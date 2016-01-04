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Как создать гардеробную в маленькой спальне?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Корица с молоком, Reroom Reroom Гардеробная в скандинавском стиле
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Невзирая на размеры свей спальни, каждый хочет иметь там практичную гардеробную. Это позволит максимально удобно и правильно хранить свои вещи, не загромождая ними все вокруг.

Ранее мы уже делились с вами советами, как создать идеальную гардеробную. Их можно назвать базовыми принципами организации указанного пространства. Но маленькая площадь спальни выдвигает свои требования к каждому элементу, находящемуся в ней. В том числе – и к гардеробной. На ограниченных квадратных метрах нужно грамотно использовать каждый сантиметр, подбирая оптимальный дизайн и стилистику пространства для хранения вещей. Здесь самыми подходящими будут только компактные системы и практичные решения. 

Мы постараемся сориентировать вас на этом пути и расскажем обо всех тонкостях создания гардеробной в маленькой спальне. 

Яркие решения

ultra modern, Nox Nox Гардеробная в стиле минимализм
Nox

ultra modern

Nox
Nox
Nox

Современные дизайнеры интерьера делают ставку на яркие цвета и лаконичные конструкции гардеробных. С таким подходом даже самое скромное по своим габаритам пространство для хранения вещей становится стильным и невероятно эффектным. 

Примеры, подобные тем, которые вы видите на фото, придутся по душе молодым девушкам, которые обладают творческой натурой и следят за новомодными тенденциями в дизайне. 

Освещение

Корица с молоком, Reroom Reroom Гардеробная в скандинавском стиле
Reroom

Корица с молоком

Reroom
Reroom
Reroom

Качественное освещение гардеробной прямо влияет на ее внешний вид и практичность. 

Если вы соорудили в спальне конструкцию для хранения вещей открытого типа, как показано на фото, то вполне достаточно будет основного освещения в комнате. Дополнительно можно подсветить пространство у зеркала, чтобы иметь возможность увидеть в нем каждую деталь своего отражения.

Для закрытых гардеробных потребуется наличие встроенных светильников. Их размещают непосредственно в шкафу, чтобы его содержимое хорошо просматривалось. Для этого используют яркие галогенные светильники, которые монтируются в саму конструкцию. Они очень экономные, долговечные и не нагреваются в процессе работы, в отличии от моделей с традиционными лампами накаливания.

Выбираем размер

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи , Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гардеробная в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Двухэтажная квартира в современном стиле для молодой семьи

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Размер вашей гардеробной должен полностью соответствовать габаритам спальни. Ведь, согласитесь, что если большую часть комнаты будут занимать шкафы, то она утратит свое первоначальное предназначение – расслабляющего и успокоительного пространства в квартире.

Для того, чтобы подобрать оптимальный размер гардеробной, следует оценить два параметра:

1) объем вещей, которые вы планируете в ней размещать; 

2) свободное пространство в спальне, где можно установить системы для хранения. 

Важно правильно определиться не только с размером гардеробной, но и с ее конструкцией, а также местом, которое она будет занимать в комнате. Самым оптимальным вариантом для маленькой спальни станет угловая гардеробная до потолка.

Выбираем материалы

Дом в Павловске, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко Гардеробная в классическом стиле
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Дом в Павловске

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Важное значение имеют материалы, из которых изготовлена гардеробная. Поскольку она располагается в спальне, то они должны быть нетоксичными и безопасными для здоровья, в идеале – природного происхождения. 

Очень эффектно смотрятся модели из натурального дерева. Пример такой гардеробной вы можете увидеть на фото. Данный материал отличается презентабельным внешним видом и долговечностью. За ним легко ухаживать и со временем деревянные элементы не теряют своих первоначальных характеристик. Благодаря огромному количеству оттенков деревянных конструкций, каждый сможет подобрать нужный оттенок для гардеробной.

Но, при всех своих достоинствах, натуральное дерево – довольно дорогостоящий материал. Поэтому его часто заменяют различными плитами с древесными компонентами в составе – ДСП (древесно-стружечная плита) или ДВП (древесно-волокнистая плита). Нужно учитывать, что названные материалы недорогие, но противопоказаны аллергикам, поскольку содержат синтетические смолы и клеящиеся вещества, испарения которых могут вызывать раздражение слизистых. 

Кроме дерева, для изготовления гардеробных можно использовать пластик, сталь, стекло и зеркала, но эти материалы чаще применяют для декора фасадов мебели.

Организация пространства

Визуализации Интерьера в скандинавском стиле, Alyona Musina Alyona Musina Гардеробная в скандинавском стиле
Alyona Musina

Визуализации Интерьера в скандинавском стиле

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Когда конструкция гардеробной выбрана и установлена, самое время подумать об организации пространства внутри нее. От этого, во многом, будет зависеть ее практичность и удобство в эксплуатации.

