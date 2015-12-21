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Новогодний декор вашего дома

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FEILER – winterliche Behaglichkeit mit BALTIC BLUE, FEILER FEILER Спальная комната Текстиль
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Все меньшее количество дней остается до наступления Нового Года, и приближение светлых праздников всем приносит желание украшать свое жилье. Мы  почти как дети радуемся первому снегу и обилию елочных украшений, которыми пестрят витрины магазинов. Но что, если попробовать уже сегодня создать волшебную атмосферу в собственном доме, используя незатейливый, но весьма эффектный тематический декор.

Именно поэтому мы подготовили небольшую подборку праздничных идей, которые подарят прекрасное настроение всем членам вашей семьи.

Гирлянды на любой вкус

Decoración navideña "magia en tu hogar", Iglu Iglu ГостинаяАксессуары и декорации
Iglu

Iglu
Iglu
Iglu

Рождество и Новый Год – это особый праздник, который невозможно представить без сверкающей елки, а елку – без гирлянды. Елочные электрогирлянды, переливаясь сотнями разноцветных огоньков, создают неповторимую атмосферу праздника, восторга и радости! Вы можете украсить ими не только традиционную елку, но и другие предметы декора, будь то настенный венок, вазы или стол. Протяните ее вдоль окна или по периметру комнаты. 

Украшение новогодней елки

Christmas Dinning Room, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Столовая комната в эклектичном стиле
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Новый год — самый волшебный праздник в году! Перед тем, как начать украшать рождественскую ель, обязательно позовите на помощь своего ребенка. Традиционные снежинки из детства, классические шары и ленты — это сокровище вдохновит всех членов вашей семьи и подарит хорошее настроение. 

Новогодняя сервировка

Tischdekoration Weihnachten 2015, Hertie Hertie Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Бумага Красный
Hertie

Hertie
Hertie
Hertie

Чтобы создать в доме праздничное настроение, накройте стол новой скатертью с тематическим рисунком. Используйте специальные салфетки, достаньте свой самый лучший и любимый сервиз. Для декора подойдут венки и свечи, в качестве фактур и материалов — шелк, лен, бумага. 

Классическое или нестандартное яркое цветовое сочетание является воплощением праздничного настроения, атмосферы добра и любви, ожидания чуда и всего самого хорошего, что символизирует наступление праздника. Более подробно о сервировке стола можно узнать из книги идей ’Украшение рождественского стола’. 

Венок на дверь

homify ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Серый
homify

homify
homify
homify

Мода украшать дом венками пришла к нам из Европы, и мы с благодарностью приняли ее. Потому что рождественский венок — это удобно, стильно и недорого. А если проявить немного смекалки, то и вовсе бесплатно, ведь его вполне можно сделать своими руками.

Постельное белье

FEILER – winterliche Behaglichkeit mit BALTIC BLUE, FEILER FEILER Спальная комната Текстиль
FEILER

FEILER
FEILER
FEILER

Многие хозяйки хранят в комоде не только праздничные скатерти, но и постельное белье. Такой комплект избавит вас от необходимости искать сочетающиеся по цвету наволочки и пододеяльники. Таким образом, праздничное настроение подарит атмосферу тепла, любви и добра даже такому приватному помещению, как спальня. 

Наклейки на стену

Weihnachten steht vor der Tür..., jamsstyle jamsstyle Гостиная в классическом стиле
jamsstyle

jamsstyle
jamsstyle
jamsstyle

Выбор наклеек настолько велик, то вы можете разнообразить свой минималистичный интерьер не только традиционными символиками Рождества и Нового Года, но и пожеланиями счастья всем членам семьи. 

Свечи праздника

Adventskranz aus Wolle, The big Mash Up The big Mash Up ГостинаяАксессуары и декорации Шерсть Серый
The big Mash Up

The big Mash Up
The big Mash Up
The big Mash Up

Приближение светлых праздников всем приносит желание украшать свое жилье. Именно в этот момент всеми любимые свечи приходят на помощь. Вы можете создать композицию из нескольких свечей, расставленных на красивом блюде, с россыпью шишек, стеклянных шаров, сухофруктов или ягод. 

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Мы желаем вам весёлого Рождества и счастливого Нового Года!

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