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Тренды 2016: модные цвета от Pantone

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Профессионалы из Pantone называют новую, ультра-модную палитру прекрасным показателем того, что стиль унисекс снова входит в моду. Цвета, выходящие за классические рамки культурных и гендерных норм, становятся любимыми у обоих полов и всех возрастов. Весна 2016 года станет настоящим взрывом шикарным красок!

И действительно, посмотрев на эти оттенки, вы не сможете отнести их к «мужской» или «женской» группе, что делает их идеальными для декора всего дома.

Успокаивающие оттенки в стиле современного релакса во главе с розовым кварцем выглядят очень вдохновляюще! Как спокойный закат, оттенки модной палитры выглядят идеальным решением для создания уютного и привлекательного интерьера в стиле беззаботной весны и лета 2016 года.

Цвет № 1: розовый кварц (Rose Quartz)

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Розовый кварц – абсолютный тренд сезона, он находится в списке Pantone на главном месте. Покупая мебель, текстиль и аксессуары в данном цвете, вы точно не ошибетесь. Его изысканная простота, насыщенный блеск и будто слегка затуманенная основа делают его нежным, но при этом загадочным оттенком. Глубина цвета всегда варьируется от материала, но неизменно одно – розовый кварц не оставит никого равнодушным.

На фотографии мы видим маленькую центральную подушечку в цвете розовый кварц, идеально дополняющую модный интерьер в стиле гламурный шик.

Цвет № 2: лютик (Buttercup)

Szaro biały apartament na Powiślu, Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz Спальня в классическом стиле
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz

Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz
Katarzyna Kraszewska Architektura Wnętrz

В то время как большинство цветов из весенне-летней палитры будто заставляют нас расслабиться и не беспокоиться, один яркий – желтый лютик – становится возможностью создать модные и трендовые акценты в интерьере.

Цвет № 3: ледяной кофе (Iced Coffee)

Le Baie di Levante, TecMa Solutions TecMa Solutions Дома в средиземноморском стиле
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

Ледяной кофе – нейтральный хит сезона, который проведет с нами еще много времени в самом топе оттенков. Благодаря его природным качествам он выглядит теплым и уютным, а его мягкость и тонкость делают интерьер стильным и современным.

На фотографии мы видим отделку стен в цвете ледяной кофе.

Цвет № 4: серенити (Serenity)

Tapeten funktionieren auch in der Küche, diewohnblogger diewohnblogger Кухня в скандинавском стиле
diewohnblogger

diewohnblogger
diewohnblogger
diewohnblogger

Невесомый и безмятежный, обволакивающий своим спокойствием оттенок серенити дарит нам ощущение релакса в одно мгновение.

Цвет № 5: лила грей (Lilac Gray)

Lady in Grey , Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni Гостиная в стиле модерн
Living by Design – sztuka tworzenia przestrzeni

Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni
Living by Design – sztuka tworzenia przestrzeni
Living by Design - sztuka tworzenia przestrzeni

Главным нейтральным оттенком стал лила грей. Нежный сиреневый будто звучит вполголоса, даря нам минуты и часы настоящего отдыха в его окружении.

На фотографии мы видим оформление стен в цвете лила грей в интерьере в стиле скандинавский минимализм.

Цвет № 6: фиеста (Fiesta)

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Высокий позитивный уровень цвета фиеста – предвестник волнения, поощрение свободных духом и просто пламенный оттенок!  Похожий на цвет насыщенной хурмы, он взрывает весну яркими красками, чтобы быстрее добраться до жаркого, топового июля.

На фотографии мы видим изголовье и плед в цвете фиеста в турецком этническом интерьере.

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Цвет № 7: зеленый флэш (Green Flash)

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Зеленый флэш – открытый, неожиданный, счастливый оттенок, будто дающий нам глоток свежего лесного воздуха! В городских условиях он просто необходим, как и сам кислород!

Цвет № 8: сноркел блю (Snorkel Blue)

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Спа в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Сноркел блю похож на нэви, но с более счастливым, энергичным и ярким контекстом. Он более летний и современный и поразительно идеально подходит под почти любой стиль в дизайне интерьера.

Цвет № 9: персиковое эхо (Peach Echo)

AMOREIRAS HOUSE, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Гостиная в средиземноморском стиле
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

Фэшн- и дизайн-сообщество уже давно влюблены в оранжевые акценты – в течение нескольких сезонов они искали лучший подход к этому колоритному цвету. На первый план этой весной выходит персиковый с розовым отливом, слегка затемненный и очень дружественный, он ощущается как теплый и семейный.

На фотографии мы видим подушки в цвете персиковое эхо, который всегда находится на грани розового и персикового оттенков.

Цвет № 10: ракушечный (Limpet Shell)

Glasbausteine "Pietre di vetro", Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Ванная комната в стиле модерн Стекло
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Ракушечный голубой наводит на мысли о свежести, ясности, прозрачных лагунах и ветре. Он, будто судьба или видение – всегда немного нереален. Бледный ярко-голубой – сложное сочетание для идеального интерьера в стиле luxury.

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— Однушка мечты в стиле бразильяно: 30 квадратных метров глянца;

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