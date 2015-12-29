Новогодние подарки для любителей дизайна – Часть 1

Декабрьскими вечерами всегда вспоминается то невероятное волнение от предвкушения чуда – от ожидания сюрприза, скрытого под колючими еловыми ветками, пахнущими смолой и легким морозцем. И каждый раз это неспокойное чувство вознаграждалось подарком. Сегодня, когда стремительно меняется жизнь и некоторые ценности, нас стало сложнее удивить. Новогодний подарок должен быть оригинальным – почти раритетом, который станет семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение.