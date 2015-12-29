Новогодние подарки для любителей дизайна – Часть 1

Декабрьскими вечерами всегда вспоминается то невероятное волнение от предвкушения чуда – от ожидания сюрприза, скрытого под колючими еловыми ветками, пахнущими смолой и легким морозцем. И каждый раз это неспокойное чувство вознаграждалось подарком. Сегодня, когда стремительно меняется жизнь и некоторые ценности, нас стало сложнее удивить. Новогодний подарок должен быть оригинальным – почти раритетом, который станет семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение.
Голова лося в 3d исполнении из пластика, алюминия или картона считается отличным украшением стен. Головы из алюминия абсолютно безвредны для человека, а металлический блеск легко впишется на стену любой расцветки. Этот материал легок, а значит монтаж такого заменителя лесных трофеев не потребует большого труда. Такое решение прекрасно подходит для современных стилей дизайна интерьера вроде скандинавского, финского, шведского. Необычный и стильный подарок наверняка порадует самого обладателя и гостей его дома.
Одним из действительно полезных подарков является новогодняя скатерть. Душевности ей может придать не только тематический рисунок, но и ручная вышивка. Хозяйка и её семья наверняка получат множество восторженных отзывов. Скатерть располагает не только к приятной трапезе, но и к дружбе, общению. Преподнеся такой подарок хозяйке, вы станете желанным гостем в доме.
Больше всего внимания всегда уделяется главному атрибуту Нового года – красавице ели. Её украшают игрушками из стекла, в которых изображены сказочные сюжеты, вовлекающие в мир волшебства. Между прочим, прекрасным подарком на праздник могут стать оригинальные елочные игрушки, которые станут приятным сюрпризом и ежегодными напоминанием о вас. Любители красивого дизайна отметят изящество и тонкую работу мастера.
Блестящий от лака, в треуголке и изящном мундирчике, с бородкой из кроличьего меха, с маленькой косичкой сзади, с сабелькой и воинственной челюстью… Щелкунчик, воспетый Гофманом и Чайковским, станет незабываемым подарком и для ребенка, и для взрослого.
Дарить посуду (тарелки, вазы или кружки) стало традицией. Новогодняя символика или приятный рождественский орнамент придаст вашему подарку больше ценности, так как такая посуда в последствии будет использоваться в дни, которые пропитаны атмосферой радости и праздника.
Шикарные пледы объемной вязки, коврики и скатерти в виде салфеток, вязаные вазы и абажуры смогут придать любому интерьеру оригинальный, теплый и уютный вид. Ажурная чаша будет прекрасным запоминающимся подарком на Новый Год для близкой подруги или родственницы, которая любит эко-дизайн. Завершенный вид подарку придает наполнение: вы можете отдать предпочтение традиционным мандаринкам или декору из шишек.
Одной из самых важных деталей рождественского подарка является упаковка. Такую композицию можно либо купить готовую, либо сделать своими руками. Для этого вам понадобятся пакеты из переработанной бумаги, веревки, которые можно приобрести в любом хозяйственном, цветной картон, фломастеры, кружево, клей и двухсторонний скотч. Кстати, в качестве украшения можно использовать пуговицы разных цветов и размеров.
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