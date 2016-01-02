Что делать с кирпичной стеной в интерьере?

Кирпичная кладка в интерьере – это веяние старины, которое сейчас очень часто используют современные дизайнеры. Данный стиль пришел к нам из Европы и Америки и пришелся по нраву любителям поэкспериментировать с оформлением интерьера. Такой дизайн очень необычный и смелый, он может стать выразительным декором в вашем доме, придав ему особое настроение.
Несомненно, кирпич является очень практичным, качественным и долговечным среди множества других материалов. Практичность кирпича выбирают, как правило, любители респектабельного и надежного жилья, но можно с его помощью добиться и других эффектов, например, придать интерьеру нотки романтики. А если правильно подобрать фактуру и оттенки, то дизайн может получиться даже эксцентричным.
Также с помощью кирпичной кладки может быть подчеркнута солидность обстановки, роскошь, сдержанность или вычурность, если хотите. Конечно, важным моментом для придания нужного настроение и атмосферы будет то, как задекорировать швы и выбор цветовых оттенков. Можно искусственно состарить кирпич, чтобы он выглядел более натурально, можно покрыть лаком, покрасить краской – вариантов оформления кирпичной кладки множество, выбор будет зависеть от вашего желания и от общего интерьера вашего жилья.
Давайте рассмотри некоторые варианты подробнее.
Несмотря на отсутствие явной роскоши и стремление интерьера к простоте, комнаты, оформленные в духе гранж, всегда элегантны и респектабельны. В них очень удачно сочетают классику с деревенским стилем. Из первого направления стиль позаимствовал стремление к сохранению в обстановке тусклого отпечатка времени и насыщению атмосферы стариной, а из второго в гранж пришли отсутствие излишеств и простота.
Каменная кладка отделки стен комбинируется с деревянными вставками. Необычно то, что в стиле гранж кладка на стенах в интерьере завершается не по линии потолка, а обрывается неровными волнами в их верхней части. Интересно воспринимается облицовка стен из нескольких фактур и цветов. Часто низ стены в таком декоре может быть отделан ровно уложенным, выкрашенным в белый цвет кирпичом, который сменяет кладка темного неоштукатуренного кирпича.
Кирпичная стена в интерьере гостиной может стать ярким акцентом, а также может максимально вписаться в целостность пространства. Для этого ее можно декорировать с помощью различных строительных материалов, добиваясь разных стилей. Кирпич можно состарить, покрыт лаком или краской, полностью или частично покрыть штукатуркой.
От того, сколько воды вы добавите в краску и как именно будете наносить смесь, зависит и результат: большие полупрозрачные участки или непрокрашенные яркие кирпичи, проглядывающие сквозь слой штукатурки. Для первого варианта нужно больше воды, для второго ─ меньше.
Разбавьте однородную кирпичную кладку контрастными кирпичами. Можно даже переложить целые участки.
Если вы добились эффекта неоднородности и на стене после этого отчетливо просматриваются несколько цветов, лучше всего будет подобрать мебель и декор в тон самым темным и самым светлым оттенкам.
мужественностис помощью темной мебели
Кирпичная кладка может стать отличным символом брутальности и независимости в интерьере свободного молодого человека. А если правильно подобрать фактуру и оттенки, то дизайн может получиться даже эксцентричным.
На этой кухне дизайнеры сыграли на контрасте белого и черного, который особенно выгодно смотрится в квартире для молодого человека. Не забыли дизайнеры и про акценты – красный холодильник и постеры отлично завершают образ.
На сегодняшний день люди ищут все новые варианты, с помощью которых можно сделать интерьер дома или квартиры действительно оригинальным и особенным. Крашеная кирпичная стена – именно такое решение. Этот дизайнерский ход является действительно привлекательным и оригинальным, но не проведя соответствующей обработки, говорить о красоте не приходиться.
Выкрашенная кирпичная стена смотрится менее грубо по сравнению с необработанным кирпичом. Но даже после окраски сохраняет свою потрясающую живую текстуру. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют красить стену. Конечно, это должно производиться по определенной технологии. Можно выбрать различные цвета, максимально подходящие под общую концепцию оформления вашего дома или квартиры. Достаточно распространенным вариантом является покраска стены в белый цвет.
Среди огромного количества стилей, которые на сегодняшний день используются в интерьере, стоит отметить стиль лофт. Само слово английского происхождения, которое подразумевает под собой чердак. Основной идеей стиля является сочетание различных архитектурных решений в рамках одного помещения. Так, кирпичная стена в стиле лофт может стать ярким акцентом в вашем доме или квартире. Кирпичные выступы, дощатый пол и не полностью отштукатуренные стены — все это позволит создать неповторимый образ комнаты.