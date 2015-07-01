Гостевой дом в Подмосковье: эко-проект

Многие счастливые обладатели коттеджей мечтают еще об одном прекрасном приобретении — гостевом домике на своем участке. Как приятно приютить у себя родственников или гостей на праздники или выходные, особенно летом! Именно по такому дому мы сегодня прогуляемся благодаря 3-D визуализациям.
Дизайнер TIM GABRIEL создал этот проект на основе эклектичного микса, который включает в себя деревянное строительство, современный и этнический стили.
Гостевой дом чаще всего строится как дополнение к сауне, где можно приятно отдохнуть в компании домашних или друзей. Здесь же такая идея была расширена и был установлен большой бассейн, появились полноценная гостиная, кухня и большая спальня на втором мансардном этаже.
Многофункциональность здания прекрасно помогает учесть все варианты для принятия гостей. Внизу можно собрать целую компанию, а наверху есть место для размещения друзей и их личного досуга.
На первом этаже расположена одна большая комната с камином и лестницей, которая включает в себя гостиную и кухню. Камин устроен возле лестницы, и пол в этом месте выложен керамической плиткой.
Дизайн интерьера во всем доме выполнен в современном стиле, который напоминает и швейцарские шале, и модный минимализм. В гостиной этнический текстиль позволяет создать атмосферу горной деревушки, в то время как предметы современного искусства на стенах и модные светильники возвращают нас в 21-ый век.
С этого ракурса мы видим, что перед диваном было установлено еще одно место для хранения.
Общая площадь дома в 200 квадратных метров позволяет разместить на первом этаже столовую, кладовую, гардеробную и санузел, а на втором — продумать прекрасные системы хранения в холле и добавить еще одну ванную к гостевой спальне.
Маленькая и практичная кухня оснащена всем необходимым даже для долгосрочного отпуска.
Больше о дизайне кухни в загородном доме вы можете прочитать в другой нашей статье или в тематической фотогалерее интерьеров в стиле кантри.
Оба санузла в гостевом домике имеют оригинальную декоративную боковую стену, где на контрастном фоне наклеены дизайнерские изображения чемоданов и горных вершин. Остальные стены оставлены традиционно деревянными, как и во всем остальном доме.
Одним из самых приятных дополнений в этом гостевом домике является бассейн с сауной. Здесь создана продуманная система вентиляции, а сама комната с чашей имеет сразу 6 окон, что обеспечивает отменное освещение.
Большая комната под крышей является одновременно спальней и гостиной, в которой могут разместиться два человека на большой кровати.
В итоге мы получаем уютный дом со всеми удобствами, в котором можно жить даже продолжительное время. Друзья могут остановиться на все лето или на период зимних каникул и наверняка запомнят ваше гостеприимство. А сами получат необыкновенный опыт проживания в деревянном эко-доме в окружении природы.
Наделив обычный дом с сауной возможностями гостевого дома, вы не только выиграете в функциональности, но и получите возможность в его спальне организовать собственную студию или кабинет, пока у вас никто не остановился.
Напоминаем, что для строительства домов с сауной желательно нанимать профессионала, который разработает проект, исходя из всех строительным норм и правил. Большинство воспринимают сауну как лечебную процедуру, и особенно строго стоит отнестись к выбору материалов, покрытий и лаков, которые должны быть максимально экологичными.