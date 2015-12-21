Новогодний декор вашего дома

Все меньшее количество дней остается до наступления Нового Года, и приближение светлых праздников всем приносит желание украшать свое жилье. Мы почти как дети радуемся первому снегу и обилию елочных украшений, которыми пестрят витрины магазинов. Но что, если попробовать уже сегодня создать волшебную атмосферу в собственном доме, используя незатейливый, но весьма эффектный тематический декор.

Именно поэтому мы подготовили небольшую подборку праздничных идей, которые подарят прекрасное настроение всем членам вашей семьи.