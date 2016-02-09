Как сделать подвесной потолок

Очень часто, когда говорят о дизайне, вспоминают планирование стен, полов, размещение мебели и освещения. Каждый легко может оштукатурить и выкрасить стены, подобрать и поклеить обои. Но потолкам уделяют значительно меньше внимания. Традиционно сложилось, что потолок должен быть белым. Недаром поется в известной песне русского рока о «комнатах с белым потолком, с видом на огни». И за рамки этого представление никто, кроме профессиональных дизайнеров, не выходит.

А зря, потому что потолок, также как и стены, играет большую роль в восприятии помещения в целом. Помимо этого, такая конструкция, как подвесной потолок, служит идеальной основой для монтажа освещения любой мощности и на любой вкус.

Стандартные потолки часто имеют неровную поверхность что сразу бросается в глаза при входе в комнату. И неважно, каким будет качество отделки стен, полов, расстановки мебели и аксессуаров. Если уж делать идеальный дизайн, то он должен быть во всем. В том числе и в потолках. В этой статье пойдет речь о подвесных потолках.