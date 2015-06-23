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До и После: Как из старого гаража получился красивый дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
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Отправляемся в один из самых дорогих городов мира – Лондон. Цены на аренду жилья в этом городе достигают недостижимых для простых смертных высот, но люди, наделенные смекалкой и предприимчивостью, из всех ситуаций найдут достойный выход. Именно о таком незаурядном случае пойдет речь в сегодняшнем выпуске До и После

Смотрим на то, как старый и полуразрушенный гараж дополнил квартиру с открытой планировкой, вместившую в себя гостиную, столовую, кухню, несколько спальных комнат и стильную террасу на крыше.

До: Старый гараж

THE GARAGE - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE GARAGE – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

В бою за лакомый кусочек недвижимости в центре Лондона – все средства хороши. Что ни говори, а переделка старого и неприглядного гаража, который в других городах давно отошел бы под снос, обойдется во много раз дешевле покупки даже совсем небольшой квартиры. 

Чтобы гараж превратился в полноценную часть дома, соединяющая эти две постройки стена была снесена, позволив молодой семье существенно расширить жилую площадь.

После: Больше места для передвижения

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

OPEN PLAN LIVING, DINING AND KITCHEN

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Лондон – это не только город, в котором цены на жилье не просто кусаются, а безжалостно съедают семейный бюджет молодых пар. Это еще и перенаселенный мегаполис, по которому гораздо удобнее передвигаться с помощью метро и наземного транспорта, нежели автомобиля. Поэтому герои этой статьи без сожалений продали автомобиль, и с помощью архитекторов из студии Reis London Ltd превратили помещение в светлую и просторную гостиную превратили помещение в светлую и просторную гостиную.

До: Как все начиналось

THE LIVING SPACE DURING CONSTRUCTION IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE LIVING SPACE DURING CONSTRUCTION

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Чтобы переоборудовать гараж в гостиную, понадобилось немало времени, ведь специалистам пришлось полностью менять внутреннюю стуктуру помещения.

После: Элегантный интерьер

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD Гостиная в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

На этом фото ничто не напоминает нам о полуразрушенном гараже. Стены были заново оштукатурены, оконные рамы заменены, на бетонный пол постелили практичный линолеум. Точечное освещение скрывает недостатки, которые несет в себе низкий потолок. В этой комнате приятно находиться, и вряд ли кому-то придет в голову, что когда-то на ее месте находился пыльный гараж.

До: Кухня

THE DINING AREA BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE DINING AREA BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Чтобы подарить молодой семье дополнительное жилое помещение, мастерам пришлось менять в бывшем гараже абсолютно все – пол, потолок, электропроводку, само освещение, наконец. На месте этой комнаты, которая выглядит так, словно по ней пронесся настоящий тайфун, совсем скоро появится светлая кухня, совмещенная с обеденной комнатой.

После: Чудесное перевоплощение

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD Столовая комната в стиле модерн
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Хотите верьте, хотите нет, но это та же самая комната. Сэкономив на недвижимости, хозяева не пожалели денег на покупку добротной и современной мебели. Пространство кухни состоит из островов. В углу – относительно небольшая кухонная гарнитура, посередине – мойка с вместительным шкафом, а прямо перед нами – деревянный стол с нарочито грубыми, необработанными краями.

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До: Верхний этаж

FIRST FLOOR - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

FIRST FLOOR – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Благодаря слиянию в единое пространство дома и пристроенного к нему гаража, к двум существующим спальням добавилась еще одна. Кроме того, в обновленном пространстве дома нашлось и место для дополнительной ванной комнаты. Давайте посмотрим, как она выглядит.

После: Ванная комната

ENSUITE WETROOM IS AND REN STUDIOS LTD Ванная комната в эклектичном стиле
IS AND REN STUDIOS LTD

ENSUITE WETROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

В Лондоне в последнее время появилась мода украшать ванную комнату плиткой, похожей на ту, которой облицованы стены метро. Не удержались от этого соблазна и дизайнеры из Reis London Ltd. Интерьер получился немного сдержанным, но не лишенным шарма. 

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