Винтажная детская комната

Отделывая детскую комнату для малыша мы всегда задумываемся о стиле, в котором будет разработан интерьер этой комнаты. Обычно родители маленьких детей подбирают стиль под себя, а уж для более взрослых детей придется делать комнату, учитывая их пожелания. Стиль винтаж в интерьере детской используется нечасто, и это связано с рядом причин. Начнем с того, что стиль винтаж интересен взрослым людям. Ведь он напоминает им о временах, давно ушедших из нашей жизни. Детям естественно, этот стиль ничего не напоминает.

Стиль винтаж характеризуется, как эстетика старинных вещей. Значит в помещениях в этом стиле должно быть обилие старинных или искусственно состаренных вещей. Это тоже не каждому ребенку понравится. И последнее, стиль винтаж больше подходит для отделки девичьих комнат. Это тоже отпугивает потенциальных клиентов.

И все же, если вы таки решились на создание детской именно в винтажном стиле, у вас возникнет несколько вопросов. Как создать интерьер в стиле винтаж? Что для этого нужно? Какая мебель и какие отделочные материалы стоит использовать? И многие другие вопросы. В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы. Приятного чтения!