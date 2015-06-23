Экстраординарный интерьер в городской квартире? Это осуществимо!

Иногда для того, чтобы создать интерьер, подпадающий под категорию экстраординарный , достаточно самостоятельно добавить несколько непривычных глазу деталей, но есть проекты, которые просто невозможно осуществить в одиночку. К таким относится футуристическая квартира, где специалистам из студии дизайна Станислава Орехова на 270 м² удалось воссоздать настоящий подводный мир.



Разумеется, для реализации такого масшабного проекта потребуется целая группа специалистов, каждому из которых будет отведена своя роль. Но если вы располагаете достаточным количеством финансовых средств, поверьте, что вложения в интерьер окупятся с лихвой. Выйти за рамки привычного и до неузнаваемости изменить пространство вокруг себя. Вы готовы?