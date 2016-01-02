Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки

Ванная комната, оформленная в гламурном черном варианте стиля бразильяно, выглядит просто невероятно. Кажется, что она расположена на Манхэттене, хотя находится в Сан-Паулу, но повторяет урбанистические нотки и особенную атмосферу luxury.

Такая квартира – идеальный вариант для жизни молодой пары, которая мечтает о том, чтобы жизнь в городе стала более комфортабельной и стильной. Дизайнерский подход к каждой мелочи, простая отделка и правильноно подобранная мебель – то, что делает эти апартаменты настоящим чудом в мире дизайна малогабаритных квартир.

Модные лайфхаки, вроде зеркального шкафа-купе, модуля вдоль окна в спальне и стеклянного экрана для домашнего кинотеатра, делают этот проект еще и эталоном для копирования в проектах по всему миру. Ведь именно из маленьких, но гениальных элементов и создается дизайн однокомнатной квартиры, в которой действительно хочется жить.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

— Однушка мечты в стиле бразильяно: 30 квадратных метров глянца;

— 34 квадрата роскоши в стиле бразильяно;

— Идеи дизайна стильной столовой комнаты.