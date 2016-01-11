Советы для создания домашней мастерской

В зависимости от ваших занятий для мастерской может быть достаточно и небольшого уголка в комнате, а может быть и отдельное помещение будет заполнено деталями, инструментом и заготовками. В любом случае, хорошо если для своей домашней мастерской удастся подобрать место с источником естественного освещения – будь то стол у окна или отдельная светлая комната.

Рукоделие – вышивка, шитье, изготовление мягких поделок и декора, занятия тихие и умиротворяющие, поэтому для такая мастерская может найти свое место и в уютной уголке гостиной, на кухне и даже в спальне – рядом с окошком.

Если ваше занятие требует больше свободного пространства и частого проветривания при работе с красками или клеем – идеальным местом для мастерской станет утепленный закрытый балкон или веранда. Здесь вы сможете разместить и все свои материалы, и рабочий стол.

Полномасштабную мастерскую можно оборудовать небольшой, но отдельной комнате, в гараже, на мансарде или в чердачном помещении. Все большую популярность набирают варианты садовых, дачных модулей для мастерских в виде отдельных блоков из современных легких и теплых материалов.