Декор в коридоре

Самые модные дизайнерские приемы и самые легкие для воплощения идеи — в нашей статье о декоре коридора.
Если ваш коридор еще находится в стадии планирования отделки, стоит присмотреться к интересным обоям или декоративным панелям из натурального дерева, которые бы задали тон всему интерьеру. При правильном выборе такого акцента вы сможете ограничиться мебелью в стиле минимализм.
Если ваш ремонт уже закончен, и вы думаете, как разнообразить интерьер коридора, подумайте о небольшом уголке с комодом. Он может быть использован для мелочей, сумки и телефона, а также для создания декоративной экспозиции.
Например, в этом голубом интерьере студии TATIANA IVANOVA DESIGN удачно получилось совместить изысканную аристократичность и совсем небольшую площадь для ее проявления.
Если вы заранее выберите тематику: прованс, ретро, лофт или шебби-шик, вам будет легче подбирать аксессуары.
Для длинного коридора с естественным освещением вы сможете рассмотреть вариант украшения стен предметами искусства. В дополнение можно использовать и искусственную точечную подсветку.
Если ваш коридор уже давно обжит, но настоятельно побуждает вас к редизайну, вы можете всего парочкой штрихов добавить ему изысканности. Во-первых, красота и порядок для многих являются синонимами, и, продумав системы хранения для мелочей, вы сможете визуально разгрузить интерьер и даже облегчить себе дальнейшую уборку. Во-вторых, парочка предметов декора, как, например, эти красивые лампы над комодом, сочетающиеся с цветом двери, мгновенно преобразят ваш коридор. Арабская мозаика на полу и новый цвет стен — тоже хорошие идеи, но они потребуют ремонта и более значительных трудозатрат.
Когда ваша прихожая плавно переходит в коридор, стоит задуматься об установке очень узкой, но при этом несущей практическую ценность мебели. Подумайте о шкафах, комодах, полках, зеркалах или вешалках. Предметы даже самых миниатюрных размеров повысят функционал пространства.
Для любителей классического стиля в интерьере можем предложить декор с помощью зеркал, картин и ваз, декоративной подсветки и изящного кресла. Представляйте коридор как маленькую гостиную на одного человека.
Вариант встраиваемых шкафов-купе для коридора рассматривают все, у кого есть достаточно места. Но ведь это не единственный способ добавить мест хранения в этой комнате! Подумайте о благородной мебели из массива, о полочках и зеркалах в стиле минимализма, и даже о нишах в арабском стиле с арочными сводами, украшенными разноцветной мозаикой.
Очень многие коридоры имеют недостаточную ширину для того, чтобы действительно задумываться о дизайне интерьера. Но аккуратный консольный столик с предметами декора, зеркало или картина над ним вместятся почти в каждый.
Простой дизайн, легкие формы и один цветовой акцент — иногда это все, что нужно, чтобы сделать интерьер красивым.
Другие идеи декора в коридоре вы можете найти в нашей фото-галерее. А о том, как обустроить маленькую прихожую, читайте в нашей статье.
В этом коридоре с помощью ярких цветов, а вовсе не габаритной мебели или предметов декора, которые бы занимали пространства, дизайнер смог добиться изумительного декоративного эффекта. Сюда хочется заходить с улицы и холодной зимой, и теплым летом!
Одним из последних трендов в дизайне коридоров является использование оригинальных светильников. От дорогостоящих брендовых до самодельных, они задают особенный креативный тон интерьеру.
Для нестандартных коридоров, которые по планировке представляют ломаную линию, мы советуем использовать узкую мебель светлых древесных или белых тонов.
В этом интерьере TIM GABRIEL удачно совместил привлекательный дизайн, уютные оттенки и практичность на минимальной площади.
Необычные зеркала, как и светильники, тоже на пике моды. Они являются идеальным решением, чтобы слегка разбавить классический традиционный интерьер или создать особый эффект в современном. Дизайнер Максим Любецкий использовал одно из таких зеркал в своем проекте небольшой квартиры.
Во многих панельных домах существует особенно интересный коридор. В нем 3 или 4 двери и очень маленькая ширина. Единственное грамотное дизайнерское решение для него кроется в использовании акцентной стены, которая позволит сделать одну из зон декоративной. Это может быть стена над тумбочкой с обувью или дальняя, с дверью.
В последнем варианте мы рассмотрим возможность плавного перехода из коридора в гостиную с помощью мебели. В этом проекте квартиры от дизайнеров из KV-BURO белые фасады чрезвычайно практичных шкафов элегантно соединяют две зоны. Такой же переход можно создать и с помощью мелких предметов декора одного цвета или одинаковых светильников.