь выглядит как обычная распашная, но если приглядеться, то можно понять, что эта дверь состоит из двух частей. Верхняя и нижняя часть двери могут открываться независимо друг от друга.
Голландские двери были очень популярны у фермеров, ведь такие двери позволяли владельцу открывать только верхнюю часть двери, а нижняя не позволяла домашним животным разгуливать по дому. Сегодня голландские двери используются дизайнерами интерьеров для гибкого перехода между комнатами. Например, голландская дверь будет очень функциональна в переходе между кухней и гостиной. Оставляя открытой верхнюю часть двери, можно передавать через окошко блюда.
Также голландскую дверь всегда можно превратить обратно в обычную распашную, ведь между двумя створками есть несколько замочков, скрепляющих две части в одну.
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