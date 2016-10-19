Как выбрать идеальный ковер?

Ковры перестали быть признаком плохого вкуса и постепенно нашли свое заслуженное место в современных интерьерах. История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — были надежным способом защиты от холода. Как же выбрать идеальный ковер среди этого изобилия цветов, орнаментов, размеров и форм? Эксперты homify расскажут на что следует обратить внимание при выборе ковра.
Ковры большого размера отлично справляются со своей главной задачей – защитой от холода. Такой ковер покроет практически все пространство комнаты и создаст дополнительный слой, хорошо защищающий от сквозняков и холодного напольного покрытия, особенно если это бетон или плитка (в последнем случае ковер лучше закрепить, так как он будет ездить).
Большой ковер идеально подойет для домашнего кинозала или гостиной, ведь в случае нехвадки посадочных мест, на него можно и присесть без боязни простудить нежные места. Кроме того, он поможет вам с ненавязчивым зонированием пространства, что отлично видно на примере гостиных, в которых ковер чаще всего стелят в зоне с мягкой мебелью и журнальным столиком.
Если ваш современный дизайн кажется вам слишком минималистским и холодным, исправить положение поможет большой пушистый ковер большого размера. Он моментально придаст вашей спальной комнате более жилой и уютный вид, а также поможет создать теплую атмосферую. В этом случае, правда, рекомендуем отказаться от ярких кричащих цветов. Ненавязчивые пастельные тона лучше всего дополнят классический интерьер в его современном прочтении. Для усиления эффекта можна добавить мягкое покрывало, а также декоративные подушки.
Выбор ковра – довольно ответственный момент, ведь качественная вещь обойдется вам не слишком дешево и должна прослужить отведенное ей время. Очень многое зависит от техники создания ковра.
Тканые ковры производятся на ткацком станке и похожи на тканое полотно без ворса. Обычно для изготовления таких ковров используется пряжа ярких цветов. При чем натуральные красители ценятся больше синтетических, так как они даже со временем не теряют своей яркости. Тканые ковры отличаются богатым витиеватым орнаментом и довольно высокой ценой, так как процесс изготовления довольно трудоемкий и занимает много времени. Особенно известные ковры из Индии, Пакистана и арабских стран.
Валяные ковры создаются путем сваливания отдельных синтетических волокон и отличаются большой прочностью. Эти ковры, как правило, можно найти в коммерческих учреждениях, гостиницах ресторанах, так как они довольно прочные. Узелковые ковры, изготавливаемые вручную, наиболее распространены в восточных странах.
Пучковые ковры самые распространенные ковры для покрытия пола. Они имеют разнообразную фактуру — петельный или бархатистый ворс. В отличие от тканых ковров, вышитые ковры не производятся на ткацком станке. Узор создается при помощи вышивки на тканевой основе. Самые распространенные виды вышивки, применяемые для изготовления ковров – гладь и крестик. Вышитые ковры традиционно производились в домашнем кругу женщинами-аристократками, а с 16 века началось и промышленное производство после начала производства стальных игл и улучшения качества тканого полотна. Шерстяной ковер лучше размещать только там, где движение людей не слишком оживленное, иначе он слишком быстро протрется. Такие ковры подходят для спальни и гостиной. В прихожей или на лестнице, постелите ковер, изготовленный из смеси нейлона и шерсти или же полностью изготовленный из синтетического материала. В этом случае ковровое покрытие прослужит вам гораздо дольше, так как обладает хорошей износостойкостью.
Ковры производятся из множества разных чистых или смешанных натуральных и синтетических волокон. Волокна выбираются в зависимости от прочности, внешнего вида, простоты использования и стоимости. С точки зрения масштабов производства на сегодняшний день доминирующими видами пряжи являются полиамид (нейлон) и полипропилен с частью примерно 90% коммерческого рынка.
Нейлон является наиболее распространенным материалом для производства ковров. Нейлон может быть окрашен поверхностно или краситель добавляется в еще расплавленный нейлон. Этот материал используется, в основном, благодаря его отличным характеристикам износа. Полипропилен используется для производства ковров в первую очередь из-за своей низкой стоимости. Ковры из полипропилена с небольшой плотностью петель, как правило, подходит только для домашнего использования в силу своей небольшой износостойкости. Ковры с большойй плотнсостью петель подходят для общественных помещений, офисов. Искусственные травяные покрытия, например, сделаны из полипропилена. Кроме того, такие ковры довольно устойчивы к загрязнениям, однако жирные пятна будет довольно сложно вывести.
Шерсть имеет отличную прочность и легко окрашивается. При смешивании с синтетическими волокнами, такими как найлон, долговечность шерсти увеличивается. Смешанная шерстяная пряжа широко используется в современном производстве ковров, при чем самая распространенная версия пряжи - это 80% шерсти 20% синтетического волокна. Правда, шерстяные ковры являются относительно дорогими.
