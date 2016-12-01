Покрасить фасад дома как профессионал

Окраска фасада – один из быстрых и простых способов сделать акцентировать стилистику дома. Если выбрать яркие цвета и их сочетания, можно придать дому совершенно новый, оригинальный вид. В зависимости от характера дома подбирайте окраску фасада: четкие линии архитектуры подчеркнут темные цвета краски, контрастные сочетания помогут выделить элементы декора на фасаде дома.
Правильная технология подготовки поверхности под окраску и нанесения покрытия поможет не пропасть зря вашим усилиям и, единожды окрашенный фасад, будет долгое время сохранять свежесть цвета и ровную гладкую поверхность покрытия.
Валик удобен для быстрого нанесения краски на широкие ровные поверхности. Он впитывает много краски, что экономит время и усилия. Кроме того, при работе с валиком можно удлинять ручку, менять разные варианты насадок для окраски. Все эти преимущества максимально подходят для окраски гладких оштукатуренных фасадов.
Для окраски деревянного фасада валик придется вести вдоль волокон древесины, а значит – придерживаться горизонтального направления движения, при котором краска стекает с нижнего края валика и образует подтеки на стене. Кроме того, деревянные фасады не имеют гладкой поверхности, древесина сама по себе материал структурный, также присутствуют различные соединительные швы, стыки, фаски. Поэтому для окраски деревянного дома лучше использовать кисти – широкие и узкие, с разными вариантами щетины.
Также при покраске фасада валиком кисть поможет окрасить сложно-доступные места, углы или нанести оригинальный рисунок.
Покупка качественной краски – это еще не решение всех вопросов по окраске дома. Важнейшая часть покрасочных работ – подготовка поверхности. Именно от этого будет зависеть насколько ровно ляжет краска на фасад дома и как долго продержится без осыпания.
Во-первых, нужно очистить поверхность от старого слоя краски, загрязнений и неровностей. Во-вторых, обезжирить щелочными средствами. И, в третьих – обработать грунтовкой. Процесс этот простой, но тщательность зачистки и грунтовки напрямую определяет как долго окрашенный фасад будет радовать вас идеальной поверхностью.
Самый щадящий вариант для вашего бюджета будет покраска дома виниловой краской. Но, сэкономив в деньгах, придется часто обновлять свежесть цветов. Виниловая краска не слишком устойчива к механическим и химическим воздействиям, быстро теряет свой вид.
Наиболее распространенный вид красок – группа акрилово-силиконовых, в частности – латексная краска на акриловой основе. Качество этих красок объясняется свойствами акриловой смолы – основного компонента в составе, который обладает низким водопоглощающим коэффициентом, паропроницаемостью и устойчивостью к истиранию. Плюс, широкая палитра оттенков и приемлемая цена, делают этот вид красок оптимальным и для самостоятельных работ, и для использования в профессиональном окрашивании.
Группа силиконовых красок – безупречный лидер по качеству, но и цена соответствующая. Эти краски не впитывают влагу, надежно защищают фасад дома от грибка и плесени, загрязнений и разрушения. При этом силиконовая краска еще и одна из самых экологичных, благодаря высокой паропроницаемости, помогает создать комфортный микроклимат в доме без парникового эффекта.
Защите при окраске дома остальные поверхности – оконные проемы, двери, части фасада не требующие покраски. Для этого воспользуйтесь традиционным малярным скотчем или малярной лентой. Что защитить фундамент и дорожку рядом с домом от пятен краски, не забывайте прикрепить пленку, положить старые газеты. Неприятными сюрпризами могут стать подтеки краски на стеклах, но их тоже легко защитить – обработать смесью на основе мыла и смазки. Дверные ручки, кованные украшения и другие металлические элементы перед покраской поверхности фасада можно обработать защитной грунтовкой с антикоррозийным эффектом.
Немного физики для разминки ума- при покраске дома не забываем о законе земного притяжения. Капли краски и подтеки стекают сверху внизу и слой краски стремится также к земле. Поэтому для получения ровного слоя на фасаде – начинайте с верхней точки окраски, плавно перемещаясь вниз.
Краску нужно наносить как минимум в два слоя, каждый из слоев начинайте с одной точки. Это поможет выровнять цвет и фактуру покрытия. Между нанесением слоев дайте краске основательно просохнуть, как минимум 2-3 часа. Учитывайте тип поверхности фасада дома – оштукатуренные стены начинают красить только после пары недель с момента нанесения штукатурки.
И напоследок, несколько советов от профессионалов. Для покраски дома лучше выбрать день с пасмурной погодой, так краска будет высыхать более равномерно и покрытие получится более прочным. В солнечный день красить лучше в теневой стороне дома – с утра северную и западную стену, а вечером – восточную и южную.