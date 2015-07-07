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Как правильно выбрать обои

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Яркая история, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро Спальня в эклектичном стиле
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Выбираем между экологичными и виниловыми, экстравагантными и аристократичными, яркими и однотонными! Наши советы помогут вам определиться не только с рисунком, но и с практичной составляющей ваших обоев.

Первый совет будет касаться самой важной семейной ценности — здоровья. Строго не рекомендуется клеить в спальню или в любую другую комнату дома, где будут спать ваши близкие, виниловые обои. Их испарения, особенно в плотных вариациях, вредны для здоровья. Они годятся только в большие, хорошо проветриваемые комнаты, в которых вы редко находитесь. Если вы — владелец квартиры, а не частного загородного дома, мы рекомендуем даже в гостиной воздержаться от их использования.

Первым делом

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Перед тем как строить свой дизайн-проект вокруг конкретного рисунка, нужно прежде всего учесть освещенность и размер помещения. Для маленьких комнат не стоит использовать крупные принты и орнаменты, а также темные обои. Для больших, наоборот, лучше исключить обои с мелким рисунком. Обратите внимание, как грамотно дизайнером воссоздан прелестный антураж провинции на городской кухне.

Обои и дизайн интерьера

" Nostalgia Museo del Prado " Квартира в Москве, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home Гостиные в эклектичном стиле
Лена Инашвили Art at Home

Nostalgia Museo del Prado Квартира в Москве

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

Легче всего соотнести цвет обоев с оттенком штор и ковров, мягкой мебели и абажуров. И особенно важно, чтобы на них красиво смотрелись ваши рамы для картин или фотографий.

Яркие раскраски

Яркая история, Порядок вещей - дизайн-бюро Порядок вещей - дизайн-бюро Спальня в эклектичном стиле
Порядок вещей – дизайн-бюро

Яркая история

Порядок вещей - дизайн-бюро
Порядок вещей – дизайн-бюро
Порядок вещей - дизайн-бюро

Будьте внимательны, оценивая долгосрочное влияние определенного цвета на ваш психологический комфорт. Многие считают, что в гостиной отлично смотрятся яркие рыжие обои, особенно если вы хотите разбавить классический интерьер жаркими акцентами, но вряд ли вы сможете в такой комнате спокойно смотреть телевизор перед сном.

В спальне будет прекрасно смотреться одна эффектная стена с яркими обоями, тогда как другие оклеены однотонными или более простыми на вид.

Практичный вариант

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Интересным ходом в вашем ремонте может стать использование обоев под покраску, которые со сменой настроения или мебели можно перекрашивать. Существует 3 вида таких обоев (бумажные, флизелиновые и стеклообои), все из которых чаще всего продаются без рисунка, а лишь с рельефом. Кстати, их можно клеить и на потолок, скрывая ими трещины или неровности. Именно их лучше всего использовать в новых домах, которые еще не пережили усадку (относится к домам моложе 2-х лет).

Обои в коридоре

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Для прихожей и коридора, особенно в семейных квартирах, лучше подойдут моющиеся обои, способные многое пережить. В этом случае можно подумать и над отделкой коридора стеновыми панелями (деревянными, например) до высоты около 1,2 м по английской традиции. Тогда на верхнюю часть стены вы сможете выбрать обои на свой вкус и кошелек. Если же вам понравился вариант моющих обоев, тогда подумайте о бумажных, но ламинированных полиэтиленовой пленкой. Все больше и больше интересных раскрасок можно найти именно в этом бюджетном варианте, а не только в виниловых аналогах.

В коридор также могут подойти обои из тонкого слоя пробки, а также декоративная штукатурка. Последняя отлично чистится пылесосом, а если покрыть лаком, и вовсе не нуждается в постоянном уходе.

Маленькие хитрости

г. Минск ул. Жуковского, Студия Дизайна Интерьера MALGRIM Студия Дизайна Интерьера MALGRIM Спальня в эклектичном стиле
Студия Дизайна Интерьера MALGRIM

г. Минск ул. Жуковского

Студия Дизайна Интерьера MALGRIM
Студия Дизайна Интерьера MALGRIM
Студия Дизайна Интерьера MALGRIM

Если на ваших стенах присутствуют изъяны и неровности, их можно слегка скрыть фактурными, плотными или мелкозернистыми обоями. И всегда помните, что светлые обои делают комнату больше, а темные — меньше.

