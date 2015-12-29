Новогодние подарки для любителей дизайна (часть 2)

Зима вступила в свои права, и праздничная пора приближается очень быстро, что естественно вдохновляет на поиск красивых и оригинальных подарков. Вариантов существует множество, поэтому сегодня мы поговорим о том, что лучше всего преподнести своим друзьям и близким в Новогодние и Рождественские дни.
Не откладывая дело, предлагаем вместе с нами подумать над идеями интересных и красивых подарков, которые можно было бы сделать своими руками.
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Новогодние подарки для любителей дизайна (часть 1)
У вас совсем нет времени на украшение дома к Новому году? Остался последний час до боя курантов и торжественного открытия шампанского? Эта идея поможет вам быстро придать вашему интерьеру праздничный вид. Такая оригинальная работа станет прекрасным украшением новогоднего стола.
Именно подарок, выбранный от всей души, принесет своим обладателям благополучие и все только самое хорошее. Будет особенно хорошо, если новогодний сувенир повторяет форму символа Нового года, тогда успех и удача во всех начинаниях гарантированы. Декораторы рекомендуют использовать традиционный атрибут рождественского праздника в виде звезды. Именно она отождествляет Вифлеемскую звезду, которая возникла на небе в момент рождения Иисуса Христа.
Многие помнят из детства рубиновые кремлёвские звёзды и алую звёздочку на верхушке пышной зелёной ёлки дома… Однако она актуальна как самостоятельный символ Рождества и Нового года. Совместное изготовление новогодних поделок способствует сближению членов семьи друг с другом, и это, наверно, самое главное.
Немного кропотливых стараний -- и звездная гирлянда готова!
Такие звезды можно легко сделать при помощи проволоки, которую легко обтянуть декоративным жгутом или шерстяными нитками из бабушкиного сундучка. Готовую работу рекомендуется украсить лаком для волос с блестками, бисером или бусинами. Voilà! B украшение готово.
Для украшения свечи можно использовать старый свитер или шерстяные носки. Чтобы создать шедевр, нобходимо обрезать рукава свитера или носки, подшить края, чтобы они не распускались, а затем надеть на подсвечники. Не забудьте сделать эти украшения немного короче, чтобы предотвратить возгорание материала от пламени свечи.
Оригинально оформленные подарки стали незаменимым атрибутом новогодних праздников. Идей для упаковки подарков великое множество, поэтому наши специалисты рекомендуют не ограничивать свою фантазию. Уже готовую коробку с подарком можно украсить еловыми ветками, мишурой, жемчужными бусинами или пуговицами. Также под ленту вы можете положить красивую снежинку из блестящей бумаги.
Так как период подготовки к праздникам уже наступил, а вокруг царит вдохновляющая атмосфера, мы приготовили для вас еще одну идею подарка, которую можно создать собственными руками. Вам понадобятся всего лишь лесные шишки, иголки, немного новогодних шаров, клей и свеча. Простой стакан не позволит воску испортить такую изящную работу.
Удивить соседей: новогоднее оформление дома