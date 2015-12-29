Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Новогодние подарки для любителей дизайна (часть 2)

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
Home Accessories, rigby & mac rigby & mac ГостинаяОсвещение
Loading admin actions …

Зима вступила в свои права, и праздничная пора приближается очень быстро, что естественно вдохновляет на поиск красивых и оригинальных подарков. Вариантов существует множество, поэтому сегодня мы поговорим о том, что лучше всего преподнести своим друзьям и близким в Новогодние и Рождественские дни. 

Не откладывая дело, предлагаем вместе с нами подумать над идеями интересных и красивых подарков, которые можно было бы сделать своими руками. 

Читать книгу идей  Новогодние подарки для любителей дизайна (часть 1)

Сервировка новогоднего стола

Möbel & Accessoires, naturkerbe naturkerbe ГостинаяОсвещение
naturkerbe

Möbel & Accessoires

naturkerbe
naturkerbe
naturkerbe

У вас совсем нет времени на украшение дома к Новому году? Остался последний час до боя курантов и торжественного открытия шампанского? Эта идея поможет вам быстро придать вашему интерьеру праздничный вид. Такая оригинальная работа станет прекрасным украшением новогоднего стола. 

Игрушки своими руками

Weihnachten, Rosenknopf Rosenknopf Гостиная в скандинавском стиле
Rosenknopf

Rosenknopf
Rosenknopf
Rosenknopf

Именно подарок, выбранный от всей души, принесет своим обладателям благополучие и все только самое хорошее. Будет особенно хорошо, если новогодний сувенир повторяет форму символа Нового года, тогда успех и удача во всех начинаниях гарантированы. Декораторы рекомендуют использовать традиционный атрибут рождественского праздника в виде звезды. Именно она отождествляет Вифлеемскую звезду, которая возникла на небе в момент рождения Иисуса Христа. 

Пятиконечная звезда

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac ГостинаяОсвещение
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Многие помнят из детства рубиновые кремлёвские звёзды и алую звёздочку на верхушке пышной зелёной ёлки дома… Однако она актуальна как самостоятельный символ Рождества и Нового года. Совместное изготовление новогодних поделок способствует сближению членов семьи друг с другом, и это, наверно, самое главное. 

Немного кропотливых стараний -- и звездная гирлянда готова!

Елочные украшения

Fensterdekorationen, Deko-Idee Eolion Deko-Idee Eolion Окна и двериДекор для окон
Deko-Idee Eolion

Deko-Idee Eolion
Deko-Idee Eolion
Deko-Idee Eolion

Такие звезды можно легко сделать при помощи проволоки, которую легко обтянуть декоративным жгутом или шерстяными нитками из бабушкиного сундучка. Готовую работу рекомендуется украсить лаком для волос с блестками, бисером или бусинами. Voilà! B украшение готово.

Вязаные украшения для свечей

X-MAS, em.do nordic style em.do nordic style ГостинаяАксессуары и декорации Хлопок Красный
em.do nordic style

em.do nordic style
em.do nordic style
em.do nordic style

Для украшения свечи можно использовать старый свитер или шерстяные носки. Чтобы создать шедевр, нобходимо обрезать рукава свитера или носки, подшить края, чтобы они не распускались, а затем надеть на подсвечники. Не забудьте сделать эти украшения немного короче, чтобы предотвратить возгорание материала от пламени свечи.

Упаковка подарка

Gutscheine und Geldgeschenke, A-Z Bastelshop A-Z Bastelshop Гостиные в эклектичном стиле
A-Z Bastelshop

A-Z Bastelshop
A-Z Bastelshop
A-Z Bastelshop

Оригинально оформленные подарки стали незаменимым атрибутом новогодних праздников. Идей для упаковки подарков великое множество, поэтому наши специалисты рекомендуют не ограничивать свою фантазию. Уже готовую коробку с подарком можно украсить еловыми ветками, мишурой, жемчужными бусинами или пуговицами. Также под ленту вы можете положить красивую снежинку из блестящей бумаги. 

Идеальный декор

Festliche Naturdekorationen zum Advent, DekoNatur DekoNatur ГостинаяАксессуары и декорации
DekoNatur

DekoNatur
DekoNatur
DekoNatur

Так как период подготовки к праздникам уже наступил, а вокруг царит вдохновляющая атмосфера, мы приготовили для вас еще одну идею подарка, которую можно создать собственными руками. Вам понадобятся всего лишь лесные шишки, иголки, немного новогодних шаров, клей и свеча. Простой стакан не позволит воску испортить такую изящную работу. 

Удивить соседей: новогоднее оформление дома

Новогодний декор вашего дома

Дом с двумя жизнями
Мы желаем вам весёлого Рождества и счастливого Нового Года!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо