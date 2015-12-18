Удивить соседей: новогоднее оформление дома

Крыльцо или террасу можно украсить различными декоративными предметами. Однако если у вас нет времени на изготовление подобных, то наши специалисты помогут вам подобрать именно то, что вы хотите. К слову, маленькие дети с радостью присоединятся к вопросу декорирования и подойдут к нему творчески. Вы можете доверить им разукрашивание шишек белой и золотой краской. Готовые венки из магазина декорируются засушенными дольками апельсинов и кружевом.