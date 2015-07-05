Возрождение Феникса

Этот дом в был заброшен много лет, а сейчас как волшебная птица Феникс благородно сидит в тени соснового бора.
М2Студия создала на основе стандартного здания из красного кирпича элитный проект в современном стиле. Мы расскажем вам, какие дизайнерские приемы при этом были использованы.
На этой фотографии мы видим, в каком состоянии было строение, когда бюро М2Студия получила заказ на реконструкцию. Благодаря их работе был оборудован полноценный цоколь, добавлен четвертый уровень, изменена сама конструкция здания с помощью необычной крыши, добавлены два крыльца и произведена отделка интерьеров.
В итоге мы получили нестандартный проект с твердым характером и собственной изюминкой, который идеально вписался в настроение окружающего ландшафта без вырубки деревьев. Прекрасный результат!
Есть такие дома, которые имеют совершенно особенную энергетику и сразу показывают характер владельца. Этот именно из таких, по одному взгляду на него можно проникнуться настроением этого места. Стоящий в полутени, немного мрачный, имеющий очаровательную глубину, которой может похвастаться далеко не каждый современный дом.
Цоколь в этом здании отделан бежевым декоративным камнем, а сам фасад украшен древесиной черно-угольного цвета. Из интересных новшеств, которые были добавлены в процессе реконструкции, стоит выделить парадный вход с двухуровневым остеклением по типу зимнего сада и необычные скаты крыши, один из которых плавный.
В прошлом это была простая прямоугольная коробка из цоколя и двух этажей, но архитекторы из М2Студия решили сделать нестандартный проект на этой основе. Теперь мы видим строение из 4-х уровней, последний из которых имеет почти панорамное остекление в комнатах под самым козырьком. Там для помещений используются не мансардные, а полноценные окна, из которых открывается потрясающий вид на сосновый бор.
Мы уже упоминали необычный скат мягкой плавной формы. На фотографии интерьера кабинета мы можем увидеть, как такая крыша выглядит изнутри.
Обратите внимание, что одна из стен здесь оформлена декоративным камнем, как и цоколь. Это создает атмосферу старой постройки и, может быть, даже очага. Для отделки помещения были использованы теплые оттенки древесины и молочный белый для стен. Такая классическая комбинация позволяет сделать интерьер необычного строения максимально уютным.
Во всем проекте было использовано как минимум 6 различных видов окон, благодаря чему дом смотрится особенно интересно. Некоторые из них имеют одинаковый размер, но разный вид отделки. Например, на этой фотографии отлично видна декоративная отделка по периметру окна бежевого цвета. Они окрашены в тот же цвет, что и заднее крыльцо, что собирает воедино все дизайнерские элементы в столь крупном проекте.
С определенного ракурса дом напоминает огромную шхуну, которая почему-то приютилась в лесу, а не бороздит океаны со всей ее мощью и величием. Такой дом отлично подойдет для семьи активной, с четкими жизненными приоритетами и уже проложенным курсом. Проект в таком же стиле вы можете найти в другой нашей статье.
Экстерьер выделяется на фоне остальных, бросает вызов традициям и даже задает новую моду. Сравнить его с другими можно в нашей фото-галерее фасадов домов.