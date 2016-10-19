Как выбрать идеальный ковер?

Большинство персидских ковров сотканы из шерсти, качества которой зависят от региона, климатических условий, пастбищ и даже времени стрижки овцы. Более тонкой считается шерсть, состриженная весной. Самое низкое качество у шерсти, получаемой при стрижке мертвого животного. Ну а самая дорогая шерсть снимается с шеи овцы. В современном производстве используют также импортированную шерсть, например, мериносов из Новой Зеландии, так как местное производство не покрывает спрос. Кроме того, используют верблюжью и козью шерсть. Козья шерсть, в основном, применяется для укрепления кромки и создания каймы. Ковры из верблюжьей шерсти более плотные и устойчивые к стиранию. При этом верблюжью шерсть часто окрашивают в черный цвет, однако часто верблюжья шерсть оказывается крашеной овечьей.

Хлопок чаще всего используют для основы ковра, так как он выдерживает большее напряжение, чем шерсть. Большие шерстяные ковры, скорее всего, не дадут неравномерную усадку при намокании, если их основа выполнена из хлопка. Уже с 19 века хлопок успешно пришел на замену дорогому шелку. Шелк использовался для производства самых дорогих и тонких ковров, которые более подвержены к стиранию, чем шерстяные. Поэтому их чаше используют в качестве гобеленов или шьют из них подушки, а не кладут на пол.

Традиционные красители, которые используются для покраски пряжи, производят из растений и насекомых. После изобретения первого анилинового красителя в 1856 году доступные, яркие и простые в применении синтетические красители также широко применялись в производстве персидских ковров. Традиция использования натуральных красителей была возрождена в Турции в начале 1980х годов. Для этого пришлось провести химический анализ старинных образцов шерсти и в лабораторных условиях восстановить традиционную технологию окрашивания. В Иране старинные технологии окрашивания были возрождены в 1990х годах. Согласно современным исследованиям, при окрашивании использовались следующие материалы: красный цвет получался при использовании корня морены красильной или насекомых кошенили, желтый из лука, некоторых сортов ромашки и молочая, черный из коры дуба и желудей, зеленый при смешении индиго и желтого красителя, оранжевый от соединения морены и желтого красителя. Кроме того, для различных оттенков желтого использовались корки граната или виноградные листья. Современные синтетические красители позволяют получить любой цвет и оттенок, так что на первый взгляд не отличить, какие красители использовались для покраски пряжи. Тщательно, со вкусом подобранные синтетические красители часто визуально выглядят не хуже натуральных. Часто натурально окрашенный ковер выдает неоднородность цвета, когда используется пряжа из разных окрашенный натуральными красителями партий. Такой эффект ценится среди коллекционеров и свидетельствует о подлинности ковра.