Как можно преобразить квартиру всего за неделю?

Вспоминая строчки известной песни, можно утверждать, что время от времени перемен требуют наши глаза . И это действительно так, ведь даже самый изысканный интерьер надоедает.

Но как быть, если времени на преображение квартиры совсем немного? Не стоит отчаиваться, ведь мы приготовили для вас дельные рекомендации, которые помогут видоизменить ваше жилище всего за семь дней!

Для начала определитесь, что бы вам хотелось обновить – одну комнату или всю квартиру? От этого зависит размер возможных финансовых трат, а также интенсивность произведения работ. Рекомендуем выслушать предложения каждого члена семьи и постараться учесть их, чтобы в результате все, кто с вами проживает, остались довольны. А еще лучше, если каждый приложит свои усилия к преображению любимой квартиры.

Для того, чтобы все успеть за неделю, вам понадобится вдохновение, положительный настрой и чуточка фантазии. Читайте и вдохновляйтесь!