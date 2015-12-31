Тренды 2016: модные цвета от Pantone

Профессионалы из Pantone называют новую, ультра-модную палитру прекрасным показателем того, что стиль унисекс снова входит в моду. Цвета, выходящие за классические рамки культурных и гендерных норм, становятся любимыми у обоих полов и всех возрастов. Весна 2016 года станет настоящим взрывом шикарным красок!
И действительно, посмотрев на эти оттенки, вы не сможете отнести их к «мужской» или «женской» группе, что делает их идеальными для декора всего дома.
Успокаивающие оттенки в стиле современного релакса во главе с розовым кварцем выглядят очень вдохновляюще! Как спокойный закат, оттенки модной палитры выглядят идеальным решением для создания уютного и привлекательного интерьера в стиле беззаботной весны и лета 2016 года.
Розовый кварц – абсолютный тренд сезона, он находится в списке Pantone на главном месте. Покупая мебель, текстиль и аксессуары в данном цвете, вы точно не ошибетесь. Его изысканная простота, насыщенный блеск и будто слегка затуманенная основа делают его нежным, но при этом загадочным оттенком. Глубина цвета всегда варьируется от материала, но неизменно одно – розовый кварц не оставит никого равнодушным.
На фотографии мы видим маленькую центральную подушечку в цвете розовый кварц, идеально дополняющую модный интерьер в стиле гламурный шик.
В то время как большинство цветов из весенне-летней палитры будто заставляют нас расслабиться и не беспокоиться, один яркий – желтый лютик – становится возможностью создать модные и трендовые акценты в интерьере.
Ледяной кофе – нейтральный хит сезона, который проведет с нами еще много времени в самом топе оттенков. Благодаря его природным качествам он выглядит теплым и уютным, а его мягкость и тонкость делают интерьер стильным и современным.
На фотографии мы видим отделку стен в цвете ледяной кофе.
Невесомый и безмятежный, обволакивающий своим спокойствием оттенок серенити дарит нам ощущение релакса в одно мгновение.
Главным нейтральным оттенком стал лила грей. Нежный сиреневый будто звучит вполголоса, даря нам минуты и часы настоящего отдыха в его окружении.
На фотографии мы видим оформление стен в цвете лила грей в интерьере в стиле скандинавский минимализм.
Высокий позитивный уровень цвета фиеста – предвестник волнения, поощрение свободных духом и просто пламенный оттенок! Похожий на цвет насыщенной хурмы, он взрывает весну яркими красками, чтобы быстрее добраться до жаркого, топового июля.
На фотографии мы видим изголовье и плед в цвете фиеста в турецком этническом интерьере.
Зеленый флэш – открытый, неожиданный, счастливый оттенок, будто дающий нам глоток свежего лесного воздуха! В городских условиях он просто необходим, как и сам кислород!
Сноркел блю похож на нэви, но с более счастливым, энергичным и ярким контекстом. Он более летний и современный и поразительно идеально подходит под почти любой стиль в дизайне интерьера.
Фэшн- и дизайн-сообщество уже давно влюблены в оранжевые акценты – в течение нескольких сезонов они искали лучший подход к этому колоритному цвету. На первый план этой весной выходит персиковый с розовым отливом, слегка затемненный и очень дружественный, он ощущается как теплый и семейный.
На фотографии мы видим подушки в цвете персиковое эхо, который всегда находится на грани розового и персикового оттенков.
Ракушечный голубой наводит на мысли о свежести, ясности, прозрачных лагунах и ветре. Он, будто судьба или видение – всегда немного нереален. Бледный ярко-голубой – сложное сочетание для идеального интерьера в стиле luxury.
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