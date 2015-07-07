Как правильно выбрать обои

Выбираем между экологичными и виниловыми, экстравагантными и аристократичными, яркими и однотонными! Наши советы помогут вам определиться не только с рисунком, но и с практичной составляющей ваших обоев.

Первый совет будет касаться самой важной семейной ценности — здоровья. Строго не рекомендуется клеить в спальню или в любую другую комнату дома, где будут спать ваши близкие, виниловые обои. Их испарения, особенно в плотных вариациях, вредны для здоровья. Они годятся только в большие, хорошо проветриваемые комнаты, в которых вы редко находитесь. Если вы — владелец квартиры, а не частного загородного дома, мы рекомендуем даже в гостиной воздержаться от их использования.