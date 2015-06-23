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Экстраординарный интерьер в городской квартире? Это осуществимо!

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн 2-комнатной квартиры, Архитектурное бюро "АрхСлон" Архитектурное бюро 'АрхСлон' Кухня в стиле минимализм
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Встречая в интернете очередную подборку квартир, от интерьера которых захватывает дух, вы смотрите на свою традиционно обставленную квартиру и мечтаете, как когда-нибудь обязательно займетесь ее переделкой и придумаете что-нибудь из ряда вон выходящее. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Предлагаем вам небольшую подборку необычных идей для городской квартиры, которые не так уж и сложно претворить в реальность.

Завораживающий подводный мир

Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Гостиная в стиле модерн
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Футуристическая квартира в Москве

Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова
Cтудия дизайна Станислава Орехова

Иногда для того, чтобы создать интерьер, подпадающий под категорию экстраординарный, достаточно самостоятельно добавить несколько непривычных глазу деталей, но есть проекты, которые просто невозможно осуществить в одиночку. К таким относится футуристическая квартира, где специалистам из студии дизайна Станислава Орехова на 270 м² удалось воссоздать настоящий подводный мир. 


Разумеется, для реализации такого масшабного проекта потребуется целая группа специалистов, каждому из которых будет отведена своя роль. Но если вы располагаете достаточным количеством финансовых средств, поверьте, что вложения в интерьер окупятся с лихвой. Выйти за рамки привычного и до неузнаваемости изменить пространство вокруг себя. Вы готовы?

Черно-белый интерьер – это все еще необычно

Кухня Архитектурное бюро 'АрхСлон' Кухня в стиле минимализм
Архитектурное бюро <q>АрхСлон</q>

Кухня

Архитектурное бюро "АрхСлон"
Архитектурное бюро <q>АрхСлон</q>
Архитектурное бюро "АрхСлон"

Отличием между ординарным и экстраординарным заключается всего лишь в приставке экстра. В приложении к дизайну интерьера это означает, что и вам, и сотрудничающим с вами дизайнерам необходимо применить экстра усилия, чтобы достичь экстра эффективности в оформлении квартиры. Искать мебель необычной формы или переделывать существующую, экспериментировать с цветом и текстурой, быть готовым вносить изменения и не жалеть на это времени. 

Жесткий и холодный черно-белый минимализм, помимо резкого визуального эффекта,  несет в себе дополнительную смысловую нагрузку. В таком интерьере можно спрятаться от нескончаемого потока информации и непрерывного городского шума. Смелая игра геометрических форм и нестандартный подход к рассановке мебели.

Эксперименты с освещением

Современная кухня с барной стойкой Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Кухня в стиле модерн
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Современная кухня с барной стойкой

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Несколько одинаковых люстр, внешний вид которых далек от традиционных потолочных светильников, сделают интерьер обычной квартиры завораживающим и таинственным. Благодаря экспериментам с освещением, создать запоминающуюся и неординарную обстановку в квартире, совсем несложно.

Система хранения по центру гостиной

Квартира для молодоженов, ToTaste.studio ToTaste.studio Гостиные в эклектичном стиле
ToTaste.studio

Квартира для молодоженов

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

Как правило, дизайнеры не рекомендуют перегружать центр комнаты предметами. Это пространство предназначено для свободного перемещения по комнате. Необычным исключением стала однокомнатная питерская квартира, в которой дизайнеры пошли на оправданный риск, разместив прямо посередине гостиной так называемый функциональный куб, в котором нашлось место для туалета, кладовки, прихожей и даже кухонного гарнитура с техникой.

Азиатские мотивы

Спальня в Азиатском стиле. Екатеринбург. ул.Шварца, 14., Tutto design Tutto design Спальня в азиатском стиле
Tutto design

Спальня в Азиатском стиле. Екатеринбург. ул.Шварца, 14.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Интерьер спальни, погружающий вас в атмосферу восточной сказки, конечно же, не удастся создать за одну ночь, но для тех, кто задался целью изменить привычный образ спальной комнаты, нет ничего невозможного. В конечном итоге, любую работу можно разделить на этапы, после чего она перестает казаться невыполнимой. Сначала устанавливаем подвесные потолки, оснащаем их точечными светильниками, декорируем. Далее принимаемся за стены, на которых узор за узором складывается объемный лепной орнамент. Композицию завершают шелковые однотонные шторы с кисточкой и широкая низкая кровать, по форме слегка напоминающая топчан.

Гигантские игрушки

Дизайн в современном стиле 3к.кв, MoRo MoRo Детская комнатa в классическом стиле
MoRo

Дизайн в современном стиле 3к.кв

MoRo
MoRo
MoRo

Вы увлекаетесь рукоделием, а ваши дети – большие любители фэнтези? Почему бы не совместить эти два хобби и не освежить не менявшийся годами интерьер. Попробуйте сшить из подручных материалов гигантских существ, напоминающих персонажей из столь любимых маленькими жителями квартиры книг и мультфильмов. Малыши будут в полном восторге от проявленной вами креативности, а пришедшие в дом гости непременно высоко оценят ваши старания.

Семейное гнездышко - дом в Горках
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