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Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Шикарные идеи дизайна малогабаритных квартир в этом проекте делают его одним из лучших представителей стиля бразильяно от homify. Дизайн-студия Сlaudia Albertini Chris Silveira Arquitetos сделала так, что буквально каждый элемент поразил нас своей функциональностью и современной эстетикой большого города. Посмотрим, как бразильяно чувствует себя в формате малогабаритной квартиры?

В этих апартаментах площадью 36 квадратных метров есть все, что мы хотим видеть в дизайнерской однокомнатной квартире – приватную спальню, стильную и практичную кухню, парадную гостиную для просмотра кинофильмов и встреч с друзьями и невидимые модули для хранения.

Планировка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Современный стиль бразильяно использует самую продуманную и правильную планировку для квадратной однокомнатной квартиры – располагает кухню возле входа, за ней на одном уровне – ванную комнату, а спальня и гостиная оказываются таким образом друг напротив друга.

Стиль и цвет

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Элегантные и дизайнерские приемы в стиле бразильяно подчеркивают современный облик маленькой квартиры и делают его очень стильным. Зеркала, обилие текстиля и глянцевый блеск – основные элементы бразильского дизайна, они здесь сочетаются с геометричными постерами в американском стиле и драматичной, красно-алой цветовой палитрой.

Кухня

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Просто гениальная кухня, которая выглядит так, будто прямо сейчас сошла с обложки последнего глянцевого журнала, имеет площадь всего 5 квадратных метров. Эксклюзивные размеры бытовой техники делают возможным совмещение холодильника, плиты, духовки и раковины даже в мини-гарнитуре.

Зонирование

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Зонирование с помощью стеклянного экрана является не просто декоративным ходом, но и функциональным – с помощью проекторов и специального покрытия для зеркала экран становится местом для просмотра кинофильмов.

Модуль хранения

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Встроенный шкаф-купе с полностью зеркальным оформлением практически невидим, он расположился между спальней и ванной комнатой. Его облик также скрывают серые стены и светлый пол, которые делают отражения более нейтральными на вид.

Спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Небольшая спальня (всего 9 квадратных метров) выглядит очень просторной за счет студийной планировки. Вдоль всего окна здесь расположился специальный мульти-функциональный модуль, заменяющий прикроватную тумбочку, домашнюю библиотеку и рабочий стол.

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Эксклюзивные идеи

homify Спальная комната Аксессуары и декор
homify

homify
homify
homify

Дизайнер спроектировала данный модуль с помощью небольшого стеллажа с оригинально расположенными полками и столешницы, купленной отдельно. Глянцевые поверхности каждого элемента делают здесь достаточно простую мебель более роскошной.

Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната, оформленная в гламурном черном варианте стиля бразильяно, выглядит просто невероятно. Кажется, что она расположена на Манхэттене, хотя находится в Сан-Паулу, но повторяет урбанистические нотки и особенную атмосферу luxury.

Такая квартира – идеальный вариант для жизни молодой пары, которая мечтает о том, чтобы жизнь в городе стала более комфортабельной и стильной. Дизайнерский подход к каждой мелочи, простая отделка и правильноно подобранная мебель – то, что делает эти апартаменты настоящим чудом в мире дизайна малогабаритных квартир.

Модные лайфхаки, вроде зеркального шкафа-купе, модуля вдоль окна в спальне и стеклянного экрана для домашнего кинотеатра, делают этот проект еще и эталоном для копирования в проектах по всему миру. Ведь именно из маленьких, но гениальных элементов и создается дизайн однокомнатной квартиры, в которой действительно хочется жить.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

Однушка мечты в стиле бразильяно: 30 квадратных метров глянца;

34 квадрата роскоши в стиле бразильяно;

— Идеи дизайна стильной столовой комнаты.

До и После: Из ретро в модерн за 5 шагов
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