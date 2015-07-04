Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Декор в коридоре

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Loading admin actions …

Самые модные дизайнерские приемы и самые легкие для воплощения идеи — в нашей статье о декоре коридора.

На этапе отделки

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior» «Artinterior» – Студия дизайна интерьера Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior»

«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Если ваш коридор еще находится в стадии планирования отделки, стоит присмотреться к интересным обоям или декоративным панелям из натурального дерева, которые бы задали тон всему интерьеру. При правильном выборе такого акцента вы сможете ограничиться мебелью в стиле минимализм.

Уголок с комодом

Квартира 61м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Квартира 61м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Если ваш ремонт уже закончен, и вы думаете, как разнообразить интерьер коридора, подумайте о небольшом уголке с комодом. Он может быть использован для мелочей, сумки и телефона, а также для создания декоративной экспозиции.

Например, в этом голубом интерьере студии TATIANA IVANOVA DESIGN удачно получилось совместить изысканную аристократичность и совсем небольшую площадь для ее проявления.

Если вы заранее выберите тематику: прованс, ретро, лофт или шебби-шик, вам будет легче подбирать аксессуары.

Коридор-галерея

Дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
MC Interior

Дизайн загородного дома

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Для длинного коридора с естественным освещением вы сможете рассмотреть вариант украшения стен предметами искусства. В дополнение можно использовать и искусственную точечную подсветку.

Городской стандарт

Квартира в ЖК Новая Скандинавия, projectorstudio projectorstudio Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
projectorstudio

Квартира в ЖК Новая Скандинавия

projectorstudio
projectorstudio
projectorstudio

Если ваш коридор уже давно обжит, но настоятельно побуждает вас к редизайну, вы можете всего парочкой штрихов добавить ему изысканности. Во-первых, красота и порядок для многих являются синонимами, и, продумав системы хранения для мелочей, вы сможете визуально разгрузить интерьер и даже облегчить себе дальнейшую уборку. Во-вторых, парочка предметов декора, как, например, эти красивые лампы над комодом, сочетающиеся с цветом двери, мгновенно преобразят ваш коридор. Арабская мозаика на полу и новый цвет стен — тоже хорошие идеи, но они потребуют ремонта и более значительных трудозатрат.

Коридор-прихожая

Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Мария Трифанова

Малогабаритная однушка для молодой семьи

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

Когда ваша прихожая плавно переходит в коридор, стоит задуматься об установке очень узкой, но при этом несущей практическую ценность мебели. Подумайте о шкафах, комодах, полках, зеркалах или вешалках. Предметы даже самых миниатюрных размеров повысят функционал пространства.

Роскошный коридор

Нежное Aр-деко. Кухня-гостиная в таунхаусе., дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Нежное Aр-деко. Кухня-гостиная в таунхаусе.

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Для любителей классического стиля в интерьере можем предложить декор с помощью зеркал, картин и ваз, декоративной подсветки и изящного кресла. Представляйте коридор как маленькую гостиную на одного человека.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Встроенная мебель

Квартира на набережной., А-Дизайн А-Дизайн Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
А-Дизайн

Квартира на набережной.

А-Дизайн
А-Дизайн
А-Дизайн

Вариант встраиваемых шкафов-купе для коридора рассматривают все, у кого есть достаточно места. Но ведь это не единственный способ добавить мест хранения в этой комнате! Подумайте о благородной мебели из массива, о полочках и зеркалах в стиле минимализма, и даже о нишах в арабском стиле с арочными сводами, украшенными разноцветной мозаикой.

Консольный столик

Новое ар деко, МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Новое ар деко

МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн
МАРИНА БУСЕЛ интерьерный дизайн

Очень многие коридоры имеют недостаточную ширину для того, чтобы действительно задумываться о дизайне интерьера. Но аккуратный консольный столик с предметами декора, зеркало или картина над ним вместятся почти в каждый.

Скандинавский формат

Декор квартиры - студии в Москве L'Essenziale Home Designs Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
L&#39;Essenziale Home Designs

Декор квартиры – студии в Москве

L'Essenziale Home Designs
L&#39;Essenziale Home Designs
L'Essenziale Home Designs

Простой дизайн, легкие формы и один цветовой акцент — иногда это все, что нужно, чтобы сделать интерьер красивым.

Другие идеи декора в коридоре вы можете найти в нашей фото-галерее. А о том, как обустроить маленькую прихожую, читайте в нашей статье.

Летний позитив

hall, Your royal design Your royal design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Your royal design

hall

Your royal design
Your royal design
Your royal design

В этом коридоре с помощью ярких цветов, а вовсе не габаритной мебели или предметов декора, которые бы занимали пространства, дизайнер смог добиться изумительного декоративного эффекта. Сюда хочется заходить с улицы и холодной зимой, и теплым летом!

Необычные светильники

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик), Фотограф Анна Киселева Фотограф Анна Киселева Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Фотограф Анна Киселева

Квартира в Москве 100м2 (дизайнер Мария Соловьёва-Сосновик)

Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева
Фотограф Анна Киселева

Одним из последних трендов в дизайне коридоров является использование оригинальных светильников. От дорогостоящих брендовых до самодельных, они задают особенный креативный тон интерьеру.

Ломаная линия

Квартира 70м2. Москва 2014г. homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

Квартира 70м2. Москва 2014г.

homify
homify
homify

Для нестандартных коридоров, которые по планировке представляют ломаную линию, мы советуем использовать узкую мебель светлых древесных или белых тонов.

В этом интерьере TIM GABRIEL удачно совместил привлекательный дизайн, уютные оттенки и практичность на минимальной площади.

Свет мой зеркальце

Хрущевка, Максим Любецкий Максим Любецкий Гостиная в стиле минимализм
Максим Любецкий

Хрущевка

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Необычные зеркала, как и светильники, тоже на пике моды. Они являются идеальным решением, чтобы слегка разбавить классический традиционный интерьер или создать особый эффект в современном. Дизайнер Максим Любецкий использовал одно из таких зеркал в своем проекте небольшой квартиры.

Длинный и узкий

Превращение однокомнатной квартиры в двухкомнатную, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Превращение однокомнатной квартиры в двухкомнатную

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Во многих панельных домах существует особенно интересный коридор. В нем 3 или 4 двери и очень маленькая ширина. Единственное грамотное дизайнерское решение для него кроется в использовании акцентной стены, которая позволит сделать одну из зон декоративной. Это может быть стена над тумбочкой с обувью или дальняя, с дверью.

Плавный переход в гостиную

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

КВАРТИРА НА СТУДЕНЧЕСКОЙ

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

В последнем варианте мы рассмотрим возможность плавного перехода из коридора в гостиную с помощью мебели. В этом проекте квартиры от дизайнеров из KV-BURO белые фасады чрезвычайно практичных шкафов элегантно соединяют две зоны. Такой же переход можно создать и с помощью мелких предметов декора одного цвета или одинаковых светильников.

До и После: Лофт в пригороде
Может быть вы знаете еще какую-нибудь интересную идею для декора коридора?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо