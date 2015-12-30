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Цветовые тренды в интерьере 2015 – 2016

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Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
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Цвет — основа любого дизайна. В 2015-2016  году актуальны натуральные, естественные цвета, взятые от самой природы. Слишком интенсивные оттенки приглушены, но и от ярких цветов дизайнеры полностью не отказываются. Более того, профессионалы не запрещают смешивать насыщенный колор, и даже, наоборот, предлагают различные варианты комбинаций.

Модные тенденции в интерьерном дизайне не столь быстротечны, как подиумная мода. А значит, делая акцент на популярные тренды, можно быть уверенным – свою актуальность они не потеряют еще очень и очень долго. В ближайшие пару лет на пике популярности также останутся пастельные тона в интерьере, кирпичная отделка, черно-белое сочетание и креативные обои, но также есть несколько не менее интересных трендов, на которые точно стоит обратить внимание. 

Dried Herb/Сушеные травы

Фантазия, he.d group he.d group Спальня в стиле лофт Бежевый
he.d group

Фантазия

he.d group
he.d group
he.d group

Глубокий, очень естественный травянистый оттенок – спокойный и классически устойчивый. Этот органический, землистый цвет, чаще всего ассоциируется со стилем милитари. Но не стоит упрощать это сложное сочетание серого и зеленого.

Небанальный Dried Herb прекрасно подойдет для окраски стен, становясь фоном для более ярких предметов и аксессуаров интерьера. Спальня, гостиная, кухня – этот цвет можно применить везде, если использовать умело. В стилях лофт или эко он особенно уместен. Отлично сочетается с деревом. Однако, нужно иметь ввиду, что освещение для него – лучше подойдет холодное.

Этот оттенок добавит в ваш дом природного изыска и дворянскую возвышенность.

Stormy Weather/Штормовая погода

TriBeCa, FEDOROVICH Interior FEDOROVICH Interior Медиа комната в стиле лофт МДФ
FEDOROVICH Interior

TriBeCa

FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior
FEDOROVICH Interior

Штормовая погода – это надежный классический серо-голубой оттенок, очень сильный, прочный и защищенный. Напоминает серое осеннее небо в пасмурный день

Насыщенный, роскошный цвет, который выгоднее всего использовать в компании с белым в классических интерьерах, скандинавском стиле, конструктивизме и минимализме. Шикарно смотрится с фактурой натурального дерева.

Biscay Bay/Бискайский Залив

homify Столовая комната в скандинавском стиле Синий
homify

homify
homify
homify

Пышный и элегантный Biscay Bay сочетает в себе спокойные качества синего цвета с бодрящим зеленым подтоном. Он прохладный и уверенный, приносит успокаивающие мысли о тропических водах, где тепло и приятно.

Лучше всего использовать этот цвет в текстиле и аксессуарах, шикарно сочетается с глубокими коричневыми и бордовыми оттенками. В небольших помещениях, если за окном не часто бывают солнечные дни, этот цвет, использованный в интерьере обильно, может сильно утомить и потерять свои изящные черты. Умеренность – вот главное правило при работе с Biscay Bay. Этот цвет особенно уместен в поп-арте, в интерьере в молодежном стиле, также чудесно впишется в лофт и эко.

Cashmere Rose/Кашемировая роза

Monte da Ervilha | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Детская комната в стиле модерн Розовый
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Воздушный, нежный, мягкий оттенок. Он граничит с коралловым и прекрасно дополняет и перетекает в него. Сочетаясь с белым, создает поистине сладкую атмосферу уюта и благополучия, но может стать ярким и изысканным рядом с цветом зеленого оргстекла, бирюзы, лавандовых, желтых и других оттенков.

Идеальное место для него – спальня, стили – прованс, ретро. Также этот цвет актуален для оформления комнат девочек. Многие маленькие заказчицы выбирают кашемировую розу в качестве основного цвета комнаты.

Reflecting Pond/Зеркальный пруд

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Еще одно волшебное название оттенка будущего года – зеркальный пруд. Оно несет в себе чарующую неизвестность и таинственность. Впрочем, то же самое можно сказать и о самом цвете, обладающим таким нетривиальным названием.

Глубокий, темный, несущий в себе сочетание роскошного синего и энергичного фиолетового. В зависимости от компаньона и освещения может проявлять себя по-разному. Этот цвет универсален в использовании – подойдет для многих стилей, может исполнять как главную скрипку в интерьере, так и быть дополнительным орудием дизайна на пути к изысканному интерьеру.

Oak Buff/Дуб Бафф или Охристый дуб

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores Гостиная в тропическом стиле
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

Золотистый, насыщенный, но не обжигающий охристый дуб. Когда открытые оттенки желтого и оранжевого кажутся неуместными на фоне зимнего спокойствия, Oak Buff станет идеальным вариантом.

Мягкий, теплый оттенок обещает нам тепло, комфорт и уверяет в том, что после зимы снова принесет нам свое тепло долгожданное лето. Этот коричнево-золотой цвет украсит интерьер как в деталях (текстиль, аксессуары), так вполне может стать и лейтмотивом всего цветового решения, наполняя комнату теплым, солнечным настроением. Этот цвет отлично гармонирует с освещением северных помещений – комната преображается и не кажется холодной.  

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Marsala/Марсала

EXPOSIÇÃO CASAVIANA 2012, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в стиле модерн
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Удивительный и привлекательный цвет, призванный быть венцом 2015 года. Очень элегантный, сдержанный и богатый оттенок с глубокой, сочной тенью, что делает его объемным. Марсала может поддержать как классический интерьер, так и современные направления. Может быть гладким или ворсистым.

Этот оттенок достаточно темный, чтобы контрастно выделять форму и орнамент на фоне белого, слоновой кости и светлого бежа. Он так же способен создавать умопомрачительные сочетания с розовым, синим, бирюзовым, зелеными оттенками и т. д.

Cadmium Orange/Оранжевый кадмий

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Гостиная в стиле минимализм Плитка Белый
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Ненавязчивый светло-оранжевый оттенок добавит кусочек солнца и жарких стран к вам домой. С этим оттенком можно придумать множество сочных сочетаний, которые подчеркнут индивидуальность вашего интерьера.

Особенно эффектно оранжевый кадмий смотрится в аксессуарах и текстиле, но главное, что бы этого цвета не было слишком много. Активно разбавляя этот тон оттенками белого, вы добавляете свежести и стиля в свой дом. Дополнительными цветами к этому цвету будут аквамарин, темно-пурпурный, бирюза, цвет зеленого оргстекла, серый, Марсала и т. д.

Дизайн в стиле апсайклинг
А какие из этих модных цветов вы бы использовали в своем интерьере? Оставляйте свои комментарии. Нам интересно ваше мнение!

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