Покрасить фасад дома как профессионал

Валик удобен для быстрого нанесения краски на широкие ровные поверхности. Он впитывает много краски, что экономит время и усилия. Кроме того, при работе с валиком можно удлинять ручку, менять разные варианты насадок для окраски. Все эти преимущества максимально подходят для окраски гладких оштукатуренных фасадов.

Для окраски деревянного фасада валик придется вести вдоль волокон древесины, а значит – придерживаться горизонтального направления движения, при котором краска стекает с нижнего края валика и образует подтеки на стене. Кроме того, деревянные фасады не имеют гладкой поверхности, древесина сама по себе материал структурный, также присутствуют различные соединительные швы, стыки, фаски. Поэтому для окраски деревянного дома лучше использовать кисти – широкие и узкие, с разными вариантами щетины.

Также при покраске фасада валиком кисть поможет окрасить сложно-доступные места, углы или нанести оригинальный рисунок.