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В полосочку

homify Рабочий кабинет в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Очень красивый декоративный эффект создают светлые обои в тонкую декоративную полосочку разных цветов. Такой вариант отлично подойдет для спальни, детской или коридора.

Обои в классической гостиной

Коттедж в Любимовке, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн – студия Пейковых

Коттедж в Любимовке

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Для тех, кто хочет сделать гостиную самой парадной комнатой дома, мы предлагаем оригинальные варианты из различного вида растительного волокна, таких как папирус, тростник или бамбук. Такие обои создают особую яркую атмосферу в любой комнате.

Если вы хотите точно не прогадать с выбором обоев для комнаты, в которой будет висеть множество картин или фотографий, лучше остановиться на самом простом рисунке, может быть даже однотонном с легким рельефом.

Обои в современной гостиной

1 этаж: гостиная, совмещенная с кухней-столовой Дизайн-студия HOLZLAB Гостиная в стиле минимализм
Дизайн-студия HOLZLAB

1 этаж: гостиная, совмещенная с кухней-столовой

Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

Гобеленовые и тканевые обои идеально подойдут для роскошной гостиной в классическом стиле, а вот для скандинавского минимализма можно обойтись и обоями под покраску или с простым геометричным узором.

Обои в детской

подборка детских комнат, izooom izooom Детская комнатa в классическом стиле
izooom

подборка детских комнат

izooom
izooom
izooom

Напоминаем, что для детской подходят только натуральные бумажные или текстильные обои. Редакторы Homify рекомендуют выбирать декор комнаты вместе с ребенком, советуясь о его любимых цветах, орнаментах и животных.

Обои на кухне

Квартира 61м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Квартира 61м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Виниловые обои очень легко чистятся влажной губкой, они также самые прочные и долговечные. Чаще всего именно их покупают для кухни, как самые практичные. К ним же относятся и «шелкография», и «вспененный винил», которые дают возможность сделать более сложную фактуру.

Французские традиционные

Квартира в классическом стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Детская комнатa в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира в классическом стиле

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Если вы создаете классический интерьер, обратите внимание на французские традиционные обои, которые настолько же сложны, как картины. Вы можете использовать их в спальне или детской, где они создадут ощущение старины и уюта одновременно.

Еще один интересный стиль французских обоев, который может вас заинтересовать называется жуи (рисунки Жуи). Он имеет характерное повторение одних и тех же сцен на полотне.

Обои в спальне

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА "ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ" Samarina projects Спальня в стиле минимализм
Samarina projects

ДИЗАЙН ЗАГОРОДНОГО ДОМА ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Для спальни очень важен экологичный и натуральный подход в дизайне интерьера. Обязательно откажитесь от виниловых обоев в этой комнате, а также в детской и кабинете. В целом для спальни подойдут легкие, пастельные тона. От ванильных до розовых и от персиковых до лавандовых.

Обои в ванной комнате

ЛОФТ в стиле JAZZ, Частный дизайнер Оксана Пискарева Частный дизайнер Оксана Пискарева Ванная в стиле лофт
Частный дизайнер Оксана Пискарева

ЛОФТ в стиле JAZZ

Частный дизайнер Оксана Пискарева
Частный дизайнер Оксана Пискарева
Частный дизайнер Оксана Пискарева

Скорее всего ваши знакомые попытаются отговорить вас от идеи поклейки обоев в ванной комнате. Но на рынке уже давно появились специальные влагостойкие обои для такого рода помещений. В любом случае, в гостевом санузле, где нет ни душа, ни ванной чаши, вы можете с легкостью экспериментировать. Консультируйтесь с продавцом и внимательно читайте все надписи на упаковке. Есть и вариант жидких обоев на основе сухой смеси. Они наносятся на стену как штукатурка, а после затвердевания их можно даже покрыть лаком.

До и После: Переделка старого бунгало
А вы предпочитаете использовать какой тип обоев?

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