Гостиная в стиле богемный шик: советы по оформлению

Стиль богемный шик родился в Европе, как чистое бунтарство против классического интерьера. Так на основе европейской гостиной родилась гостиная богемная, полная интересных элементов, нарушающих все традиции и каноны.
Несмотря на то, что богемный стиль уходит корнями в цыганскую культуру, стоит понимать, что это именно собрание красивых вещей со всего цвета, а не этнический интерьер конкретной нации.
Сейчас стиль богемный шик используется не только для классических в основе европейских интерьеров, но и для самых разных интерьеров в стиле эклектика, которые тоже полны этнических элементов и любят низкие диваны в восточном стиле.
Как правило, стиль бохо для себя выбирали столичные представители творческой элиты и просто свободные художники, которые ощутили всю прелесть цыганской культуры. Последние на какое-то время осели в одном из регионов Чехии под названием Богемия, и отсюда и пошло само название стиля.
Самыми популярными инновациями в данном стиле были яркие восточные ковры, марокканские светильники, низкие арабские диваны, японские картины с изображение птиц и птичьи клетки, гамаки и статуи Будды, изделия из бамбука и ротанга, орнамент пейсли. Столь сложные комбинации зачастую могут создать только профессионалы, как автор интерьера на этой фотографии, Виталия Романовская.
Бохо — это микс Франции, Средиземноморья и Ближнего Востока в одном флаконе! При этом, многие называют его стилем хиппи или стилем «зеленых».
Если вам нравится смешение стилей, советуем также обратиться к средиземноморским интерьерам, где смешиваются испанские и арабские традиции.
Интересно, что в этом стиле прослеживается особая любовь к маленьким антикварным мелочам, зачастую привезенным с их настоящей родины (из Азии или Ближнего Востока). Такие вещи не редко стоят парадоксально дорого и занимают около трети бюджета на ремонт, а иногда и всю половину.
Бохо имеет особую страсть к обманчивой неорганизованности, благодаря которой интерьер смотрится необыкновенно живым и пестрым. Яркие оттенки красного, рыжего, темно-синего и позолота делают его еще более кричащих и насыщенным. В таком интерьере всегда присутствует некоторая ирония по отношению к современному образу жизни и его приоритетам.
Очень часто люди считают, что в бохо нет никаких правил и можно просто делать то, что нравится. Отчасти это правда, но все же стоит учесть и некоторые нюансы. В современном богемном стиле и вовсе есть четкие границы, и он может быть похожим даже на минимализм в вольном трактовании.
Во-первых, обязательно наличие четкой цветовой гаммы, которая бы собирала все разрозненные кусочки мозаики вашего интерьера. В ней должны присутствовать темные глубокие, яркие и светлые тона одновременно.
Во-вторых, бохо отрицает пластик и многие другие новшества, которые могут испортить всю атмосферу интерьера за один миг. Главную же основу интерьера богемной гостиной составляет мягкая и деревянная мебель, а также изделия из металла.
В-третьих, жизнь в богемном интерьере подойдет только человеку, который психологически легко переносит постоянный легкий беспорядок. Учитывая это, посоветуйтесь со всеми, проживающими вместе с вами. Здесь речь идет не о вкусах, а о душевном спокойствии и гармонии в семье. Не забывайте об этом, ведь часто такие вещи, как мелкий шрифт в контракте, упускаются из виду, но имеют огромное значение.
И, в-четвертых, бохо всегда немного винтажный. Поэтому, если вы не любите старые вещи (использовать их в быту, постоянно прикасаться и смотреть на них), вам лучше обратиться к другому стилю.
Традиционная цветовая гамма богемного стиля сложилась на основе бархатных красных оттенков и охры. Но сейчас богемный стиль может быть куда более кислотным. Потрясающее колористическое сочетание может сложиться на светлом фоне, если вы добавите к нему перепелиный желтый, бирюзовый и бледно-розовый.
Не забывайте об использовании бархата, различных тиснений, сложного текстиля и самых разных текстур в оформлении гостиной. Кожа, вышивка, отделка бисером, бахромой и ручная работа являются эталонной фишкой интерьера в стиле бохо.
Эта характерная черта стиля бохо должна быть взята под особый контроль дизайнера или хозяина квартиры. Для того, чтобы избежать недосказанности или перегруженности в интерьере, вам придется при добавлении каждого предмета прислушиваться к своим ощущениям и, возможно, исключать его или передвигать на другое место.
Чтобы ощутить прелесть этого стиля интерьера, не обязательно досконально изучать его поэлементно и создавать у себя царские богемные апартаменты. Всего несколько деталей, купленных на вдохновении помогут оценить насколько вы действительно любите бохо шик, и подходит ли он вам. И потом вы сможете уже пойти на более радикальные шаги, если захотите.