Удивить соседей: новогоднее оформление дома

Прогуливаясь по заснеженным улицам, мы с наслаждением любуемся светящимися новогодними гирляндами, нарядными ёлками, красочным оформлением окон и витрин. Рождественский и новогодний декор дарит нам хорошее настроение и ощущение праздника. В это время года многие готовы делиться зарядом положительных эмоций с окружающими и прибегают к украшению экстерьеров своих домов. Наверняка вам не раз доводилось видеть красивую иллюминацию фасадов: различные фонарики и гирлянды, украшающие стены, крышу, тропинку ко входу в дом.
Украшение деревьев электрической гирляндой – это традиция, которая никогда не выйдет из моды. Зародившееся много столетий назад веяние, стало актуальным и в странах, где не отмечается Рождество. Так, например, в Турции обычай наряжать ёлку на Новый год появился примерно в конце 1920-х годов, с переходом на Григорианский календарь.
Если в США желание красиво украсить фасад дома приобрело значение соревнования, то в Германии (пока что) подобный декор считается обязательной хорошей и доброй традицией. В России с каждым годом всё чаще и чаще можно встретить иллюминацию не только многоквартирных домов, но и собственных загородных коттеджей. Согласитесь, это прекрасная традиция приносит радость и взрослым, и детям.
Звезда – это символ Рождества. Стоит вспомнить, что Вифлеемская звезда возникла на небе в момент рождения Иисуса Христа и указала волхвам путь к его вертепу. Именно поэтому она стала значимым атрибутом празднования Рождества в христианской культуре и иконографии.
Собственно сам обычай наряжать ель установился после реформации в протестантских странах. Согласно самой известной легенде, начало традиции украшать елку положил Мартин Лютер в 1513 году. Согласно преданию, именно немецкий реформатор в Рождественский Сочельник украсил верхушку ёлки звездой в память о Вифлеемской звезде.
Ни один зимний праздник не обходится без красивых звезд. Они бывают различных форм, размеров и дизайнов: пластиковые, стеклянные, светящиеся. По обычаю, ей всегда отдается главенствующее место на вершине новогодней ёлки, однако, вы можете использовать это украшение перед входом в дом, как символ того, что именно здесь царит праздничное настроение.
Крыльцо или террасу можно украсить различными декоративными предметами. Однако если у вас нет времени на изготовление подобных, то наши специалисты помогут вам подобрать именно то, что вы хотите. К слову, маленькие дети с радостью присоединятся к вопросу декорирования и подойдут к нему творчески. Вы можете доверить им разукрашивание шишек белой и золотой краской. Готовые венки из магазина декорируются засушенными дольками апельсинов и кружевом.
Дверные венки – это настоящая классика. Совершенно неудивительно, что они настолько популярны в разных странах. Сдержанные, минималистичные, богатые и роскошные, эклектичные и необычных цветов, с ягодами, ангелами и колокольчиками… вы сможете найти именно то, что подходит вашему дому. Они бывают круглыми или имеют форму сердца, могут быть связаны из классических веток и совершенно немыслимых материалов. Венок на двери символизирует гостеприимство.
Свечи, будь они натуральные или светодиодные, идеально подходят для декора крыльца и лестницы. Форма шара является универсальной для этой цели. К слову, они могут стать прекрасным новогодним подарком, особенно, если имеют необычную форму и приятный аромат.
У вас есть еще время приобрести фонарики, которые защитят огнь свечей от снега и ветра. Их можно расположить вдоль фасада, подвесить над крыльцом или расставить вдоль тропинки, ведущей в дом.
Если вы хотите порадовать своих соседей или прохожих чем-то необычным, то вам пригодится такой комплект светящихся елей. Вы можете запрограммировать их цвет и управлять им дистанционно при помощи пульта.
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