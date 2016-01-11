Советы для создания домашней мастерской

Вышиваете ли вы крестиком по выходным или хобби давно уже стало основным вашим занятием и способом заработка – удобное оборудование домашней мастерской намного облегчит и ваши труды, и упорядочит жизнь в остальном пространстве. Хорошо, когда у каждого человека и его занятий, есть свое место в доме.
Основательный и устойчивый – главные качества рабочего стола в мастерской. Чтобы ничего не отвлекало и не мешало во время работы, поверхность стола должна быть гладкой и простой. Для дополнительной защиты столешницы от пятен и царапин можно положить на стол лист пластика или оргстекла.
Очень удобное дополнение поверхности рабочего стола в мастерской – выдвижные и раскладные части столешницы. Это помогает сэкономить свободное пространство, а в случае необходимости – увеличить поверхность стола и разместить все нужные материалы и инструменты во время работы.
Просторный стеллаж в мастерской – залог порядка и приятной работы. Разложите все свои инструменты и материалы по отдельным полкам: каждая вещь будет на своем месте, можно быстро найти и быстро убрать обратно.
Для крупного, тяжелого оборудования – предусмотрите отдельный шкафчик в нижней части стеллажа, баночки с едким запахом тоже лучше убрать в закрытый шкафчик, что воздух в мастерской был более чистым и свежим.
Любой уголок, в котором вы нашли место для домашней мастерской, необходимо будет серьезно оборудовать системой освещения. Это пойдет на пользу и вам – не будут уставать глаза, и вашим работам – обеспечите точность сочетания цветов, ровность линий и конструкций.
Декоративность светильника для мастерской, вопрос не первостепенной важности. Скорее нужно уделить внимание созданию экономичного общего освещения и точечной подсветки рабочей поверхности. Общее освещение в мастерской должно быть ярким и равномерным, тогда не будет резких теней, мешающих в работе. Для точечного освещения отлично зарекомендовали себя настольные лампы с винтовыми креплениями на край стола и гибкой ножкой, которую можно поворачивать в любое место рабочей поверхности по мере необходимости.
В зависимости от ваших занятий для мастерской может быть достаточно и небольшого уголка в комнате, а может быть и отдельное помещение будет заполнено деталями, инструментом и заготовками. В любом случае, хорошо если для своей домашней мастерской удастся подобрать место с источником естественного освещения – будь то стол у окна или отдельная светлая комната.
Рукоделие – вышивка, шитье, изготовление мягких поделок и декора, занятия тихие и умиротворяющие, поэтому для такая мастерская может найти свое место и в уютной уголке гостиной, на кухне и даже в спальне – рядом с окошком.
Если ваше занятие требует больше свободного пространства и частого проветривания при работе с красками или клеем – идеальным местом для мастерской станет утепленный закрытый балкон или веранда. Здесь вы сможете разместить и все свои материалы, и рабочий стол.
Полномасштабную мастерскую можно оборудовать небольшой, но отдельной комнате, в гараже, на мансарде или в чердачном помещении. Все большую популярность набирают варианты садовых, дачных модулей для мастерских в виде отдельных блоков из современных легких и теплых материалов.
Домашняя мастерская даже при самом безобидном рукоделии, вроде вышивания, все равно место повышенной опасности. Острые предметы и инструменты, иголки и едкие жидкости – все это лучше хранить в аккуратных коробках или закрытых шкафах. Мебель для оборудования домашней мастерской выбирайте с запасом прочности, по принципу максимальной надежности, простой формы, с закругленными углами и без лишних деталей. Активно используйте в своей мастерской системы хранения для разнообразных мелочей: настенные кармашки, настольные органайзеры, выдвижные ящики стола.
Правильное напольное покрытие в мастерской очень важно для безопасности. Пол должен быть гладким, но не скользким. Небольшой коврик под столом, конечно, добавляет уюта, но лучше всего использовать варианты на резиновой основе, которые прочно лежат на своем месте и не сдвигаются под ногами.
Нагрузка на электропроводку в домашней мастерской высокая: система освещения, оборудование, электро-инструмент. Это требует большого количества розеток для одновременного включения нескольких инструментов или источников света при необходимости. Для этого категорически не следует использовать удлинители и разветвители розеток, делайте полноценные дополнительные розетки с заземлением, иначе всегда будет опасность возникновения короткого замыкания при повышении нагрузок на электросеть. Чтобы обезопасить оборудование от перепадов напряжения в электросети, специалисты рекомендуют использовать подключение через стабилизаторы переменного напряжения. Особое внимание стоит уделить качеству электропроводки в мастерской: она должна соответствовать планируемой мощности оборудования для ваших проектов.
используйте валик или кисть