В гардеробной должны быть предусмотрены места для хранения самых разнообразных вещей – одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров, белья. Для этого нужно позаботиться о том, чтобы на отведенном пространстве логично сосуществовали различные полочки, выдвижные ящики, ниши и стойка для вешалок. 

Старайтесь разделить все свои вещи не только по секциям, но и по уровням. Так, например, снизу принято хранить обувь и сумки, посредине – верхнюю и повседневную одежду, а вот самые верхние ярусы гардеробной отлично подойдут для головных уборов и сезонных вещей, время для которых еще не подошло. Чем логичнее вы будете размещать предметы в шкафах, тем меньше времени вы потратите на их поиски. А ведь это немаловажно, особенно в утреннее время, когда большинство из нас спешит на работу. 

Правильное сочетание аксессуаров

Проект квартиры для молодой пары с ребенком., Katerina Butenko Katerina Butenko Гардеробная в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект квартиры для молодой пары с ребенком.

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Для гардеробной, которая размещена в маленькой спальне, самое важное правило – максимальная практичность и вместительность. Этого можно достигнуть, если использовать для ее наполнения комбинацию различных аксессуаров.

Базовыми аксессуарами для гардеробных можно с уверенностью назвать следующие:

- выдвижные ящики: практичное решение для множества мелочей;

- открытые полки: обеспечивают легкий доступ к предметам, расположенным на них;

- закрытые стеллажи: удобны для хранения самых разнообразных вещей, которые спрятаны от посторонних глаз;

- проволочные корзины: позволяют просматривать содержимое, а также не препятствуют естественной циркуляции воздуха в гардеробной;

- стойка для вешалок: практичное решение для хранения повседневной и верхней одежды; благодаря специальному лифту, вы можете варьировать положение вешалок, поднимая и опуская стойку по необходимости;

- разделители для мелких предметов: специальные емкости с небольшими отделениями, где удобно хранить разные мелочи – бижутерию, галстуки, ремни.

Сочетая между собой все названные аксессуары, вы сделаете гардеробную не только вместительной, но и красивой.

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Используйте коробки для организации предметов

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Гардеробная в стиле модерн
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Отличной находкой для удобного хранения предметов в гардеробной являются специальные коробки. Чаще всего их используют для размещения обуви, головных уборов, а также небольших однотипных предметов.

Ассортимент современных коробок для гардеробной очень велик. Есть самые простые модели из плотного картона, на котором можно сделать надпись с информацией о содержимом.

Встречаются более изысканные решения, например – коробки из пластика с красивыми рисунками или боковыми прозрачными элементами. Последние удобны тем, что позволяют увидеть содержимое, не доставая и не открывая коробку.

Использования таких коробок делает гардеробную аккуратной и организованной, позволяет расположить вещи по категориям и типу. Это один из методов создания практичной системы хранения в маленькой спальне. 

Зеркало

Холостяцкая квартира в ЖК «АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ», KOSHKA INTERIORS KOSHKA INTERIORS Гардеробная в эклектичном стиле
KOSHKA INTERIORS

Холостяцкая квартира в ЖК «АНГЛИЙСКИЙ КВАРТАЛ»

KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS
KOSHKA INTERIORS

Ну как же обойтись в гардеробной без красивого зеркала? Это совершенно немыслимо. И даже если у вас маленькая спальня, можно найти приемлемое решение.

В малогабаритных комнатах лучше размещать зеркала вдоль свободной стены. Это позволит вам не только выбрать данный аксессуар большого размера, но и визуально расширит пространство. 

Также есть возможность оформить фасады шкафов зеркальными конструкциями. Последние будут выполнять функцию дверей, а заодно – отражать все происходящее в комнате.

Если разместить по периметру зеркала эффектную подсветку, как показано на фото, то помещение преобразится до неузнаваемости. 

Храним украшения правильно

Vestidor Mypeeptoes, Vintage Hunter by Daniel GC Vintage Hunter by Daniel GC Гардеробная в классическом стиле
Vintage Hunter by Daniel GC

Vintage Hunter by Daniel GC
Vintage Hunter by Daniel GC
Vintage Hunter by Daniel GC

Если вам хочется держать свои украшения и прочие мелочи на виду, а не прятать по различным органайзерам, выбирайте открытый вариант гардеробной, который представлен на фото. Ее можно соорудить вдоль свободной стены, разместив там несколько полочек и держателей. А стойку с вешалками рекомендуем соорудить в нижней части, чтобы сэкономить пространство.

100 м2: модульный дом в стиле минимализм
А что бы вы порекомендовали для обустройства гардеробной в маленькой спальне?

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