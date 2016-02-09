Как сделать подвесной потолок

Очень часто, когда говорят о дизайне, вспоминают планирование стен, полов, размещение мебели и освещения. Каждый легко может оштукатурить и выкрасить стены, подобрать и поклеить обои. Но потолкам уделяют значительно меньше внимания. Традиционно сложилось, что потолок должен быть белым. Недаром поется в известной песне русского рока о «комнатах с белым потолком, с видом на огни». И за рамки этого представление никто, кроме профессиональных дизайнеров, не выходит.
А зря, потому что потолок, также как и стены, играет большую роль в восприятии помещения в целом. Помимо этого, такая конструкция, как подвесной потолок, служит идеальной основой для монтажа освещения любой мощности и на любой вкус.
Стандартные потолки часто имеют неровную поверхность что сразу бросается в глаза при входе в комнату. И неважно, каким будет качество отделки стен, полов, расстановки мебели и аксессуаров. Если уж делать идеальный дизайн, то он должен быть во всем. В том числе и в потолках. В этой статье пойдет речь о подвесных потолках.
Прежде всего следует отметить, что подвесные потолки, как правило, изготавливаются из листов гипсокартона. Поэтому, говоря о преимуществах подвесных потолков немного будут затронуты и плюсы гипсокартона как строительного материала.
Итак, к преимуществам подвесных потолков можно отнести:
Ровные потолки. Каким бы ни было качество штукатурки, невозможно с ее помощью идеально выровнять потолок. Ведь максимально допустимый слой штукатурки на потолке составляет не более 1,5 см. Напротив, подвесной потолок можно крепить на расстоянии около 8 см от реального потолка, что позволяет скрыть все его неровности.
Освещение. Проделанные отверстия в листах гипсокартона прекрасно служат в качестве ячеек для различных светильников. Гипсокартон позволяет без применения громоздких люстр сделать освещение таким, как нужно. При этом возможно установить светильники, обеспечивающие разные режимы освещения.
Эстетичность. Подвесной потолок можно сделать не только ровным, но и с различными выступами и порогами, узорами. В сочетании с установленными светильниками такие узоры создают на потолке целое световое шоу.
Экологичность. Гипс является естественным и долговечным материалом, в нем не заводится грибок. В отличие от пластика он не выделяет вредных веществ. При соответствующей обработке гипсокартон может приобретать влаго- и огнестойкие свойства, что делает его очень практичным материалом.
Первое, что нужно помнить о монтаже конструкции подвесного потолка — это трудоемкий и довольно сложный процесс, который требует хотя бы двух пар рук. Поэтому, как минимум, нужно позвать напарника, как максимум — доверить эту работу специалистам.
Процесс установки предполагает несколько этапов:
Прокладка электрокабелей для освещения.
Разметка стен для крепления металлических профилей.
Установка металлических профилей на стены и потолок.
Крепление листов гипсокартона к металлическому каркасу.
Отделка подвесного потолка: шпаклевка швов, их шлифовка и покраска всего потолка.
Учитывая важность потолка как элемента интерьера, халтура в такой работе не допускается и скрыть ее наличие по завершении работы будет тяжело. Поэтому нужно сработать качественно.
Вес конструкции подвесного потолка довольно тяжел, поэтому требует основательного крепления. Осуществляется оно при помощи металлических профилей.
Сначала для них делают разметку. Выбирают самый низкий угол, отмеряют от высоты потолка 5 см, если встроенного освещения не планируется, и 8 см — если освещение будет. На том же уровне делают отметки в других углах и соединяют их ровными линиями. Для этого между точками натягивается малярный шнур и резко отпускается. Краска от малярного шнура оставит на стене четкий след в виде линии.
По образованной разметке на стенах крепят металлические профиля. Предварительно на него нужно прикрепить самоклеящийся уплотнитель, который создает плотное прилегания профиля к стене и уменьшает его способность передавать звук. Монтаж профиля осуществляют при помощи анкерных креплений, так как обычные дюбеля не выдержат такой нагрузки.
На основе боковых профилей крепят продольные и поперечные, образуя сетку. Вдоль всей длины и ширины каркаса его закрепляют при помощи анкерных креплений. На стыках перемычек их скрепляют при помощи креплений, именуемых «крабы».
Для монтажа подвесных потолков используют тяжелые листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Различают обычные листы, влагостойкие и огнеупорные. Обычные и огнестойкие листы можно использовать в любых помещениях где нет влаги. Водостойкие — в ванной комнате и санузле.
Листы гипсокартона прикрепляются к готовому металлическому каркасу при помощи саморезов. Листы следует прикладывать к профилям так, чтобы их края и середина плотно прилегали к профилю и закреплялись саморезами. Это обеспечит равномерную нагрузку на крепления и предупредит провисания потолка.
Непосредственно перед монтажом следует снять с листов фаску, срезав их по краям под углом 45 градусов. Это обеспечит в дальнейшем нормальное проникание шпаклевки между швами потолка.
После окончательного монтажа потолка стыки (швы) между листами гипсокартона шпаклюют. После высыхания шпаклевки — затирают и окрашивают в нужный цвет. Также при желании можно такой потолок украсить, что придаст неповторимый стиль вашему интерьеру.
До проделывания вышеуказанной работы по монтажу подвесного потолка следует продумать систему освещения. В зависимости от количества светильников, планируемых к установке, в электропроводке формируют нужное количество выключателей. От них пробивают в стенах и потолке канавки для прокладки кабеля. Когда они готовы, выполняют укладку кабеля. На потолке лучше дополнительно поместить его в гофрированный шланг, что обеспечит его лучшую изоляцию и пожарную безопасность.
Для проводки лучше использовать медный кабель, он более износостойкий и гибкий. В отличие от медного, алюминиевый кабель ломается при большом количестве перегибаний.
При прокладке проводки нужно учесть требования существующих нормативно-технических документов и проектной документации на дом. Увеличения количества светильников может потребовать большей мощности. По этому вопросу целесообразно обратиться к местному поставщику электроэнергии.
Говоря о подвесных потолках, отдельно стоит остановиться на осветительных приборах. При монтаже подвесных потолков могут применять следующие разновидности светильников.
Точечные неповоротные светильники . Обеспечивают локальное освещение, однако неспособны осветить всю комнату. Поэтому целесообразно использовать их группами или в сочетании с люстрой.
Точечные поворотные светильники. В отличие от предыдущих способны менять направленность освещения в нужную сторону. Однако, они также создают локальное освещение.
Светильники с лампами накаливания. Используют традиционные лампочки, которые не имеют длительного срока использования. В зависимости от типа светильника (точечный или нет) создают довольно мощное освещение.
Галогенные лампы. В отличие от традиционных ламп они более ярки, долговечны и экономны в расходе электроэнергии.
Светодиодные светильники. Представляют собой самые передовые разработки в сфере освещения. В качестве светового элемента выступают полупроводники. Освещение от них не такое яркое. В то же время, они экономны, долговечны и могут выполняться в различных цветовых гаммах. Это позволяет воплотить с их помощью многие дизайнерские решения.