5 способов, как избавиться от плесени самостоятельно

Плесенью называют микроскопические грибы, которые как мох размножаются на различных поверхностях. Плесень появилась на Земле около 200 миллионов лет тому назад, а на сегодня изучено уже более 100 тысяч видов этой формы жизни. «Война» человека и этого грибка ведется уже не одно тысячелетие , но, к сожалению, в ней чаще лидирует второй. До сих пор ведутся споры по поводу того, кто кого переживет: плесень или человечество.
Плесень все чаще становится незваной гостьей во многих квартирах и домах. Принято считать, что заводиться она только в заброшенный постройках, подвалах, чердаках или в аварийных домах, но это не всегда соответствует действительности. Плесень может заводиться и в чистых, ухоженный квартирах с евроремонтом.
Это не удивительно, ведь эти грибы с каждым годом все лучше приспосабливаются к условиям жизни человека, несмотря на химические вещества, загрязненный воздух и проблемы с экологией. Что там говорить, плесень выживает даже в открытом космосе.
Бороться с такой проблемой не так уж просто, но возможно. Плесень действительно очень трудно выводиться, но все же для этого есть способы. Существует множество химических средств для борьбы с подобного рода вредителем, но они достаточно дорогие и не всегда эффективные. Сегодня специалисты всего мира ведут активную борьбу с этим явлением, а мы давайте поговорим о домашних методах избавления от плесени, которые проверены годами еще нашими бабушками. Но все же самое главное в этом деле – вовремя определить «врага» и немедленно начать устранять его, ведь, как известно, плесень является крайне опасным микроорганизмом для человеческой жизни.
Вред от плесени трудно пересчитать на пальцах, ведь это бесконечный список различных заболеваний, которые трудно диагностировать. Организм человека способен бороться со многими микроорганизмами, но именно споры плесени прочно закрепляются на легких, тем самым накапливаясь там. Постоянное пребывание в помещении, зараженном плесенью, грозит тяжелыми заболеваниями дыхательных путей. К таким относят бронхиальную астму, различные экземы и даже ревматизм. Для маленьких детей грибок крайне опасен, его влияние может отображаться в виде постоянного кашля или аллергии.
Родители, боясь просквозить ребенка, не решаются часто проветривать помещение, но вред от плесени гораздо больше нежели, от холодного воздуха. Мы уже говорили, что выяснить причину недугов, спровоцированных от плесени нелегко, поэтому единственным способом выяснения причины становиться смена обстановки или переезд.
Кроме, вреда здоровью, образовавшийся «мох» негативно влияет на эстетический вид вашей квартиры. Он может портить отделку стен и различных поверхностей.
Причины появления плесени всегда примерно одинаковые. Одной из основных является чрезмерная сырость в помещении, так как «паразит» любит холод и влагу. Идеальным «домом» для плесени является ванная комната, кухня, кладовка или подвальное помещение. Она чаще всего оседает в щелях или углах стены, где собирается больше всего воды.
Для профилактики ее появления следует хорошо проветривать комнаты, особенно ванную после купания. Не стоит оставлять непросушенными полотенца и мочалки, которые могут повысить риск появления грибка. Влажность воздуха в комнате могут повышать аквариумы и комнатные растения, поэтом стоит сократить их количество в доме. А также постараться избавиться от запаха сырости.
Первыми признаками появления плесени является неприятный, сырой запах. Очень ярко он ощущается при входе в помещение с улицы. Появление разнообразных сероватых или желтоватых пятен на отделке стен или других поверхностях также является «звонком» к началу действий.
Избавляться от плесени нужно не локально, а в общем по всей квартире, ведь точное ее местонахождение не всегда легко определить. Обязательно нужно регулярно проветривать помещение и следить за его отоплением, иначе вы сами создадите для плесени «уютный жилище». Проводите уборку регулярно, но не переусердствуйте – лишняя влага нам ни к чему. Постарайтесь не заставлять комнату цветами, они способны повышать влажность. Если же проблема «заражения» является крупномасштабной, то стоит объединиться с соседями и бороться вместе. Если даже такой «союз» не поможет, тогда стоит незамедлительно обращаться в ЖЕК.
И так, давайте рассмотрим 5 основных способов борьбы с плесенью.
Антисептическая грунтовка – это отделка различных материалов для защиты от гнили, насекомых и, непосредственно, плесени. Именно такая грунтовка является одним из эффективных средств для борьбы с грибком. Для активного действия в нее входят добавки, которые разделяют на определенные виды: фунгициды – от плесени, альгициды − от мха, водорослей и лишайника, бактерициды – от бактерий.
Для борьбы именно с плесенью лучше остановить свой выбор именно на фунгицидной грунтовке. Она поможет побороть грибок даже в ванной, и предотвратить его появление в дальнейшем. Купить антисептическую грунтовку можно в любом строительном магазине. Наносить ее нужно только на очищенную от плесени стену, ведь грибок может поражать стену до самого основания отделки и даже проникать в плитку.
Отбеливатель, благодаря гипохлориту натрия в своем составе, также является одним из эффективных способов борьбы с плесенью. В отличие от грунтовки, это будет более мягкий способ очистки, ведь в составе отбеливателя нет таких агрессивных компонентов. Средством можно обработать кафель, стекло или пол, но, к сожалению, оно подходит не для всех поверхностей. Отбеливатель нужно разбавлять с водой в соотношении один к десяти. При этом необходимо придерживаться мер безопасности, ведь отбеливатель агрессивно реагирует не только на плесень, но и на кожу рук. Для того чтоб обезопасить себя, следует использовать прочные резиновые перчатки.
Уксус является менее агрессивным средством от плесени, чем два предыдущих, но не намного отступает в эффективности.
Уксусом также можно обрабатывать далеко не все поверхности, ведь он все же является кислотой. Для борьбы с грибком нужно удалить его с помощью смоченной в уксус губки. Такую процедура также можно проводить в качестве профилактики.
Перекись водорода – это эффективное противогрибковое средство. Главным его преимуществом является не токсичность. Трехпроцентный раствор перекиси можно купить в любой аптеке за копейки, зато результат будет действительно потрясающим. Но, несмотря на все плюсы, ее тоже нельзя назвать универсальной, ведь использование на многих окрашенных поверхностях не рекомендуется.
Пищевая сода всем известна в народе как отличное чистящее средство. Она также нетоксична и безопасна в использовании. Сода является не только средством для борьбы с плесенью, но и для профилактики ее появления. Для того чтобы обработать пораженные поверхности, необходимо в стакане воды растворить одну ложку соды. Такого концентрата будет вполне достаточно. Смывать плесень лучше губкой, смоченной в содовый раствор.
Эти способы, несомненно, помогут вам в борьбе с вредоносной плесенью, но не стоит забывать об основных причинах ее появления. Не забывайте следить за состоянием вашего дома и не запускайте эту проблему, ведь когда речь идет не только о красоте, но и здоровье вашей семьи – не стоит медлить, ведь плесень может «жить» даже в самых недоступных местах.
Надеемся, что вы воспользуетесь нашими советами и навсегда избавитесь от плесени.