Гостевой дом в Подмосковье: эко-проект

Многие счастливые обладатели коттеджей мечтают еще об одном прекрасном приобретении — гостевом домике на своем участке. Как приятно приютить у себя родственников или гостей на праздники или выходные, особенно летом! Именно по такому дому мы сегодня прогуляемся благодаря 3-D визуализациям.

Дизайнер TIM GABRIEL создал этот проект на основе эклектичного микса, который включает в себя деревянное строительство, современный и этнический стили.

Гостевой дом чаще всего строится как дополнение к сауне, где можно приятно отдохнуть в компании домашних или друзей. Здесь же такая идея была расширена и был установлен большой бассейн, появились полноценная гостиная, кухня и большая спальня на втором мансардном этаже.

Многофункциональность здания прекрасно помогает учесть все варианты для принятия гостей. Внизу можно собрать целую компанию, а наверху есть место для размещения друзей и их личного досуга.