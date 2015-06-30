Маленькая квартира с большим сердцем

Может ли однокомнатная квартира быть воплощением чей-то мечты? Конечно, может! Особенно если она красивая, солнечная и стильно оформленная с учетом всех ваших желаний!
В этом проекте всего лишь 61 квадратный метр, на которых дизайн-студия PLANIUM воплотила все пожелания хозяйки. Здесь есть полноценная столовая, камин, французская гостиная и большой белый кухонный гарнитур.
В итоге получилась однокомнатная квартира, которая благодаря классическому исполнению не боится веяний моды, и ее интерьеры никогда не потеряют актуальности. Образцовый дизайн смешался с провинциальным очарованием и теплыми оттенками дерева, что делает квартиру не только роскошной, но и особенно уютной.
Красивая столовая разместилась в одном из углов большой комнаты, которая является каминной и кухней одновременно. Тем не менее, здесь хватило место для всего необходимого, в том числе — для утонченного декора. Интересное решение в отделке стен было принято на стене с камином, где стильные обои с орнаментом сочетаются с декоративным белым кирпичом.
Столовая группа расположена возле солнечного окна и дополнена торшером и невысоким буфетом. Над последним висит телевизор, который виден и хозяйке с кухни. Функциональность интерьера нужна даже для самых отчаянных мечтателей, поэтому очень важно продумывать расстановку мебели до декорирования.
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Кухня, выполненная в стиле кантри, отличается особенным шармом. Она изысканная, точно французская, и в то же время по-испански уютная. Именно благодаря смешению этих двух традиций на юге США родился сам стиль кантри, который объединял в себе мечты самых разных колонистов в Новом Свете.
Здесь к этой традиции добавлена европейская классика в виде роскошных штор, декоративной гипсовой лепнины и ваз для цветов на ножках, подобные которым ранее стояли во дворцах. Кстати, классический интерьер формировался как раз во времена дворцовой роскоши в 16—18 веках.
Самая большая жилая комната в этой квартире была разделена надвое с помощью легких перегородок. Со стороны гостиной они были украшены зеркалами в традиционном европейском стиле, а вход оформлен с помощью красивой французской ткани с классическим рисунком.
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Уютная спальня имеет в своем распоряжении большой шкаф, кровать и две миниатюрные прикроватные тумбочки. В этой комнате нет окна, но благодаря арочному проходу из гостиной солнечные лучи всегда освещают и эту часть квартиры
Дизайнеры решили обойтись здесь без люстры, создав особое романтичное настроение с помощью встроенных потолочных светильников и двух бра по обеим сторонам кровати. Кстати, все светильники в квартире с абажурами благородного фиолетового цвета с серебряным ободком.
В небольшом коридоре удачно поместились шкаф, комод и небольшой стульчик. Обои с орнаментом делают маленькую комнату парадно-торжественной. Чтобы сэкономить полезную площадь, дверь в кухню-столовую была заменена аркой с декоративной отделкой.
Позолота на фоне серо-голубиной плитки смотрится в этой комнате особенно стильно. Два декоративных панно на стенах смотрят друг на друга с противоположных стен, что создает дизайнерскую симметрию. Нестандартный для ванной цвет стен был выбран по аналогии с мрамором, который традиционен для классического интерьера ванной комнаты.