Как правильно выбрать обои

Выбираем между экологичными и виниловыми, экстравагантными и аристократичными, яркими и однотонными! Наши советы помогут вам определиться не только с рисунком, но и с практичной составляющей ваших обоев.
Первый совет будет касаться самой важной семейной ценности — здоровья. Строго не рекомендуется клеить в спальню или в любую другую комнату дома, где будут спать ваши близкие, виниловые обои. Их испарения, особенно в плотных вариациях, вредны для здоровья. Они годятся только в большие, хорошо проветриваемые комнаты, в которых вы редко находитесь. Если вы — владелец квартиры, а не частного загородного дома, мы рекомендуем даже в гостиной воздержаться от их использования.
Перед тем как строить свой дизайн-проект вокруг конкретного рисунка, нужно прежде всего учесть освещенность и размер помещения. Для маленьких комнат не стоит использовать крупные принты и орнаменты, а также темные обои. Для больших, наоборот, лучше исключить обои с мелким рисунком. Обратите внимание, как грамотно дизайнером воссоздан прелестный антураж провинции на городской кухне.
Nostalgia Museo del PradoКвартира в Москве
Легче всего соотнести цвет обоев с оттенком штор и ковров, мягкой мебели и абажуров. И особенно важно, чтобы на них красиво смотрелись ваши рамы для картин или фотографий.
Будьте внимательны, оценивая долгосрочное влияние определенного цвета на ваш психологический комфорт. Многие считают, что в гостиной отлично смотрятся яркие рыжие обои, особенно если вы хотите разбавить классический интерьер жаркими акцентами, но вряд ли вы сможете в такой комнате спокойно смотреть телевизор перед сном.
В спальне будет прекрасно смотреться одна эффектная стена с яркими обоями, тогда как другие оклеены однотонными или более простыми на вид.
Интересным ходом в вашем ремонте может стать использование обоев под покраску, которые со сменой настроения или мебели можно перекрашивать. Существует 3 вида таких обоев (бумажные, флизелиновые и стеклообои), все из которых чаще всего продаются без рисунка, а лишь с рельефом. Кстати, их можно клеить и на потолок, скрывая ими трещины или неровности. Именно их лучше всего использовать в новых домах, которые еще не пережили усадку (относится к домам моложе 2-х лет).
Для прихожей и коридора, особенно в семейных квартирах, лучше подойдут моющиеся обои, способные многое пережить. В этом случае можно подумать и над отделкой коридора стеновыми панелями (деревянными, например) до высоты около 1,2 м по английской традиции. Тогда на верхнюю часть стены вы сможете выбрать обои на свой вкус и кошелек. Если же вам понравился вариант моющих обоев, тогда подумайте о бумажных, но ламинированных полиэтиленовой пленкой. Все больше и больше интересных раскрасок можно найти именно в этом бюджетном варианте, а не только в виниловых аналогах.
В коридор также могут подойти обои из тонкого слоя пробки, а также декоративная штукатурка. Последняя отлично чистится пылесосом, а если покрыть лаком, и вовсе не нуждается в постоянном уходе.
Если на ваших стенах присутствуют изъяны и неровности, их можно слегка скрыть фактурными, плотными или мелкозернистыми обоями. И всегда помните, что светлые обои делают комнату больше, а темные — меньше.
Очень красивый декоративный эффект создают светлые обои в тонкую декоративную полосочку разных цветов. Такой вариант отлично подойдет для спальни, детской или коридора.
Для тех, кто хочет сделать гостиную самой парадной комнатой дома, мы предлагаем оригинальные варианты из различного вида растительного волокна, таких как папирус, тростник или бамбук. Такие обои создают особую яркую атмосферу в любой комнате.
Если вы хотите точно не прогадать с выбором обоев для комнаты, в которой будет висеть множество картин или фотографий, лучше остановиться на самом простом рисунке, может быть даже однотонном с легким рельефом.
Гобеленовые и тканевые обои идеально подойдут для роскошной гостиной в классическом стиле, а вот для скандинавского минимализма можно обойтись и обоями под покраску или с простым геометричным узором.
Напоминаем, что для детской подходят только натуральные бумажные или текстильные обои. Редакторы Homify рекомендуют выбирать декор комнаты вместе с ребенком, советуясь о его любимых цветах, орнаментах и животных.
Виниловые обои очень легко чистятся влажной губкой, они также самые прочные и долговечные. Чаще всего именно их покупают для кухни, как самые практичные. К ним же относятся и «шелкография», и «вспененный винил», которые дают возможность сделать более сложную фактуру.
Если вы создаете классический интерьер, обратите внимание на французские традиционные обои, которые настолько же сложны, как картины. Вы можете использовать их в спальне или детской, где они создадут ощущение старины и уюта одновременно.
Еще один интересный стиль французских обоев, который может вас заинтересовать называется жуи (рисунки Жуи). Он имеет характерное повторение одних и тех же сцен на полотне.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДУШИ
Для спальни очень важен экологичный и натуральный подход в дизайне интерьера. Обязательно откажитесь от виниловых обоев в этой комнате, а также в детской и кабинете. В целом для спальни подойдут легкие, пастельные тона. От ванильных до розовых и от персиковых до лавандовых.
Скорее всего ваши знакомые попытаются отговорить вас от идеи поклейки обоев в ванной комнате. Но на рынке уже давно появились специальные влагостойкие обои для такого рода помещений. В любом случае, в гостевом санузле, где нет ни душа, ни ванной чаши, вы можете с легкостью экспериментировать. Консультируйтесь с продавцом и внимательно читайте все надписи на упаковке. Есть и вариант жидких обоев на основе сухой смеси. Они наносятся на стену как штукатурка, а после затвердевания их можно даже покрыть лаком.