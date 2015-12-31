Тренды 2016: модные цвета от Pantone

Профессионалы из Pantone называют новую, ультра-модную палитру прекрасным показателем того, что стиль унисекс снова входит в моду. Цвета, выходящие за классические рамки культурных и гендерных норм, становятся любимыми у обоих полов и всех возрастов. Весна 2016 года станет настоящим взрывом шикарным красок!

И действительно, посмотрев на эти оттенки, вы не сможете отнести их к «мужской» или «женской» группе, что делает их идеальными для декора всего дома.

Успокаивающие оттенки в стиле современного релакса во главе с розовым кварцем выглядят очень вдохновляюще! Как спокойный закат, оттенки модной палитры выглядят идеальным решением для создания уютного и привлекательного интерьера в стиле беззаботной весны и лета 2016 года.