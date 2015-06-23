Как обустроить маленькую прихожую

Маленькая прихожая может доставить своим владельцам немало хлопот. Вроде бы стараемся не перегружать ее пространство, но из-за обилия одежды дверцы шкафа едва закрываются, а коврик у двери приходится каждый вечер протирать от грязи. Перед приходом гостей, мы только и мечтаем о том, чтобы они как можно скорее проскочили несколько неуютных квадратных метров прихожей и попали в шикарную гостиную – гордость хозяев квартиры.

На самом деле, маленькая прихожая – это вовсе не приговор. Воспользуйтесь несколькими несложными советами по обустройству этой комнаты, и она станет не просто удобным и функциональным пространством, но и достойной визитной карточкой всей квартиры.