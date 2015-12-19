Высокотехнологичная кухня: новейшие кухонные технологии

Современная наука и технологии развиваются стремительными темпами. Все чаще мы видим интерьеры, которые поражают любое воображение своими инновациями и новшествами. Все это не могло обойти стороной кухонные помещения, поэтому далее пойдет речь о высокотехнологичных кухнях.

Первое, что приходит на ум, когда мы слышим о новейших кухонных технологиях – это приборы с искусственным интеллектом и невероятно стильным дизайном. Действительно, все производители стремятся к тому, чтобы создавать уникальные и многофункциональные модели необычных форм и расцветок.

Новомодные гаджеты на кухне умеют делать все и даже больше. Они самостоятельно приготовят вам заранее выбранное блюдо в нужное время, разбудят поутру ароматом свежесваренного кофе и подсветят предмет, к которому вы приближаетесь. Создается впечатление, что скоро на кухне будут всем заправлять роботы, а людям останется только наслаждаться результатами их трудов и раздавать команды. Поживем – увидим.

А пока давайте подробнее изучим лучшие новинки высокотехнологичных кухонь.