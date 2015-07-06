Как выбрать стеновые панели: полезные советы

Планки шириной от 12 до 30 сантиметрах монтируются с помощью обрешетки из металла или дерева. Такой вид стеновых панелей чаще всего используется для облицовки стен от пола до потолка. Из-за того, что реечные наборные панели самые мелкокалиберные из всех аналогов, они лучше подходят для использования в маленьких помещениях или в комнатах с большим количеством углов. Соединяются они чаще всего с помощью пазов, а изготавливаться могут по тем же технологиям, что и плиточные наборные. Существуют варианты даже из натурального дерева.