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Как выбрать стеновые панели: полезные советы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Морской стиль для гостиной и кухни, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
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Стеновые панели как способ отделки стал особенно популярен в современном интерьере, наравне с объединением кухни с гостиной или любовью к минимализму. Мы расскажем вам, какие существуют типы стеновых панелей, и что нужно учесть при их покупке.

Плиточные наборные панели

Дань Великой Эпохе, Студия дизайна "Азбука Дом" Студия дизайна 'Азбука Дом' Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>

Дань Великой Эпохе

Студия дизайна "Азбука Дом"
Студия дизайна <q>Азбука Дом</q>
Студия дизайна "Азбука Дом"

Плиточные панели, как правило, имеют размер от 30 до 98 сантиметров, а крепятся к поверхности стены чаще всего с помощью кляммеров или на клей. Для соединения используются пазы и вставки в них. Главным плюсом плиточных панелей является огромная вариативность в дизайне, ведь с помощью разноцветных квадратов можно создать интересные дизайнерские эффекты. Самые популярные виды плиточных панелей сделаны из ДВП, МДФ, ДСП и ПВХ.

Панели из ДВП

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Самыми популярными из всех являются панели из ДВП, которые изготавливаются с помощью горячего прессования древесных волокон. Низкая стоимость позволяет использовать их повсеместно в отделке частных жилых помещений. Соединение панелей производится с помощью замкового способа, либо пазов. Самое главное, что поврежденные панели из ДВП можно с легкостью заменять по одной, тогда как плиточные или реечные — нет. Главный минус — невозможность их использования даже в слегка влажном помещении.

Реечные наборные панели

Кабинет ORT-interiors Рабочий кабинет в эклектичном стиле
ORT-interiors

Кабинет

ORT-interiors
ORT-interiors
ORT-interiors

Планки шириной от 12 до 30 сантиметрах монтируются с помощью обрешетки из металла или дерева. Такой вид стеновых панелей чаще всего используется для облицовки стен от пола до потолка. Из-за того, что реечные наборные панели самые мелкокалиберные из всех аналогов, они лучше подходят для использования в маленьких помещениях или в комнатах с большим количеством углов. Соединяются они чаще всего с помощью пазов, а изготавливаться могут по тем же технологиям, что и плиточные наборные. Существуют варианты даже из натурального дерева.

Стеклянные панели

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Кухня в скандинавском стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Стеклянные настенные панели подойдут для кухонного фартука. Они имеют самые разные раскраски и орнаменты и очень практичны. Некоторые из вариантов такого оформления кухонной стены вы можете найти ниже.

Рельефные 3D панели из гипса

2-х комнатная квартира в Москве , Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Спальня в скандинавском стиле
Rustem Urazmetov

2-х комнатная квартира в Москве

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Привлекательный внешний вид делает панели из гипса очень интересным решением для декора в домах и общественных помещениях. Современные технологии обработки гипса дают возможность создать самые разные орнаменты. Сами панели монтируются без стыков, что делает их похожими на изделия ручной работы.

Деревянные панели своими руками

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Спальня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

По сути это ручная обивка стены деревом, которая в последнее время становится все более и более популярна. Чаще всего используется натуральное дерево в скандинавском или рустикальном интерьере.

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Декоративные панели из металла

Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом, D+ | интерьерное бюро D+ | интерьерное бюро Спальня в эклектичном стиле
D+ | интерьерное бюро

Двухкомнатная квартира. Застройщик Шелдом

D+ | интерьерное бюро
D+ | интерьерное бюро
D+ | интерьерное бюро

Такие панели несут исключительно декоративную функцию, они как работы восточных ювелиров. Лучше всего они смотрятся в классической спальне или гостиной.

Блок-хаус и панели из реек

Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Гостиные в эклектичном стиле
Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>

Интерьер частного дома в Подмосковье

Студия экспериментального проектирования "Rakurs"
Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>
Студия экспериментального проектирования "Rakurs"

Блок-хаус тоже может считаться стеновой панелью, так как имеет самые разные размеры и формы. На этой фотографии мы видим, как он был успешно скомбинирован с реечными панелями из натурального дерева, что позволило создать особенно красивый интерьер. Авторы данного проекта — дизайнеры из студии RAKURS.

Возможность для креатива

Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Возвращаясь к стеклянным панелям на кухне, заметим, как они могут быть вписаны в совершенно разные интерьеры по стилю и цветовой гамме. Такое решение добавляет интерьеру кухни эффектности и глянца.

Для маленькой кухни

Морской стиль для гостиной и кухни Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Морской стиль для гостиной и кухни

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Небольшая по размеру кухня только выиграет от использования стеклянных панелей в отделке, так как благодаря своему минималистичному виду они вносят ощущение простора.

Комбинируем различные панели

Квартира-студия Лофт, "PRimeART" 'PRimeART' Кухня в стиле лофт
<q class='-first'>PRimeART</q>

Квартира-студия Лофт

"PRimeART"
<q class='-first'>PRimeART</q>
"PRimeART"

В отделке даже одной комнаты могут быть использованы панели разных видов, при этом интерьер становится многослойным и сложным. Такой вариант идеально подходит для новостроек, где хочется быстро создать что-то живое и фактурное в голых стенах.

Нестандартные решения

Дизайн квартиры "Сочные акценты" Samarina projects Гостиная в стиле минимализм
Samarina projects

Дизайн квартиры Сочные акценты

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Эта прелестная лоджия отделана необычными панелями под дерево в потрясающем эклектичном стиле. Другие интересные дизайнерские идеи для этой комнаты можно посмотреть в нашей фото-галерее.

Панели с подсветкой

2-х комнатная квартира в Москве, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

2-х комнатная квартира в Москве

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Рассматривая варианты настенных панелей, не забудьте, что между ними можно установить подсветку или просто оставить полосы для декоративного эффекта.

Минимализм в спальне

Визуализация интерьера спальни. , Aleksandra Kostyuchkova Aleksandra Kostyuchkova Спальня в стиле минимализм
Aleksandra Kostyuchkova

Визуализация интерьера спальни.

Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova
Aleksandra Kostyuchkova

Для эксклюзивного дизайна спальни в стиле современного минимализма стеновые панели являются самым модным решением. Их комбинирование с другими материалами только приветствуется, а дизайнерские приемы позволяют организовать плавный визуальный переход к зонам хранения, зеркалам и встроенному телевизору.

Декоративные панели в ванной комнате

Дом в Москве, 600 кв.м, Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера Ванная в классическом стиле
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера

Дом в Москве, 600 кв.м

Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева – архитектор, дизайнер интерьера
Валерия Лазарева - архитектор, дизайнер интерьера

Для загородного коттеджа тренд облицовки ванной комнаты дизайнерскими декоративными панелями только набирает обороты. Благодаря новому подходу в дизайне вы сможете полностью изменить стандартный вид ванной.

Возрождение Феникса
А вы бы какую комнату дома хотели бы украсить панелями?

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