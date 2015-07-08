Гостиная в стиле богемный шик: советы по оформлению

Бохо — это микс Франции, Средиземноморья и Ближнего Востока в одном флаконе! При этом, многие называют его стилем хиппи или стилем «зеленых».

Если вам нравится смешение стилей, советуем также обратиться к средиземноморским интерьерам, где смешиваются испанские и арабские традиции.