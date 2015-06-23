До и После: Как из старого гаража получился красивый дом

Отправляемся в один из самых дорогих городов мира – Лондон. Цены на аренду жилья в этом городе достигают недостижимых для простых смертных высот, но люди, наделенные смекалкой и предприимчивостью, из всех ситуаций найдут достойный выход. Именно о таком незаурядном случае пойдет речь в сегодняшнем выпуске
До и После.
Смотрим на то, как старый и полуразрушенный гараж дополнил квартиру с открытой планировкой, вместившую в себя гостиную, столовую, кухню, несколько спальных комнат и стильную террасу на крыше.
В бою за лакомый кусочек недвижимости в центре Лондона – все средства хороши. Что ни говори, а переделка старого и неприглядного гаража, который в других городах давно отошел бы под снос, обойдется во много раз дешевле покупки даже совсем небольшой квартиры.
Чтобы гараж превратился в полноценную часть дома, соединяющая эти две постройки стена была снесена, позволив молодой семье существенно расширить жилую площадь.
Лондон – это не только город, в котором цены на жилье не просто кусаются, а безжалостно съедают семейный бюджет молодых пар. Это еще и перенаселенный мегаполис, по которому гораздо удобнее передвигаться с помощью метро и наземного транспорта, нежели автомобиля. Поэтому герои этой статьи без сожалений продали автомобиль, и с помощью архитекторов из студии Reis London Ltd превратили помещение в светлую и просторную гостиную превратили помещение в светлую и просторную гостиную.
Чтобы переоборудовать гараж в гостиную, понадобилось немало времени, ведь специалистам пришлось полностью менять внутреннюю стуктуру помещения.
На этом фото ничто не напоминает нам о полуразрушенном гараже. Стены были заново оштукатурены, оконные рамы заменены, на бетонный пол постелили практичный линолеум. Точечное освещение скрывает недостатки, которые несет в себе низкий потолок. В этой комнате приятно находиться, и вряд ли кому-то придет в голову, что когда-то на ее месте находился пыльный гараж.
Чтобы подарить молодой семье дополнительное жилое помещение, мастерам пришлось менять в бывшем гараже абсолютно все – пол, потолок, электропроводку, само освещение, наконец. На месте этой комнаты, которая выглядит так, словно по ней пронесся настоящий тайфун, совсем скоро появится светлая кухня, совмещенная с обеденной комнатой.
Хотите верьте, хотите нет, но это та же самая комната. Сэкономив на недвижимости, хозяева не пожалели денег на покупку добротной и современной мебели. Пространство кухни состоит из островов. В углу – относительно небольшая кухонная гарнитура, посередине – мойка с вместительным шкафом, а прямо перед нами – деревянный стол с нарочито грубыми, необработанными краями.
Благодаря слиянию в единое пространство дома и пристроенного к нему гаража, к двум существующим спальням добавилась еще одна. Кроме того, в обновленном пространстве дома нашлось и место для дополнительной ванной комнаты. Давайте посмотрим, как она выглядит.
В Лондоне в последнее время появилась мода украшать ванную комнату плиткой, похожей на ту, которой облицованы стены метро. Не удержались от этого соблазна и дизайнеры из Reis London Ltd. Интерьер получился немного сдержанным, но не лишенным шарма.
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