Сложный полиэстр, известный как PET (полиэтилентерефталат), используется в производстве ковров и ковровых покрытий. После того, как цена сырья для многих видов синтетического волокна выросла в начале 2000-х, полиэстер стал более конкурентоспособным. Полиэстер обладает хорошими физическими свойствами. Кроме того, у него имеются грязе- и водоотталкивающие особенности. Этот материал, как правило, используется в средних и недорогой ковровое покрытие.
Акрил – синтетический материал, впервые созданный корпорацией Дюпон в 1941 году. Он прошла через значительные изменения после того, как был впервые представлен. В прошлом акрила быстро терял свой товарный вид, с течением времени материал становился более хрупким и на коврах быстро появлялись прорехи. Однако на сегодняшний день большинство недостатков акрила было устранено или минимизировано. Акриловые волокна довольно сложно поддаются окраске, однако они хорошо моются и имеются внешний вид шерсти, что делает акрил идеальным материалом для изготовления ковров.
Персидские ковры по праву считаются одними из самых древнейших и красивейших в мире. Перскидские ковры признаны национальным наследием Ирана и их производство составляет неотъемлемую часть культуры этой страны. Несмотря на свою многовековую историю, персидский ковер – одна из самых популярных составляющих современного интерьера, привносящего в него нотки старины и восточной роскоши.
В узком смысле этого слова – персидский ковер – это ковер, произведенный в Иране или прилегающих территориях, которые когда-то принадлежали к Персидской империи. Однако в широком смысле мы привыкли называть персидскими ковры с витиеватыми цветочными узорами, сложными орнаментами и фигурами сочных цветов от темно-вишневого до охры. До сих пор остается неизвестным, когда же именно берет свое начало ткачество персидских ковров из-за их хрупкости. Тканым узелковым коврам, вероятнее всего, предшествовали валяные ковры, которые создаются путем сваливания отдельных волокон наподобие войлока и отличаются большой прочностью.
Персидским коврам приходится выдерживать конкуренцию с коврами в восточном стиле, произведенными в других странах, которые отличаются более низкой заработной платой и использованием дешевых методов ткачества: машинного или же ручного, однако с быстрой и менее трудоемкой технологией вязки петель. При этом спрос на традиционные песидские ковры, сотканные вручную из овечьей шерсти с использованием натуральных красителей постоянно растет. Их популярность не сдерживает довольно высокая стоимость, связанная с большим количеством ручного труда, затраченного на такой ковер, а также с его высокой художественной ценностью.
Большинство персидских ковров сотканы из шерсти, качества которой зависят от региона, климатических условий, пастбищ и даже времени стрижки овцы. Более тонкой считается шерсть, состриженная весной. Самое низкое качество у шерсти, получаемой при стрижке мертвого животного. Ну а самая дорогая шерсть снимается с шеи овцы. В современном производстве используют также импортированную шерсть, например, мериносов из Новой Зеландии, так как местное производство не покрывает спрос. Кроме того, используют верблюжью и козью шерсть. Козья шерсть, в основном, применяется для укрепления кромки и создания каймы. Ковры из верблюжьей шерсти более плотные и устойчивые к стиранию. При этом верблюжью шерсть часто окрашивают в черный цвет, однако часто верблюжья шерсть оказывается крашеной овечьей.
Хлопок чаще всего используют для основы ковра, так как он выдерживает большее напряжение, чем шерсть. Большие шерстяные ковры, скорее всего, не дадут неравномерную усадку при намокании, если их основа выполнена из хлопка. Уже с 19 века хлопок успешно пришел на замену дорогому шелку. Шелк использовался для производства самых дорогих и тонких ковров, которые более подвержены к стиранию, чем шерстяные. Поэтому их чаше используют в качестве гобеленов или шьют из них подушки, а не кладут на пол.
Традиционные красители, которые используются для покраски пряжи, производят из растений и насекомых. После изобретения первого анилинового красителя в 1856 году доступные, яркие и простые в применении синтетические красители также широко применялись в производстве персидских ковров. Традиция использования натуральных красителей была возрождена в Турции в начале 1980х годов. Для этого пришлось провести химический анализ старинных образцов шерсти и в лабораторных условиях восстановить традиционную технологию окрашивания. В Иране старинные технологии окрашивания были возрождены в 1990х годах. Согласно современным исследованиям, при окрашивании использовались следующие материалы: красный цвет получался при использовании корня морены красильной или насекомых кошенили, желтый из лука, некоторых сортов ромашки и молочая, черный из коры дуба и желудей, зеленый при смешении индиго и желтого красителя, оранжевый от соединения морены и желтого красителя. Кроме того, для различных оттенков желтого использовались корки граната или виноградные листья. Современные синтетические красители позволяют получить любой цвет и оттенок, так что на первый взгляд не отличить, какие красители использовались для покраски пряжи. Тщательно, со вкусом подобранные синтетические красители часто визуально выглядят не хуже натуральных. Часто натурально окрашенный ковер выдает неоднородность цвета, когда используется пряжа из разных окрашенный натуральными красителями партий. Такой эффект ценится среди коллекционеров и свидетельствует о подлинности ковра.