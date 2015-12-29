Новогодние подарки для любителей дизайна (часть 2)

Зима вступила в свои права, и праздничная пора приближается очень быстро, что естественно вдохновляет на поиск красивых и оригинальных подарков. Вариантов существует множество, поэтому сегодня мы поговорим о том, что лучше всего преподнести своим друзьям и близким в Новогодние и Рождественские дни.

Не откладывая дело, предлагаем вместе с нами подумать над идеями интересных и красивых подарков, которые можно было бы сделать своими руками.