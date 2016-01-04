Как создать гардеробную в маленькой спальне?

Невзирая на размеры свей спальни, каждый хочет иметь там практичную гардеробную. Это позволит максимально удобно и правильно хранить свои вещи, не загромождая ними все вокруг.

Ранее мы уже делились с вами советами, как создать идеальную гардеробную. Их можно назвать базовыми принципами организации указанного пространства. Но маленькая площадь спальни выдвигает свои требования к каждому элементу, находящемуся в ней. В том числе – и к гардеробной. На ограниченных квадратных метрах нужно грамотно использовать каждый сантиметр, подбирая оптимальный дизайн и стилистику пространства для хранения вещей. Здесь самыми подходящими будут только компактные системы и практичные решения.

Мы постараемся сориентировать вас на этом пути и расскажем обо всех тонкостях создания гардеробной в маленькой спальне.