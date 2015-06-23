Как обустроить маленькую прихожую

Маленькая прихожая может доставить своим владельцам немало хлопот. Вроде бы стараемся не перегружать ее пространство, но из-за обилия одежды дверцы шкафа едва закрываются, а коврик у двери приходится каждый вечер протирать от грязи. Перед приходом гостей, мы только и мечтаем о том, чтобы они как можно скорее
проскочили несколько неуютных квадратных метров прихожей и попали в шикарную гостиную – гордость хозяев квартиры.
На самом деле, маленькая прихожая – это вовсе не приговор. Воспользуйтесь несколькими несложными советами по обустройству этой комнаты, и она станет не просто удобным и функциональным пространством, но и достойной визитной карточкой всей квартиры.
Пожалуй, это один из самых трудоемких, зато самых эффективных способов навсегда избавиться от ощущения, что вам досталась маленькая прихожая. Когда находясь в одной комнате, вы можете видеть другую, восприятие пространства меняется, и квартира автоматически кажется больше и шире.
Благодаря такому решению, добротная деревянная мебель внушительных по меркам прихожей размеров – платяной трехдверный шкаф и комод на четыре ящика, прекрасно вписываются в интерьер небольшой по площади комнаты.
Ниши, объединяющие прихожую и гостиную, – это еще один способ сэкономить место и одновременно обеспечить прихожую дневным светом, ведь именно в этой комнате, как правило, острее всего ощущается недостаток естественного освещения. Не лишним будет установить в прихожей как можно больше искусственных источников света – торшеры, бра, подсветка для ниш и зеркал.
Пробуждение
Даже далекие от дизайна интерьера люди понимают, что чем светлее комната, тем больше кажется ее площадь, но почему-то продолжают выбирать для прихожих обои и мебель темных цветов. На самом деле, интерьер прихожей выглядит намного просторнее и элегантнее, если в его оформлении доминируют светлые тона. Пусть вас не пугает перспектива каждый вечер проводить за уборкой. Выбирайте моющиеся пробковые обои и деревянную мебель с лакировкой, и уход за чистотой в прихожей не займет много времени.
Еще один способ разнообразить интерьер небольших прихожих – повесить на стены парочку веселых картинок. Громоздкие и серьезные произведения искусства не смотрятся в маленьких комнатах, зато небольшим графическим рисункам и фотоколлажам здесь самое место. Если вы обладаете творческими способностями, можно приобрести школьную доску в миниатюре, и каждый день рисовать мелками шутливые напутствия всем членам семьи.
Особенно сложными для оформления являются прихожие длинной и прямоугольной формы. Дизайн представленной на фото комнаты был выполнен студией AR-KA Architectural Studio. Специалисты подобрали для узкой прихожей гардеробную небольшой глубины, а напротив расположили удобную кушетку.
Прихожая без зеркала – это тоже самое что ванная комната без ванной. Перед тем, как покинуть дом, мы всегда смотримся в зеркало, чтобы удостовериться, хорошо ли сидит и аккуратно ли выглядит подобранный на день гардероб. Однако это далеко не единственное преимущество зеркал. С их помощью можно также визуально расширить помещение, создав эффект объемного пространства и подчекнуть особенности выбранного стиля оформления квартиры. Большое зеркало не только украсит узкую стену прихожей, но и зрительно увеличит ее площадь.
Следующую подборку идей по оформлению прихожих читайте в статье ’Идеи для небольшой прихожей’.