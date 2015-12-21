Новогодний декор вашего дома

Все меньшее количество дней остается до наступления Нового Года, и приближение светлых праздников всем приносит желание украшать свое жилье. Мы почти как дети радуемся первому снегу и обилию елочных украшений, которыми пестрят витрины магазинов. Но что, если попробовать уже сегодня создать волшебную атмосферу в собственном доме, используя незатейливый, но весьма эффектный тематический декор.
Именно поэтому мы подготовили небольшую подборку праздничных идей, которые подарят прекрасное настроение всем членам вашей семьи.
Рождество и Новый Год – это особый праздник, который невозможно представить без сверкающей елки, а елку – без гирлянды. Елочные электрогирлянды, переливаясь сотнями разноцветных огоньков, создают неповторимую атмосферу праздника, восторга и радости! Вы можете украсить ими не только традиционную елку, но и другие предметы декора, будь то настенный венок, вазы или стол. Протяните ее вдоль окна или по периметру комнаты.
Новый год — самый волшебный праздник в году! Перед тем, как начать украшать рождественскую ель, обязательно позовите на помощь своего ребенка. Традиционные снежинки из детства, классические шары и ленты — это сокровище вдохновит всех членов вашей семьи и подарит хорошее настроение.
Чтобы создать в доме праздничное настроение, накройте стол новой скатертью с тематическим рисунком. Используйте специальные салфетки, достаньте свой самый лучший и любимый сервиз. Для декора подойдут венки и свечи, в качестве фактур и материалов — шелк, лен, бумага.
Классическое или нестандартное яркое цветовое сочетание является воплощением праздничного настроения, атмосферы добра и любви, ожидания чуда и всего самого хорошего, что символизирует наступление праздника. Более подробно о сервировке стола можно узнать из книги идей ’Украшение рождественского стола’.
Мода украшать дом венками пришла к нам из Европы, и мы с благодарностью приняли ее. Потому что рождественский венок — это удобно, стильно и недорого. А если проявить немного смекалки, то и вовсе бесплатно, ведь его вполне можно сделать своими руками.
Многие хозяйки хранят в комоде не только праздничные скатерти, но и постельное белье. Такой комплект избавит вас от необходимости искать сочетающиеся по цвету наволочки и пододеяльники. Таким образом, праздничное настроение подарит атмосферу тепла, любви и добра даже такому приватному помещению, как спальня.
Выбор наклеек настолько велик, то вы можете разнообразить свой минималистичный интерьер не только традиционными символиками Рождества и Нового Года, но и пожеланиями счастья всем членам семьи.
Приближение светлых праздников всем приносит желание украшать свое жилье. Именно в этот момент всеми любимые свечи приходят на помощь. Вы можете создать композицию из нескольких свечей, расставленных на красивом блюде, с россыпью шишек, стеклянных шаров, сухофруктов или ягод.
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