Что делать с кирпичной стеной в интерьере?

Кирпичная кладка в интерьере – это веяние старины, которое сейчас очень часто используют современные дизайнеры. Данный стиль пришел к нам из Европы и Америки и пришелся по нраву любителям поэкспериментировать с оформлением интерьера. Такой дизайн очень необычный и смелый, он может стать выразительным декором в вашем доме, придав ему особое настроение.

Несомненно, кирпич является очень практичным, качественным и долговечным среди множества других материалов. Практичность кирпича выбирают, как правило, любители респектабельного и надежного жилья, но можно с его помощью добиться и других эффектов, например, придать интерьеру нотки романтики. А если правильно подобрать фактуру и оттенки, то дизайн может получиться даже эксцентричным.

Также с помощью кирпичной кладки может быть подчеркнута солидность обстановки, роскошь, сдержанность или вычурность, если хотите. Конечно, важным моментом для придания нужного настроение и атмосферы будет то, как задекорировать швы и выбор цветовых оттенков. Можно искусственно состарить кирпич, чтобы он выглядел более натурально, можно покрыть лаком, покрасить краской – вариантов оформления кирпичной кладки множество, выбор будет зависеть от вашего желания и от общего интерьера вашего жилья.

Давайте рассмотри некоторые варианты подробнее.