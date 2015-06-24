Идеи оформления столовых комнат

Владельцы квартир и частных домов, которым посчастливилось иметь в своем распоряжении отдельную столовую комнату , нередко задаются вопросом об ее оформлении. В этой Книге идей мы собрали несколько примеров дизайна интерьера обеденных помещений, которыми с удовольствием делимся с вами. Надеемся, что эта подборка поможет определиться с дизайном собственной столовой.
Столовая комната требует минимума мебели, поэтому главное в ней – это создать подходящее настроение. Сделать это не так уж и сложно. Все, что понадобилось самарским дизайнерам из Red Lights для создания привлекательного и запоминающегося дизайна – это подобрать пестрые обои с необычным рисунком и забавную люстру, напоминающую по форме распустившийся цветок. В такой столовой очень приятно собираться с друзьями, вкушать кулинарные изыски и делиться веселыми историями из жизни.
В классическом интерьере, как и в классической музыке, множество разноплановых элементов должны соединиться в уникальной и неподражаемой гармонии. Роскошь преобразует повседневную жизнь и крайне положительно отражается на нашем настроении. Посуда из хрусталя, стулья с обивкой из белой кожи и длинные шелковые занавески должны стать основными элементами столовой комнаты класса люкс.
Интересно заметить, что диетологи всего мира в один голос советуют избегать ярких и сочных цветов в оформлении столовой. Чем приглушеннее выглядит цветовая гамма этой комнаты, тем медленнее ее обитатели поглощают пищу. Возможно, поэтому редко в какой столовой, оформленной профессиональными дизайнерами, можно встретить провоцирующие аппетит яркие оттенки зеленого, розового и красного.
Некоторым дизайнерам удается передать в оформлении комнаты динамичный ритм городской жизни. Достигается это за счет правильно подобранных предметов мебели и аксессуаров. Интерьер этой небольшой столовой – это стилизация под знаменитый ар-деко - направление, которое особенно ценится среди целеустремленных людей, проживающих увлекательную жизнь на высоких скоростях.
Обеденная комната совсем необязательно должна ассоциироваться с уютным и элегантным уголком квартиры. Фантазия дизайнров не имеет границ, и если заказчики пожелали принимать пищу в интерьере, похожем на мастерскую по разработке мебели в стиле баухауз, значит так тому и быть!
Маякг.Минск
Если для столовой комнаты все же не нашлось отдельной комнаты, ничего не остается как совместить ее с кухней или гостиной. В последнем случае идеальной перегородкой может служить небольшая деревянная полка с расположенными по обе стороны лампами. Такая конструкция визуально отделит две разные по функциональности зоны квартиры. В качестве материала для мебели дизайнеры советуют обратить внимание на изделия из бука, граба или дуба, которые, при всей выразительности текстуры, будут обладать простыми и спокойными формами.