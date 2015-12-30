Цветовые тренды в интерьере 2015 – 2016

Цвет — основа любого дизайна. В 2015-2016 году актуальны натуральные, естественные цвета, взятые от самой природы. Слишком интенсивные оттенки приглушены, но и от ярких цветов дизайнеры полностью не отказываются. Более того, профессионалы не запрещают смешивать насыщенный колор, и даже, наоборот, предлагают различные варианты комбинаций.
Модные тенденции в интерьерном дизайне не столь быстротечны, как подиумная мода. А значит, делая акцент на популярные тренды, можно быть уверенным – свою актуальность они не потеряют еще очень и очень долго. В ближайшие пару лет на пике популярности также останутся пастельные тона в интерьере, кирпичная отделка, черно-белое сочетание и креативные обои, но также есть несколько не менее интересных трендов, на которые точно стоит обратить внимание.
Глубокий, очень естественный травянистый оттенок – спокойный и классически устойчивый. Этот органический, землистый цвет, чаще всего ассоциируется со стилем милитари. Но не стоит упрощать это сложное сочетание серого и зеленого.
Небанальный
Dried Herb прекрасно подойдет для окраски стен, становясь фоном для более ярких предметов и аксессуаров интерьера. Спальня, гостиная, кухня – этот цвет можно применить везде, если использовать умело. В стилях лофт или эко он особенно уместен. Отлично сочетается с деревом. Однако, нужно иметь ввиду, что освещение для него – лучше подойдет холодное.
Этот оттенок добавит в ваш дом природного изыска и дворянскую возвышенность.
Штормовая погода – это надежный классический серо-голубой оттенок, очень сильный, прочный и защищенный. Напоминает серое осеннее небо в пасмурный день
Насыщенный, роскошный цвет, который выгоднее всего использовать в компании с белым в классических интерьерах, скандинавском стиле, конструктивизме и минимализме. Шикарно смотрится с фактурой натурального дерева.
Пышный и элегантный
Biscay Bay сочетает в себе спокойные качества синего цвета с бодрящим зеленым подтоном. Он прохладный и уверенный, приносит успокаивающие мысли о тропических водах, где тепло и приятно.
Лучше всего использовать этот цвет в текстиле и аксессуарах, шикарно сочетается с глубокими коричневыми и бордовыми оттенками. В небольших помещениях, если за окном не часто бывают солнечные дни, этот цвет, использованный в интерьере обильно, может сильно утомить и потерять свои изящные черты. Умеренность – вот главное правило при работе с
Biscay Bay. Этот цвет особенно уместен в поп-арте, в интерьере в молодежном стиле, также чудесно впишется в лофт и эко.
Воздушный, нежный, мягкий оттенок. Он граничит с коралловым и прекрасно дополняет и перетекает в него. Сочетаясь с белым, создает поистине сладкую атмосферу уюта и благополучия, но может стать ярким и изысканным рядом с цветом зеленого оргстекла, бирюзы, лавандовых, желтых и других оттенков.
Идеальное место для него – спальня, стили – прованс, ретро. Также этот цвет актуален для оформления комнат девочек. Многие маленькие заказчицы выбирают кашемировую розу в качестве основного цвета комнаты.
Еще одно волшебное название оттенка будущего года – зеркальный пруд. Оно несет в себе чарующую неизвестность и таинственность. Впрочем, то же самое можно сказать и о самом цвете, обладающим таким нетривиальным названием.
Глубокий, темный, несущий в себе сочетание роскошного синего и энергичного фиолетового. В зависимости от компаньона и освещения может проявлять себя по-разному. Этот цвет универсален в использовании – подойдет для многих стилей, может исполнять как главную скрипку в интерьере, так и быть дополнительным орудием дизайна на пути к изысканному интерьеру.
Золотистый, насыщенный, но не обжигающий охристый дуб. Когда открытые оттенки желтого и оранжевого кажутся неуместными на фоне зимнего спокойствия, Oak Buff станет идеальным вариантом.
Мягкий, теплый оттенок обещает нам тепло, комфорт и уверяет в том, что после зимы снова принесет нам свое тепло долгожданное лето. Этот коричнево-золотой цвет украсит интерьер как в деталях (текстиль, аксессуары), так вполне может стать и лейтмотивом всего цветового решения, наполняя комнату теплым, солнечным настроением. Этот цвет отлично гармонирует с освещением северных помещений – комната преображается и не кажется холодной.
Удивительный и привлекательный цвет, призванный быть венцом 2015 года. Очень элегантный, сдержанный и богатый оттенок с глубокой, сочной тенью, что делает его объемным. Марсала может поддержать как классический интерьер, так и современные направления. Может быть гладким или ворсистым.
Этот оттенок достаточно темный, чтобы контрастно выделять форму и орнамент на фоне белого, слоновой кости и светлого бежа. Он так же способен создавать умопомрачительные сочетания с розовым, синим, бирюзовым, зелеными оттенками и т. д.
Ненавязчивый светло-оранжевый оттенок добавит кусочек солнца и жарких стран к вам домой. С этим оттенком можно придумать множество сочных сочетаний, которые подчеркнут индивидуальность вашего интерьера.
Особенно эффектно оранжевый кадмий смотрится в аксессуарах и текстиле, но главное, что бы этого цвета не было слишком много. Активно разбавляя этот тон оттенками белого, вы добавляете свежести и стиля в свой дом. Дополнительными цветами к этому цвету будут аквамарин, темно-пурпурный, бирюза, цвет зеленого оргстекла, серый, Марсала и т. д.