Как создать гардеробную в маленькой спальне?

Невзирая на размеры свей спальни, каждый хочет иметь там практичную гардеробную. Это позволит максимально удобно и правильно хранить свои вещи, не загромождая ними все вокруг.
Ранее мы уже делились с вами советами, как создать идеальную гардеробную. Их можно назвать базовыми принципами организации указанного пространства. Но маленькая площадь спальни выдвигает свои требования к каждому элементу, находящемуся в ней. В том числе – и к гардеробной. На ограниченных квадратных метрах нужно грамотно использовать каждый сантиметр, подбирая оптимальный дизайн и стилистику пространства для хранения вещей. Здесь самыми подходящими будут только компактные системы и практичные решения.
Мы постараемся сориентировать вас на этом пути и расскажем обо всех тонкостях создания гардеробной в маленькой спальне.
Современные дизайнеры интерьера делают ставку на яркие цвета и лаконичные конструкции гардеробных. С таким подходом даже самое скромное по своим габаритам пространство для хранения вещей становится стильным и невероятно эффектным.
Примеры, подобные тем, которые вы видите на фото, придутся по душе молодым девушкам, которые обладают творческой натурой и следят за новомодными тенденциями в дизайне.
Качественное освещение гардеробной прямо влияет на ее внешний вид и практичность.
Если вы соорудили в спальне конструкцию для хранения вещей открытого типа, как показано на фото, то вполне достаточно будет основного освещения в комнате. Дополнительно можно подсветить пространство у зеркала, чтобы иметь возможность увидеть в нем каждую деталь своего отражения.
Для закрытых гардеробных потребуется наличие встроенных светильников. Их размещают непосредственно в шкафу, чтобы его содержимое хорошо просматривалось. Для этого используют яркие галогенные светильники, которые монтируются в саму конструкцию. Они очень экономные, долговечные и не нагреваются в процессе работы, в отличии от моделей с традиционными лампами накаливания.
Размер вашей гардеробной должен полностью соответствовать габаритам спальни. Ведь, согласитесь, что если большую часть комнаты будут занимать шкафы, то она утратит свое первоначальное предназначение – расслабляющего и успокоительного пространства в квартире.
Для того, чтобы подобрать оптимальный размер гардеробной, следует оценить два параметра:
1) объем вещей, которые вы планируете в ней размещать;
2) свободное пространство в спальне, где можно установить системы для хранения.
Важно правильно определиться не только с размером гардеробной, но и с ее конструкцией, а также местом, которое она будет занимать в комнате. Самым оптимальным вариантом для маленькой спальни станет угловая гардеробная до потолка.
Важное значение имеют материалы, из которых изготовлена гардеробная. Поскольку она располагается в спальне, то они должны быть нетоксичными и безопасными для здоровья, в идеале – природного происхождения.
Очень эффектно смотрятся модели из натурального дерева. Пример такой гардеробной вы можете увидеть на фото. Данный материал отличается презентабельным внешним видом и долговечностью. За ним легко ухаживать и со временем деревянные элементы не теряют своих первоначальных характеристик. Благодаря огромному количеству оттенков деревянных конструкций, каждый сможет подобрать нужный оттенок для гардеробной.
Но, при всех своих достоинствах, натуральное дерево – довольно дорогостоящий материал. Поэтому его часто заменяют различными плитами с древесными компонентами в составе – ДСП (древесно-стружечная плита) или ДВП (древесно-волокнистая плита). Нужно учитывать, что названные материалы недорогие, но противопоказаны аллергикам, поскольку содержат синтетические смолы и клеящиеся вещества, испарения которых могут вызывать раздражение слизистых.
Кроме дерева, для изготовления гардеробных можно использовать пластик, сталь, стекло и зеркала, но эти материалы чаще применяют для декора фасадов мебели.
Когда конструкция гардеробной выбрана и установлена, самое время подумать об организации пространства внутри нее. От этого, во многом, будет зависеть ее практичность и удобство в эксплуатации.
В гардеробной должны быть предусмотрены места для хранения самых разнообразных вещей – одежды, обуви, головных уборов, аксессуаров, белья. Для этого нужно позаботиться о том, чтобы на отведенном пространстве логично сосуществовали различные полочки, выдвижные ящики, ниши и стойка для вешалок.
Старайтесь разделить все свои вещи не только по секциям, но и по уровням. Так, например, снизу принято хранить обувь и сумки, посредине – верхнюю и повседневную одежду, а вот самые верхние ярусы гардеробной отлично подойдут для головных уборов и сезонных вещей, время для которых еще не подошло. Чем логичнее вы будете размещать предметы в шкафах, тем меньше времени вы потратите на их поиски. А ведь это немаловажно, особенно в утреннее время, когда большинство из нас спешит на работу.
Для гардеробной, которая размещена в маленькой спальне, самое важное правило – максимальная практичность и вместительность. Этого можно достигнуть, если использовать для ее наполнения комбинацию различных аксессуаров.
Базовыми аксессуарами для гардеробных можно с уверенностью назвать следующие:
- выдвижные ящики: практичное решение для множества мелочей;
- открытые полки: обеспечивают легкий доступ к предметам, расположенным на них;
- закрытые стеллажи: удобны для хранения самых разнообразных вещей, которые спрятаны от посторонних глаз;
- проволочные корзины: позволяют просматривать содержимое, а также не препятствуют естественной циркуляции воздуха в гардеробной;
- стойка для вешалок: практичное решение для хранения повседневной и верхней одежды; благодаря специальному лифту, вы можете варьировать положение вешалок, поднимая и опуская стойку по необходимости;
- разделители для мелких предметов: специальные емкости с небольшими отделениями, где удобно хранить разные мелочи – бижутерию, галстуки, ремни.
Сочетая между собой все названные аксессуары, вы сделаете гардеробную не только вместительной, но и красивой.
Отличной находкой для удобного хранения предметов в гардеробной являются специальные коробки. Чаще всего их используют для размещения обуви, головных уборов, а также небольших однотипных предметов.
Ассортимент современных коробок для гардеробной очень велик. Есть самые простые модели из плотного картона, на котором можно сделать надпись с информацией о содержимом.
Встречаются более изысканные решения, например – коробки из пластика с красивыми рисунками или боковыми прозрачными элементами. Последние удобны тем, что позволяют увидеть содержимое, не доставая и не открывая коробку.
Использования таких коробок делает гардеробную аккуратной и организованной, позволяет расположить вещи по категориям и типу. Это один из методов создания практичной системы хранения в маленькой спальне.
Ну как же обойтись в гардеробной без красивого зеркала? Это совершенно немыслимо. И даже если у вас маленькая спальня, можно найти приемлемое решение.
В малогабаритных комнатах лучше размещать зеркала вдоль свободной стены. Это позволит вам не только выбрать данный аксессуар большого размера, но и визуально расширит пространство.
Также есть возможность оформить фасады шкафов зеркальными конструкциями. Последние будут выполнять функцию дверей, а заодно – отражать все происходящее в комнате.
Если разместить по периметру зеркала эффектную подсветку, как показано на фото, то помещение преобразится до неузнаваемости.
Если вам хочется держать свои украшения и прочие мелочи на виду, а не прятать по различным органайзерам, выбирайте открытый вариант гардеробной, который представлен на фото. Ее можно соорудить вдоль свободной стены, разместив там несколько полочек и держателей. А стойку с вешалками рекомендуем соорудить в нижней части, чтобы сэкономить пространство.