5 способов, как избавиться от плесени самостоятельно

Плесенью называют микроскопические грибы, которые как мох размножаются на различных поверхностях. Плесень появилась на Земле около 200 миллионов лет тому назад, а на сегодня изучено уже более 100 тысяч видов этой формы жизни. «Война» человека и этого грибка ведется уже не одно тысячелетие , но, к сожалению, в ней чаще лидирует второй. До сих пор ведутся споры по поводу того, кто кого переживет: плесень или человечество.

Плесень все чаще становится незваной гостьей во многих квартирах и домах. Принято считать, что заводиться она только в заброшенный постройках, подвалах, чердаках или в аварийных домах, но это не всегда соответствует действительности. Плесень может заводиться и в чистых, ухоженный квартирах с евроремонтом.

Это не удивительно, ведь эти грибы с каждым годом все лучше приспосабливаются к условиям жизни человека, несмотря на химические вещества, загрязненный воздух и проблемы с экологией. Что там говорить, плесень выживает даже в открытом космосе.

Бороться с такой проблемой не так уж просто, но возможно. Плесень действительно очень трудно выводиться, но все же для этого есть способы. Существует множество химических средств для борьбы с подобного рода вредителем, но они достаточно дорогие и не всегда эффективные. Сегодня специалисты всего мира ведут активную борьбу с этим явлением, а мы давайте поговорим о домашних методах избавления от плесени, которые проверены годами еще нашими бабушками. Но все же самое главное в этом деле – вовремя определить «врага» и немедленно начать устранять его, ведь, как известно, плесень является крайне опасным микроорганизмом для человеческой жизни.