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Маленькая квартира с большим сердцем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Может ли однокомнатная квартира быть воплощением чей-то мечты? Конечно, может! Особенно если она красивая, солнечная и стильно оформленная с учетом всех ваших желаний!

В этом проекте всего лишь 61 квадратный метр, на которых дизайн-студия PLANIUM воплотила все пожелания хозяйки. Здесь есть полноценная столовая, камин, французская гостиная и большой белый кухонный гарнитур.

В итоге получилась однокомнатная квартира, которая благодаря классическому исполнению не боится веяний моды, и ее интерьеры никогда не потеряют актуальности. Образцовый дизайн смешался с провинциальным очарованием и теплыми оттенками дерева, что делает квартиру не только роскошной, но и особенно уютной.

Столовая

1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Кухня в классическом стиле
PLANiUM

1-но комнатная квартира 61.15m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

Красивая столовая разместилась в одном из углов большой комнаты, которая является каминной и кухней одновременно. Тем не менее, здесь хватило место для всего необходимого, в том числе — для утонченного декора. Интересное решение в отделке стен было принято на стене с камином, где стильные обои с орнаментом сочетаются с декоративным белым кирпичом.

Столовая группа расположена возле солнечного окна и дополнена торшером и невысоким буфетом. Над последним висит телевизор, который виден и хозяйке с кухни. Функциональность интерьера нужна даже для самых отчаянных мечтателей, поэтому очень важно продумывать расстановку мебели до декорирования.

Другие идеи для оформления столовой комнаты вы можете найти в одной из наших статей.

Кухня

1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Кухня в классическом стиле
PLANiUM

1-но комнатная квартира 61.15m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

Кухня, выполненная в стиле кантри, отличается особенным шармом. Она изысканная, точно французская, и в то же время по-испански уютная. Именно благодаря смешению этих двух традиций на юге США родился сам стиль кантри, который объединял в себе мечты самых разных колонистов в Новом Свете.

Здесь к этой традиции добавлена европейская классика в виде роскошных штор, декоративной гипсовой лепнины и ваз для цветов на ножках, подобные которым ранее стояли во дворцах. Кстати, классический интерьер формировался как раз во времена дворцовой роскоши в 16—18 веках.

Гостиная

1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Гостиная в классическом стиле
PLANiUM

1-но комнатная квартира 61.15m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

Самая большая жилая комната в этой квартире была разделена надвое с помощью легких перегородок. Со стороны гостиной они были украшены зеркалами в традиционном европейском стиле, а вход оформлен с помощью красивой французской ткани с классическим рисунком.

Другие роскошные гостиные вы можете увидеть в нашей фото-подборке.

Спальня

1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Спальня в классическом стиле
PLANiUM

1-но комнатная квартира 61.15m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

Уютная спальня имеет в своем распоряжении большой шкаф, кровать и две миниатюрные прикроватные тумбочки. В этой комнате нет окна, но благодаря арочному проходу из гостиной солнечные лучи всегда освещают и эту часть квартиры

Дизайнеры решили обойтись здесь без люстры, создав особое романтичное настроение с помощью встроенных потолочных светильников и двух бра по обеим сторонам кровати. Кстати, все светильники в квартире с абажурами благородного фиолетового цвета с серебряным ободком.

Коридор

1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
PLANiUM

1-но комнатная квартира 61.15m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

В небольшом коридоре удачно поместились шкаф, комод и небольшой стульчик. Обои с орнаментом делают маленькую комнату парадно-торжественной. Чтобы сэкономить полезную площадь, дверь в кухню-столовую была заменена аркой с декоративной отделкой.

Ванная

1-но комнатная квартира 61.15m², PLANiUM PLANiUM Ванная в классическом стиле
PLANiUM

1-но комнатная квартира 61.15m²

PLANiUM
PLANiUM
PLANiUM

Позолота на фоне серо-голубиной плитки смотрится в этой комнате особенно стильно. Два декоративных панно на стенах смотрят друг на друга с противоположных стен, что создает дизайнерскую симметрию. Нестандартный для ванной цвет стен был выбран по аналогии с мрамором, который традиционен для классического интерьера ванной комнаты.

До и После: Переделка дома в средиземноморском стиле
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