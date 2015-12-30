Как можно преобразить квартиру всего за неделю?

Вспоминая строчки известной песни, можно утверждать, что время от времени
перемен требуют наши глаза. И это действительно так, ведь даже самый изысканный интерьер надоедает.
Но как быть, если времени на преображение квартиры совсем немного? Не стоит отчаиваться, ведь мы приготовили для вас дельные рекомендации, которые помогут видоизменить ваше жилище всего за семь дней!
Для начала определитесь, что бы вам хотелось обновить – одну комнату или всю квартиру? От этого зависит размер возможных финансовых трат, а также интенсивность произведения работ. Рекомендуем выслушать предложения каждого члена семьи и постараться учесть их, чтобы в результате все, кто с вами проживает, остались довольны. А еще лучше, если каждый приложит свои усилия к преображению любимой квартиры.
Для того, чтобы все успеть за неделю, вам понадобится вдохновение, положительный настрой и чуточка фантазии. Читайте и вдохновляйтесь!
Сделать скучную стену интересной и яркой помогут интересные постеры, плакаты или рамки с фотографиями. Выбирайте то, что вам наиболее близко, и смело принимайтесь декорировать выбранную поверхность.
Единственная сложность данного подхода – это необходимость проделывать отверстия в стене, где и будут закреплены декоративные элементы. В дальнейшем, если вы захотите изменить такие украшения, вам придется восстанавливать целостность стены, а это не так просто. Поэтому, прежде чем взяться за дрель, хорошенько обдумайте данное решение.
Что касается изображений, то здесь вам предоставляется абсолютная свобода выбора. Можете нарисовать что-либо сами, если обладаете соответствующим талантом. В любом случае, придумайте красивое оформление для рисунков, чтобы рамка, с одной стороны, гармонировала с ними, а с другой – выделялась на фоне стены.
Один из самых простых и, в то же время, эффективных методов преображения квартиры – покраска стен. Но не стоит слишком увлекаться данным процессом – достаточно выкрасить в любимый оттенок лишь одну из стен в выбранной комнате.
Такой подход пользуется сейчас особой популярностью и ведущие дизайнеры часто используют его для создания стильных интерьеров. Он не требует больших затрат денежных средств и времени, а также подойдет для стен в любом состоянии. Более того, если на них имеются изъяны и неровности, то результат получится более фактурным и интересным.
Для окрашивания стены вам понадобится краска для внутренних работ, валик, кисточка и защитные перчатки. Если вы страдаете аллергией или будете красить стену в детской комнате, выбирайте экокраски. Это разновидность нетоксичных красящих веществ, в составе которых в основном компоненты природного происхождения. Для того, чтобы цвет стены был более ярким и выразительным, можно нанести краску в несколько слоев и хорошо проветрить комнату для быстрого высыхания поверхности.
На фото вы можете оценить то, насколько меняет лаконичный интерьер в светлых тонах стена насыщенного синего цвета.
На первый взгляд может показаться, что вариантов для правильного размещения книг не так уж много. Их можно складировать в шкафах и на полках. Но даже здесь есть определенные нюансы.
Эффектным украшением интерьера комнаты может стать определенная сортировка книг. Предположим – по цвету, размеру или толщине. Расставляя имеющиеся у вас экземпляры согласно выбранному критерию, вы будете удивлены, как красиво это смотрится. И потратив совсем немного времени для такой классификации, можно преобразить вашу квартиру, как минимум – в зонах, где расположены книги.
Преобразить свою квартиру за неделю можно с помощью недорогих, но значимых покупок. Это могут быть небольшие образцы мебели, например – яркие пуфы или журнальный столик. Такие предметы всегда пригодятся в хозяйстве, а также украсят интерьер.
Если мебели в вашей квартире достаточно, подумайте об интересных украшениях. Декорировать квартиру можно до бесконечности. Вам помогут в этом разнообразные настенные поделки, статуэтки, вазы, цветочные горшки и тому подобные мелочи. Для мягкой мебели идеальным декором станут яркие подушки.
Ассортимент подобных украшений достаточно велик, поэтому выбирайте то, чего ваша душа пожелает. Единственное – следите, чтобы новый предмет гармонировал с дизайном помещения.
На фото вы можете увидеть гостиную комнату с большим количеством декоративных элементов, о которых мы упоминали выше. Возможно, это станет для вас хорошим стимулом и ориентиром в данном вопросе.
Те, кому интересно мастерить что-нибудь своими руками, смогут обновить интерьер своей квартиры без особых хлопот. Вы можете сконструировать какой-либо предмет мебели из подручных средств. А еще лучше – с использованием необычных материалов.
Например, взяв несколько деревянных ящиков из-под вина или палетту, немного фурнитуры и молоток, можно создать весьма презентабельный журнальный столик. На фото продемонстрирован именно этот предмет мебели. Как видите, он очень красивый и функциональный. К тому же, собственноручно сделанная мебель является уникальным экспонатом, аналогов которому не существует.
Если же вам не хочется придумывать новую конструкцию, попробуйте преобразить уже имеющуюся. Ее можно покрасить или вскрыть лаком. После этих манипуляций ваша старая мебель обретет совершенно новое лицо и позволит вам преобразить квартиру всего за неделю.
Еще один прекрасный метод обновления мебели – ее реставрация. Подробно о всех тонкостях и вариантах данного процесса читайте в Книге идей
Реставрация старой мебели своими руками – интересные примеры.
Простой и быстрый способ преображения квартиры – наполнение ее интерьера красивыми растениями. Помещение, в котором присутствует частичка живой природы, всегда воспринимается по-новому, свежо и уютно.
Перед покупкой рекомендуем ознакомится с разновидностями растений, особенностями ухода за ними и спецификой каждого из представленных видов. Дело в том, что для оптимального выбора живого украшения в свою квартиру вам стоит оценивать не только его внешний вид, но и возможные последствия соседства с ним.
Некоторые растения могут вызывать аллергию, другие – быть смертельно опасными для домашних животных. Многие виды комнатных цветов, наоборот, оказывают лечебное влияние на здоровье человека, очищая воздух и увлажняя его.
Особенно ценятся в интерьере цветущие растения с красивыми листьями. Но уход за такими видами должен быть особенно тщательным.
Украсить интерьер и наполнить его искусственным светом помогут вам необычные светильники. Подобные предметы всегда привлекают внимание гостей, поскольку становятся настоящей изюминкой в дизайне помещения.
Выбор осветительных приборов в наше время настолько велик, что поиск подходящих моделей может занять у вас чуть ли не всю неделю, отведенную на преображение квартиры. Но оно того стоит, ведь результат заметят все.
Удачным примером подобных светильников могут быть те, которые вы видите на фото. Больше всего они подойдут для интерьера кухни, ведь внешне напоминают различные образцы посуды, подвешенные вверх дном. Необычное зрелище, правда?
Еще один прекрасный метод преображения интерьера за неделю состоит в том, чтобы украсить пол мягким ковром. Подобный декоративный элемент имеет еще и практичную пользу. Он согреет ваши ножки в холодное время года, а также скроет устаревшее напольное покрытие.
Ковры на полу делают интерьер по-настоящему домашним и уютным. Осталось только выбрать подходящую расцветку изделия – и дело сделано.