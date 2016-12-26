Виды стилей межкомнатных дверей

Каждый из нас мечтает об идеальном доме, в котором все стилевые направления интерьеров будут гармонировать между собой и создавать единый и целостный интерьер дома. Важную роль в создании такого интерьера играют межкомнатные двери.

Выбор межкомнатных дверей в интерьер – это важное и ответственное занятие, ведь двери являются связующим звеном между комнатами. И поэтому, дверь должна создавать плавный переход от одного стиля интерьера к другому, от одного функционального помещения к другому. Это достигается правильным подбором межкомнатной двери по стилю и способу открывания. Эти два признака межкомнатных дверей играют наиглавнейшую роль во внешнем виде интерьера.

В этой статье мы рассмотрим типы межкомнатных дверей, какие они бывают и как их выбирать. Также мы поговорим о том, какой тип лучше всего подойдет тому или иному стилю интерьера. Приятного чтения!