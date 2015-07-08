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Гостиная в стиле богемный шик: советы по оформлению

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme Конференц-центры в средиземноморском стиле
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Стиль богемный шик родился в Европе, как чистое бунтарство против классического интерьера. Так на основе европейской гостиной родилась гостиная богемная, полная интересных элементов, нарушающих все традиции и каноны.

В основе

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio Гостиная в скандинавском стиле
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Несмотря на то, что богемный стиль уходит корнями в цыганскую культуру, стоит понимать, что это именно собрание красивых вещей со всего цвета, а не этнический интерьер конкретной нации.

Скандинавская богема

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT Гостиная в стиле модерн
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Сейчас стиль богемный шик используется не только для классических в основе европейских интерьеров, но и для самых разных интерьеров в стиле эклектика, которые тоже полны этнических элементов и любят низкие диваны в восточном стиле.

Стиль свободы

Alvhem Mäkleri & Interiör - scandinavian style Magdalena Kosidlo Гостиная в скандинавском стиле
Magdalena Kosidlo

Alvhem Mäkleri & Interiör – scandinavian style

Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo
Magdalena Kosidlo

Как правило, стиль бохо для себя выбирали столичные представители творческой элиты и просто свободные художники, которые ощутили всю прелесть цыганской культуры. Последние на какое-то время осели в одном из регионов Чехии под названием Богемия, и отсюда и пошло само название стиля.

Арабия богемия

Комната с восточным колоритом, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Гостиная в стиле кантри
студия Виталии Романовской

Комната с восточным колоритом

студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской
студия Виталии Романовской

Самыми популярными инновациями в данном стиле были яркие восточные ковры, марокканские светильники, низкие арабские диваны, японские картины с изображение птиц и птичьи клетки, гамаки и статуи Будды, изделия из бамбука и ротанга, орнамент пейсли. Столь сложные комбинации зачастую могут создать только профессионалы, как автор интерьера на этой фотографии, Виталия Романовская.

Вольная эклектика

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Гостиные в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Бохо — это микс Франции, Средиземноморья и Ближнего Востока в одном флаконе! При этом, многие называют его стилем хиппи или стилем «зеленых».

Если вам нравится смешение стилей, советуем также обратиться к средиземноморским интерьерам, где смешиваются испанские и арабские традиции.

Этника в тренде

Hotel Predi Son Jaumell, margarotger interiorisme margarotger interiorisme Конференц-центры в средиземноморском стиле Гостиницы
margarotger interiorisme

margarotger interiorisme
margarotger interiorisme
margarotger interiorisme

Интересно, что в этом стиле прослеживается особая любовь к маленьким антикварным мелочам, зачастую привезенным с их настоящей родины (из Азии или Ближнего Востока). Такие вещи не редко стоят парадоксально дорого и занимают около трети бюджета на ремонт, а иногда и всю половину.

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Богемный декор

Golden Bunting Birds Cushion Occipinti Спальная комната Текстиль
Occipinti

Golden Bunting Birds Cushion

Occipinti
Occipinti
Occipinti

Бохо имеет особую страсть к обманчивой неорганизованности, благодаря которой интерьер смотрится необыкновенно живым и пестрым. Яркие оттенки красного, рыжего, темно-синего и позолота делают его еще более кричащих и насыщенным. В таком интерьере всегда присутствует некоторая ирония по отношению к современному образу жизни и его приоритетам.

О чем вы можете забыть

Квартира-студия в Москве, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

Квартира-студия в Москве

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Очень часто люди считают, что в бохо нет никаких правил и можно просто делать то, что нравится. Отчасти это правда, но все же стоит учесть и некоторые нюансы. В современном богемном стиле и вовсе есть четкие границы, и он может быть похожим даже на минимализм в вольном трактовании.

Природные оттенки

Лаундж зона Olesya Parkhomenko Зимний сад в эклектичном стиле
Olesya Parkhomenko

Лаундж зона

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

Во-первых, обязательно наличие четкой цветовой гаммы, которая бы собирала все разрозненные кусочки мозаики вашего интерьера. В ней должны присутствовать темные глубокие, яркие и светлые тона одновременно.

 Во-вторых, бохо отрицает пластик и многие другие новшества, которые могут испортить всю атмосферу интерьера за один миг. Главную же основу интерьера богемной гостиной составляет мягкая и деревянная мебель, а также изделия из металла.

Мелким шрифтом

Дом, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect Столовая комната в азиатском стиле
Sergey Makhno Architect

Дом

Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

В-третьих, жизнь в богемном интерьере подойдет только человеку, который психологически легко переносит постоянный легкий беспорядок. Учитывая это, посоветуйтесь со всеми, проживающими вместе с вами. Здесь речь идет не о вкусах, а о душевном спокойствии и гармонии в семье. Не забывайте об этом, ведь часто такие вещи, как мелкий шрифт в контракте, упускаются из виду, но имеют огромное значение.

И, в-четвертых, бохо всегда немного винтажный. Поэтому, если вы не любите старые вещи (использовать их в быту, постоянно прикасаться и смотреть на них), вам лучше обратиться к другому стилю.

Цветовая гамма

Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Столовая комнатаАксессуары и декор
А-Дизайн

Квартира на набережной.

А-Дизайн
А-Дизайн
А-Дизайн

Традиционная цветовая гамма богемного стиля сложилась на основе бархатных красных оттенков и охры. Но сейчас богемный стиль может быть куда более кислотным. Потрясающее колористическое сочетание может сложиться на светлом фоне, если вы добавите к нему перепелиный желтый, бирюзовый и бледно-розовый.

Фактурные материалы

Ático en Sant Cugat. 2011, Deu i Deu Deu i Deu Гостиные в эклектичном стиле
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Не забывайте об использовании бархата, различных тиснений, сложного текстиля и самых разных текстур в оформлении гостиной. Кожа, вышивка, отделка бисером, бахромой и ручная работа являются эталонной фишкой интерьера в стиле бохо.

Многослойность

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 Гостиная в средиземноморском стиле
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

Эта характерная черта стиля бохо должна быть взята под особый контроль дизайнера или хозяина квартиры. Для того, чтобы избежать недосказанности или перегруженности в интерьере, вам придется при добавлении каждого предмета прислушиваться к своим ощущениям и, возможно, исключать его или передвигать на другое место.

Капелька бохо

дизайн квартиры 42м2, sreda sreda Гостиная в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 42м2

sreda
sreda
sreda

Чтобы ощутить прелесть этого стиля интерьера, не обязательно досконально изучать его поэлементно и создавать у себя царские богемные апартаменты. Всего несколько деталей, купленных на вдохновении помогут оценить насколько вы действительно любите бохо шик, и подходит ли он вам. И потом вы сможете уже пойти на более радикальные шаги, если захотите.

Как правильно выбрать обои
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