Винтажная детская комната

Отделывая детскую комнату для малыша мы всегда задумываемся о стиле, в котором будет разработан интерьер этой комнаты. Обычно родители маленьких детей подбирают стиль под себя, а уж для более взрослых детей придется делать комнату, учитывая их пожелания. Стиль винтаж в интерьере детской используется нечасто, и это связано с рядом причин. Начнем с того, что стиль винтаж интересен взрослым людям. Ведь он напоминает им о временах, давно ушедших из нашей жизни. Детям естественно, этот стиль ничего не напоминает.
Стиль винтаж характеризуется, как эстетика старинных вещей. Значит в помещениях в этом стиле должно быть обилие старинных или искусственно состаренных вещей. Это тоже не каждому ребенку понравится. И последнее, стиль винтаж больше подходит для отделки девичьих комнат. Это тоже отпугивает потенциальных клиентов.
И все же, если вы таки решились на создание детской именно в винтажном стиле, у вас возникнет несколько вопросов. Как создать интерьер в стиле винтаж? Что для этого нужно? Какая мебель и какие отделочные материалы стоит использовать? И многие другие вопросы. В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы. Приятного чтения!
Для начала разберемся, какие лучше всего выбрать кровати или колыбели (если малыш еще слишком мал). Помните, что интерьер в стиле винтаж должен изобиловать старинными предметами, или предметами под старину (не перепутайте!). Поэтому лучше всего в детскую комнату в стиле винтаж подойдет колыбелька или кроватка, состаренная временем (или искусным мастером).
Кровати могут быть как деревянные, потертые и с трещинками, так и железные кованые с витым изголовьем. Все зависит от выбранных предметов мебели. И не забывайте о технике безопасности: железная кованая кровать может быть опасна для вашего ребенка. Выбирайте этот вариант для комнаты подростка, в этом возрасте дети уже вполне самостоятельны.
Декоративная отделка комнаты тоже должна быть состаренной. Лучше всего для полового покрытия использовать паркет или доски, слегка потертые, конечно. На стенах будут отлично смотреться обои. Главная фишка обоев в винтажном стиле – они должны быть узорчатые. Цветочные, полосатые, в горошек или с витиеватым узором – не важно, главное чтобы был частый рисунок. Материалы лучше всего использовать натуральные, ведь в прошлом веке еще не применяли так массово синтетические материалы, вроде пластмассы.
И помните простую истину – любую вещь и покрытие можно состарить своими руками. Для любителей рукоделия это будет и приятно и полезно, ведь сэкономятся значительные средства. А вот вам и статья, в которой более подробно рассказано, как можно собственными руками создать старинную мебель в винтажном стиле.
Письменный стол играет важную роль в интерьере детской комнаты для детей в любом возрасте. Самые маленькие учатся сидеть за столом и рисовать смешные картинки, дети постарше учатся писать за письменным столом, а еще более старшие дети уже делают уроки и другие задания в школе. Письменный стол необходим в детской, как душевая кабина в ванной. Стиль винтажного письменного столика должен быть изящным и утонченным. Деревянный резной письменный столик, покрашенный в белый цвет и слегка потертый – это идеальное дополнение к интерьеру в стиле винтаж.
Освещение в детской играет одну из важнейших ролей. Ведь нам же важно сохранить хорошее зрение у наших детей? В идеале, освещение должно быть трех типов: основное (люстра под потолком), настольное (настольная лампа на письменном столе) и точечное (чтобы осветить темный уголок в комнате, а также ночник возле кровати). Все при типа освещения должны включаться по отдельности и освещать только выделенную для них зону.
Лампы и абажуры в детской комнате в стиле винтаж можно сделать тканевые или бумажные. Подбирайте ткань с красивым рисунком, но не стоит повторять уже имеющийся рисунок на шторах или диване. Лучше подберите ткань, которая будет гармонично сочетаться с остальным интерьером комнаты. Хорошо будет смотреться в винтажной детской хрустальная люстра, она придаст интерьеру элемент изысканности. И лучше, чтобы свет в комнате был теплый.
Системой хранения в интерьере в стиле винтаж обычно является комод. Но это довольно банальная система хранения, не находите? Можно попробовать создать интересную систему хранения, которая одновременно будет исполнять несколько функций.
Например, мягкий подоконник. Думаю, многие дети мечтали о таком. В холодные снежные зимние вечера можно будет сесть на подоконник, закутаться в плед, взять чашку горячего какао и читать хорошую книгу. Или просто наблюдать за прохожими. Мечта детства.
Создать под таким широким подоконником несколько выдвижных ящиков не составит труда умелому мастеру. Или можно сделать на заказ подобный предмет мебели. В итоге вы получите уютное место для размышлений ребенка и дополнительное место для хранения всевозможных вещей. Ведь в детской вечно полно всяких мелких предметов.
Игрушки в стиле винтаж – это задача посложнее. Но тоже вполне осуществимая. Для девочек можно подобрать старинный классический кукольный домик, такие были еще сто лет назад. А для мальчиков можно найти лошадку-качалку или модельки старинных машинок и поездов. Также не забывайте хенд-мейд. Люди, которые занимаются подобным, обычно делают всякие вещички в старинном стиле. Например, те же куклы Тильды. Или попробуйте самостоятельно сшить куклу для доченьки. Это в любом случае будет необычным и оригинальным украшением для детской комнаты вашего ребенка.
Декорациями для детской комнаты в стиле винтаж могут послужить различные предметы ушедшей эпохи. Плакаты, гирлянды, различные статуэтки и шкатулки, сундуки и ковры. Все это придает помещению свой индивидуальный стиль. Также отличной декорацией могут послужить старинные настенные часы. Их можно починить и дать им вторую жизнь, а можно просто использовать как элемент декора. В любом случае это будет отличным дополнением к интерьеру в стиле винтаж.
И не думайте, что для грамотного оформления интерьера в стиле винтаж вам понадобится помощь профессионального декоратора. Просто следуйте своей фантазии и творческому полету. И детская комната вашего ребенка будет именно такой, как вы ее задумали.
Элементами декора в детской комнате в винтажном стиле могут стать различные композиции из цветов, лент и кружев, шкатулки с жемчугом и украшениями, подушечки, расшитые бусинами, кружевами и лентами, зеркала в позолоченных и потертых резных рамах, серии настенных рамочек со старинными снимками предков и многие другие вещи, так сильно напоминающие нам о прошлом. Не бойтесь вытаскивать старые фотографии из сундуков. Это наследие вашей семьи и его нужно беречь.
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