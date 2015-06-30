Маленькая квартира с большим сердцем

Может ли однокомнатная квартира быть воплощением чей-то мечты? Конечно, может! Особенно если она красивая, солнечная и стильно оформленная с учетом всех ваших желаний!

В этом проекте всего лишь 61 квадратный метр, на которых дизайн-студия PLANIUM воплотила все пожелания хозяйки. Здесь есть полноценная столовая, камин, французская гостиная и большой белый кухонный гарнитур.

В итоге получилась однокомнатная квартира, которая благодаря классическому исполнению не боится веяний моды, и ее интерьеры никогда не потеряют актуальности. Образцовый дизайн смешался с провинциальным очарованием и теплыми оттенками дерева, что делает квартиру не только роскошной, но и особенно уютной.