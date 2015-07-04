Декор в коридоре

Если ваш ремонт уже закончен, и вы думаете, как разнообразить интерьер коридора, подумайте о небольшом уголке с комодом. Он может быть использован для мелочей, сумки и телефона, а также для создания декоративной экспозиции.

Например, в этом голубом интерьере студии TATIANA IVANOVA DESIGN удачно получилось совместить изысканную аристократичность и совсем небольшую площадь для ее проявления.

Если вы заранее выберите тематику: прованс, ретро, лофт или шебби-шик, вам будет легче подбирать аксессуары.