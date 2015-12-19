Высокотехнологичная кухня: новейшие кухонные технологии

Современная наука и технологии развиваются стремительными темпами. Все чаще мы видим интерьеры, которые поражают любое воображение своими инновациями и новшествами. Все это не могло обойти стороной кухонные помещения, поэтому далее пойдет речь о высокотехнологичных кухнях.
Первое, что приходит на ум, когда мы слышим о новейших кухонных технологиях – это приборы с искусственным интеллектом и невероятно стильным дизайном. Действительно, все производители стремятся к тому, чтобы создавать уникальные и многофункциональные модели необычных форм и расцветок.
Новомодные гаджеты на кухне умеют делать все и даже больше. Они самостоятельно приготовят вам заранее выбранное блюдо в нужное время, разбудят поутру ароматом свежесваренного кофе и подсветят предмет, к которому вы приближаетесь. Создается впечатление, что скоро на кухне будут всем заправлять роботы, а людям останется только наслаждаться результатами их трудов и раздавать команды. Поживем – увидим.
А пока давайте подробнее изучим лучшие новинки высокотехнологичных кухонь.
Можно твердо заявить, что помимо функциональности кухонных приборов нового поколения, их внешний вид также оказывает огромное влияние на выбор нами того или иного устройства.
Сегодня лучшие мировые дизайнеры трудятся над тем, чтобы создать новые формы для ваших любимых предметов на кухне. Инновационные материалы сочетают в себе небывалую практичность и устойчивость к любым повреждениям, являясь при этом абсолютно безопасными для здоровья. Несмотря на обилие датчиков, чипов и электроники, мы все меньше подвергаемся негативному влиянию приборов и разнообразным излучениям от них.
Сочетая безупречный стиль с высокими технологиями, кухни нового поколения созданы, чтобы покорять нас с первого взгляда.
Сложно представить современную кухню без такого устройства, как холодильник. И если раньше он использовался только для охлаждения и заморозки продуктов, то у нынешних холодильников функций намного больше.
Новомодные модели данной техники могут выполнить любой ваш каприз. Хотите моментально заморозить продукты? Пожалуйста! Режим шоковой заморозки сделает это в считанные минуты. Также можно установить отдельные температурные режимы для разных секций, в зависимости от особенностей продуктов, размещенных на них. Вы сможете моментально получить порцию льда для вечеринки или же запрограммировать холодильник, чтобы он сделал это в указанное время.
Вам больше не придется регулярно заниматься размораживанием данного устройства и пугаться по ночам от его рычания. Современные холодильники практически бесшумны и сами умеют избавляться от накопившегося инея. Умный прибор будет следить за количеством и сроком годности продуктов внутри и подаст вам сигнал, информирующий о порче чего-либо или недостаче.
Наиболее популярны сегодня двойные холодильники. Это модели с распахивающимися дверцами, которые отличаются особой вместительностью, но при этом довольно экономно используют электричество.
Еще больше рекомендаций относительно подбора данного кухонного устройства вы найдете в Книге идей
Как правильно выбрать холодильник.
Кроме крупногабаритной бытовой техники, на кухне обязательно присутствует многочисленная кухонная утварь различного предназначения. Это специальные емкости для хранения продуктов, посуда, столовые приборы, мелкая бытовая техника и вспомогательные предметы для кухонных нужд.
Естественно, всего вышеупомянутого также не обошел стороной технический прогресс. Ныне подобные устройства стали максимально автоматизированы и автономны в работе. Техника сплошь и рядом оснащена сенсорными датчиками, которые готовы выполнить нужную вам функцию даже без прикосновения.
На фото вы видите оригинальные емкости для хранения, которые больше не загромождают пространство кухонного гарнитура – они все размещены на стене. Это не только удобно, но и очень красиво.
Антипригарным покрытием посуды и сковородок уже никого не удивишь. Сегодня кастрюли и черпаки
’чувствуют температуру содержимого и, в зависимости от этого, меняют свой цвет, сигнализируя вам, что
слишком горячо или наоборот –
остыло. Это потрясающая находка для тех семей, где есть маленькие дети.
Поскольку современной технике свойственна мультифункциональность, то приборов на кухне все меньше, а пользы от них – в разы больше. Например, компактная конструкция, которую вы видите на фото, совмещает в себе духовку и микроволновую печь. Это популярное нынче устройство, так называемое –
два в одном.
Его популярность обоснована не только экономией кухонного пространства, но и высокими показателями работы. Множество режимов и установок, позволяющих идеально приготовить ваше любимое блюдо без особых усилий – вот главное достоинство подобной техники.
Правильно подобранное освещение для кухни станет мощным акцентом в ее дизайне и позволит сделать процесс приготовления еды максимально удобным. Конечно же, на высокотехнологичных кухнях принято использовать осветительные приборы соответствующего уровня.
Принцип зонирования пространства никто не отменял, поэтому следует для каждого участка подобрать оптимальный вариант освещения. Рабочая зона должна подсвечиваться более ярко, чтобы хозяйка могла видеть мельчайшие детали на столе. По периметру комнаты чаще всего размещают яркие точечные светильники, вмонтированные в потолок. Над обеденным столом или барной стойкой принято устанавливать низкосвисающие люстры причудливого дизайна.
Также часто встречается разноцветная подсветка помещения. Это выглядит эффектно и необычно, особенно в вечернее время.
Новейшие технологии кухонного освещения предполагают использование энергосберегающих ламп и безопасных материалов. Интеллектуальные системы управления светильниками позволяют регулировать их мощность, а также программировать различный тип освещения на разное время суток. Вы сможете обойтись без выключателей и пультов, отдавая команды голосом либо хлопая в ладоши.
Постоянно совершенствуя всем известные приборы, ученые не устают радовать потребителей интересными новинками, которые пригодятся на кухне. И таких примеров – множество. Вот лишь некоторые из них.
1. Универсальный прибор для измерения температуры любой поверхности и предмета – незаменимая вещь, позволяющая моментально определить температуру всего, на что направлено данное устройство.
2. Автоматический электронный прибор для открывания консервных банок и бутылок – быстро откроет необходимую емкость нажатием одной кнопки, а встроенный магнит зафиксирует крышку.
3. Кухонный овоскоп – инновационное устройство для определения свежести яиц, которое методом просвечивания быстро отличит свежие яйца от протухших.
4. Держатель для планшета, который крепится на кухонный шкаф – позволит вам готовить блюда по видеорецептам.
5. Инновационная рисоварка – прибор автоматически распознает сорт риса и, в зависимости от этого, определяет время его приготовления.
Многие склоняются к мысли, что с таким бурным развитием технологий все кухонные хлопоты можно будет в скором времени возложить на роботов. Когда именно это произойдет – никто точно не скажет, но уже сегодня искусственный интеллект окружает нас со всех сторон.
Не успели вы зайти на кухню – как там зажегся свет. Поднесли руки к мойке – и из крана потекла вода нужной температуры. Приборы лучше нас понимают, как нужно приготовить то или иное блюдо, напоминают нам, что следует купить, а что – выбросить по окончании срока хранения.
Несмотря на огромную пользу всех инноваций на кухне, мы становимся в некотором смысле заложниками высоких технологий, поскольку быстро к ним привыкаем и не умеем обходиться без любимой техники.