Идеи оформления столовых комнат

Если для столовой комнаты все же не нашлось отдельной комнаты, ничего не остается как совместить ее с кухней или гостиной. В последнем случае идеальной перегородкой может служить небольшая деревянная полка с расположенными по обе стороны лампами. Такая конструкция визуально отделит две разные по функциональности зоны квартиры. В качестве материала для мебели дизайнеры советуют обратить внимание на изделия из бука, граба или дуба, которые, при всей выразительности текстуры, будут обладать простыми и спокойными формами.