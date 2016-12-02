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Хорошие советы для проектирования небольшой гардеробной

Алиса Алиса
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в эклектичном стиле
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Каждая девушка или женщина мечтает о собственной отдельной гардеробной. Жаль, но в современных квартирах гардеробная как отдельная комната не предусмотрена, так что такую мечту можно осуществить либо в собственном доме, либо с помощью планировки в квартире. И то, далеко не в каждой квартире найдется свободная площадь для отдельной гардеробной. Неужели давняя заветная мечта так никогда и не осуществится?

Но не все потеряно! Создать небольшую гардеробную комнату можно с помощью грамотной перепланировки. Мы поможем вам создать свою идеальную небольшую гардеробную комнату в квартире. Расскажем, как выбрать место, чем лучше всего отгородить, как оформить, и что вообще в ней должно быть для приятного процесса переодевания. Приятного чтения и помните: мечты сбываются!

Делаем зрительно больше маленькое пространство

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гардеробная в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Делая перепланировку в квартире можно спокойно выделить пару квадратных метров на гардеробную. Думаете мало? А вот и нет! С помощью грамотного распределения пространства и функциональной мебели можно создать очень уютную и вместительную гардеробную. А чтобы она не казалась такой уж маленькой, можно в качестве цветовой палитры интерьера использовать светлые или белые оттенки. Как известно, белый цвет зрительно расширяет пространство, и в этом случае нам это свойство очень кстати.

Открытая гардеробная

homify Гардеробная в стиле модерн Дерево Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Также более просторной гардеробная будет казаться, если сделать ее продолжением спальной комнаты. Эдакий просто большой шкаф. Места в таком случае в гардеробной будет гораздо больше и есть где развернуться, да и с дверьми можно не мучиться. Максимум в этом случае можно установить раздвижные полупрозрачные двери-перегородки. Они будут служить ширмой, пока вы переодеваетесь. Да и спальная комната будет казаться больше за счет пространства гардеробной. Вот такая взаимовыгодная помощь.

Закрытая гардеробная

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гардеробная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Но закрытая гардеробная будет все-таки удобнее. Особенно, если в квартире вы живете не одни. Закрытая дверь поможет избежать неловких ситуаций, а также позволит вам оставаться спокойной и чувствовать себя в безопасности, пока вы выбираете гардероб на день. А на спокойную голову, неспеша и неторопясь, выбирать правильную одежду всегда удобнее. Есть время подумать и покривляться перед зеркалом, попозировать самой себе и улучшить себе этим настроение. Закрытая гардеробная – это отдельное помещение в доме, изолированное от посторонних глаз. Помните это, когда будете выбирать тип своей идеальной гардеробной комнаты.

Полки и ящики

Dormitório e Closet Casal, Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores Гардеробная в стиле модерн
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores
Angela Ognibeni Arquitetura e Interiores

Мебель в небольшой гардеробной должна быть максимально функциональной и компактной. Необходимо выжать из предоставленного пространства все, чтобы каждый уголок был полезен и играл свою функциональную роль. Важно, чтобы в гардеробной были ящики для белья, колготок и носков, полки для свитеров и штанов, и шкафчики с вешалками для верхней одежды и пиджаков. также необходимо выделить полку (а лучше две) для обуви. Обувь по сезону лучше всего ставить на верхнюю полку, остальную же лучше ставить на нижнюю. Таким образом у вас будут все вещи под рукой, и подбор гардероба не будет занимать много времени.

Гардероб на мансарде

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Гардеробная в стиле модерн
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

И не расстраивайтесь, если при планировке дома, место для гардеробной комнаты нашлось только на втором мансардном этаже. Это вовсе не означает, что гардеробная будет безнадежно испорчена и жутко неудобная. Даже из этого можно извлечь свои плюсы. 

В проекте, что указан для примера, дизайнеры использовали все свободное пространство максимально эффективно и функционально. Низкую часть комнаты оборудовали под шкафчик для обуви, это позволяет не пригибаться каждый раз, доставая нужную одежду. Мебель здесь явно выполнена под заказ, такую вы не найдете в магазинах. Но и в этом есть свои плюсы: заказывая мебель, вы всегда получаете точно то, что хотели. А найти в магазине вещь, которую уже представил, бывает значительно сложнее.

Раздвижные двери

Ristrutturazione Appartamento Privato, Pardo Gaetano Architetto Pardo Gaetano Architetto Гардеробная в стиле модерн
Pardo Gaetano Architetto

Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto
Pardo Gaetano Architetto

Раздвижные двери очень удобны и практичны в маленьких гардеробных комнатах. Почему? Да потому что в отличие от обычных дверей, описывающих полукруг, раздвижные двери ходят по одной линии и прячутся в стену. Таким образом, полезного пространства в комнате они вообще не занимают. Это весьма полезное свойство, когда обустраиваешь небольшую гардеробную комнату в малогабаритной квартире. Пожалуй в этом случае вариант с раздвижными дверьми является единственно правильным и функциональным.

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Не забывайте про зеркало

Гардеробная. Лофт по-восточному «Студия 3.14» Гардеробная в стиле лофт
«Студия 3.14»

Гардеробная. Лофт по-восточному

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

И не забудьте про самое главное в гардеробной! Зеркало. Большое, во весь рост, и хорошо освещенное. При примерке гардероба очень важно хорошо себя видеть. А для этого нужны две вещи: большое зеркало и хорошее освещение в помещении. 

Выбирая зеркало, обращайте внимание на размеры, оформление и функциональность. Допустим, зеркальные дверцы-купе действительно более функциональные, но и более хрупкие. В то время как большое зеркало, повешенное на стену, практически не подвержено физическим воздействиям. И не забывайте правильно размещать зеркало в гардеробной комнате. Перед зеркалом должно быть достаточно пространства, чтобы можно было поворачиваться и делать шаг в сторону. 

Освещение

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в эклектичном стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Одна из самых важных вещей в гардеробной – это свет. Свет должен быть правильным и разным. Желательно, чтобы было несколько видов освещения: основное (под потолком), точечное (освещает затемненные уголки гардеробной или подсвечивает полки) и над зеркалом. Также важно, чтобы освещение было дневным. Все дамы прекрасно знают, как сильно может менять цвет кофточка в разном освещении. А так как мы одеваемся на улицу – освещение должно быть дневным. В идеале можно создать два вида освещения: дневное ( белый свет) и вечернее (желтый свет). Так будет удобнее всего.

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