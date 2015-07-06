Как выбрать стеновые панели: полезные советы

Стеновые панели как способ отделки стал особенно популярен в современном интерьере, наравне с объединением кухни с гостиной или любовью к минимализму. Мы расскажем вам, какие существуют типы стеновых панелей, и что нужно учесть при их покупке.
Плиточные панели, как правило, имеют размер от 30 до 98 сантиметров, а крепятся к поверхности стены чаще всего с помощью кляммеров или на клей. Для соединения используются пазы и вставки в них. Главным плюсом плиточных панелей является огромная вариативность в дизайне, ведь с помощью разноцветных квадратов можно создать интересные дизайнерские эффекты. Самые популярные виды плиточных панелей сделаны из ДВП, МДФ, ДСП и ПВХ.
Самыми популярными из всех являются панели из ДВП, которые изготавливаются с помощью горячего прессования древесных волокон. Низкая стоимость позволяет использовать их повсеместно в отделке частных жилых помещений. Соединение панелей производится с помощью замкового способа, либо пазов. Самое главное, что поврежденные панели из ДВП можно с легкостью заменять по одной, тогда как плиточные или реечные — нет. Главный минус — невозможность их использования даже в слегка влажном помещении.
Планки шириной от 12 до 30 сантиметрах монтируются с помощью обрешетки из металла или дерева. Такой вид стеновых панелей чаще всего используется для облицовки стен от пола до потолка. Из-за того, что реечные наборные панели самые мелкокалиберные из всех аналогов, они лучше подходят для использования в маленьких помещениях или в комнатах с большим количеством углов. Соединяются они чаще всего с помощью пазов, а изготавливаться могут по тем же технологиям, что и плиточные наборные. Существуют варианты даже из натурального дерева.
Стеклянные настенные панели подойдут для кухонного фартука. Они имеют самые разные раскраски и орнаменты и очень практичны. Некоторые из вариантов такого оформления кухонной стены вы можете найти ниже.
Привлекательный внешний вид делает панели из гипса очень интересным решением для декора в домах и общественных помещениях. Современные технологии обработки гипса дают возможность создать самые разные орнаменты. Сами панели монтируются без стыков, что делает их похожими на изделия ручной работы.
По сути это ручная обивка стены деревом, которая в последнее время становится все более и более популярна. Чаще всего используется натуральное дерево в скандинавском или рустикальном интерьере.
Такие панели несут исключительно декоративную функцию, они как работы восточных ювелиров. Лучше всего они смотрятся в классической спальне или гостиной.
Блок-хаус тоже может считаться стеновой панелью, так как имеет самые разные размеры и формы. На этой фотографии мы видим, как он был успешно скомбинирован с реечными панелями из натурального дерева, что позволило создать особенно красивый интерьер. Авторы данного проекта — дизайнеры из студии RAKURS.
Возвращаясь к стеклянным панелям на кухне, заметим, как они могут быть вписаны в совершенно разные интерьеры по стилю и цветовой гамме. Такое решение добавляет интерьеру кухни эффектности и глянца.
Небольшая по размеру кухня только выиграет от использования стеклянных панелей в отделке, так как благодаря своему минималистичному виду они вносят ощущение простора.
В отделке даже одной комнаты могут быть использованы панели разных видов, при этом интерьер становится многослойным и сложным. Такой вариант идеально подходит для новостроек, где хочется быстро создать что-то живое и фактурное в голых стенах.
Сочные акценты
Эта прелестная лоджия отделана необычными панелями под дерево в потрясающем эклектичном стиле. Другие интересные дизайнерские идеи для этой комнаты можно посмотреть в нашей фото-галерее.
Рассматривая варианты настенных панелей, не забудьте, что между ними можно установить подсветку или просто оставить полосы для декоративного эффекта.
Для эксклюзивного дизайна спальни в стиле современного минимализма стеновые панели являются самым модным решением. Их комбинирование с другими материалами только приветствуется, а дизайнерские приемы позволяют организовать плавный визуальный переход к зонам хранения, зеркалам и встроенному телевизору.
Для загородного коттеджа тренд облицовки ванной комнаты дизайнерскими декоративными панелями только набирает обороты. Благодаря новому подходу в дизайне вы сможете полностью изменить стандартный вид ванной.