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Новогодние подарки для любителей дизайна – Часть 1

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Tazas Originales, Givensa Givensa
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Декабрьскими вечерами всегда вспоминается то невероятное волнение от предвкушения чуда – от ожидания сюрприза, скрытого под колючими еловыми ветками, пахнущими смолой и легким морозцем. И каждый раз это неспокойное чувство вознаграждалось подарком. Сегодня, когда стремительно меняется жизнь и некоторые ценности, нас стало сложнее удивить. Новогодний подарок должен быть оригинальным – почти раритетом, который станет семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение.

Лесной трофей

MY DEAR, Agnieszka Bar Glass Design Agnieszka Bar Glass Design ГостинаяАксессуары и декорации
Agnieszka Bar Glass Design

MY DEAR

Agnieszka Bar Glass Design
Agnieszka Bar Glass Design
Agnieszka Bar Glass Design

Голова лося в 3d исполнении из пластика, алюминия или картона считается отличным украшением стен. Головы из алюминия абсолютно безвредны для человека, а металлический блеск легко впишется на стену любой расцветки. Этот материал легок, а значит монтаж такого заменителя лесных трофеев не потребует большого труда. Такое решение прекрасно подходит для современных стилей дизайна интерьера вроде скандинавского, финского, шведского. Необычный и стильный подарок наверняка порадует самого обладателя и гостей его дома. 

Изысканная скатерть

Tischdekoration Weihnachten 2015, Hertie Hertie Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Бумага Красный
Hertie

Hertie
Hertie
Hertie

Одним из действительно полезных подарков является новогодняя скатерть. Душевности ей может придать не только тематический рисунок, но и ручная вышивка. Хозяйка и её семья наверняка получат множество восторженных отзывов. Скатерть располагает не только к приятной трапезе, но и к дружбе, общению. Преподнеся такой подарок хозяйке, вы станете желанным гостем в доме.

Изящные елочные игрушки

Wohnaccessoires, info8384 info8384 Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
info8384

Wohnaccessoires

info8384
info8384
info8384

Больше всего внимания всегда уделяется главному атрибуту Нового года – красавице ели. Её украшают игрушками из стекла, в которых изображены сказочные сюжеты, вовлекающие в мир волшебства. Между прочим, прекрасным подарком на праздник могут стать оригинальные елочные игрушки, которые станут приятным сюрпризом и ежегодными напоминанием о вас. Любители красивого дизайна отметят изящество и тонкую работу мастера. 

Сказочное настроение

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

Блестящий от лака, в треуголке и изящном мундирчике, с бородкой из кроличьего меха, с маленькой косичкой сзади, с сабелькой и воинственной челюстью… Щелкунчик, воспетый Гофманом и Чайковским, станет незабываемым подарком и для ребенка, и для взрослого. 

Посуда с оригинальным орнаментом

Tazas Originales, Givensa Givensa
Givensa

Givensa
Givensa
Givensa

Дарить посуду (тарелки, вазы или кружки) стало традицией. Новогодняя символика или приятный рождественский орнамент придаст вашему подарку больше ценности, так как такая посуда в последствии будет использоваться в дни, которые пропитаны атмосферой радости и праздника. 

Сделай сам

X-MAS, em.do nordic style em.do nordic style ГостинаяАксессуары и декорации Хлопок Белый
em.do nordic style

em.do nordic style
em.do nordic style
em.do nordic style

Шикарные пледы объемной вязки, коврики и скатерти в виде салфеток, вязаные вазы и абажуры смогут придать любому интерьеру оригинальный, теплый и уютный вид. Ажурная чаша будет прекрасным запоминающимся подарком на Новый Год для близкой подруги или родственницы, которая любит эко-дизайн. Завершенный вид подарку придает наполнение: вы можете отдать предпочтение традиционным мандаринкам или декору из шишек. 

Стильная упаковка

Sinnliche Weihnachten, Papierwiese Papierwiese ГостинаяАксессуары и декорации Бумага
Papierwiese

Papierwiese
Papierwiese
Papierwiese

Одной из самых важных деталей рождественского подарка  является упаковка. Такую композицию можно либо купить готовую, либо сделать своими руками. Для этого вам понадобятся пакеты из переработанной бумаги, веревки, которые можно приобрести в любом хозяйственном, цветной картон, фломастеры, кружево, клей и двухсторонний скотч. Кстати, в качестве украшения можно использовать пуговицы разных цветов и размеров. 

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Мы желаем вам весёлого Рождества и счастливого Нового Года!

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