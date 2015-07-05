Возрождение Феникса

Во всем проекте было использовано как минимум 6 различных видов окон, благодаря чему дом смотрится особенно интересно. Некоторые из них имеют одинаковый размер, но разный вид отделки. Например, на этой фотографии отлично видна декоративная отделка по периметру окна бежевого цвета. Они окрашены в тот же цвет, что и заднее крыльцо, что собирает воедино все дизайнерские элементы в столь крупном проекте.

С определенного ракурса дом напоминает огромную шхуну, которая почему-то приютилась в лесу, а не бороздит океаны со всей ее мощью и величием. Такой дом отлично подойдет для семьи активной, с четкими жизненными приоритетами и уже проложенным курсом. Проект в таком же стиле вы можете найти в другой нашей статье.

Экстерьер выделяется на фоне остальных, бросает вызов традициям и даже задает новую моду. Сравнить его с другими можно в нашей фото-галерее фасадов домов.