Цветовые тренды в интерьере 2015 – 2016

Цвет — основа любого дизайна. В 2015-2016 году актуальны натуральные, естественные цвета, взятые от самой природы. Слишком интенсивные оттенки приглушены, но и от ярких цветов дизайнеры полностью не отказываются. Более того, профессионалы не запрещают смешивать насыщенный колор, и даже, наоборот, предлагают различные варианты комбинаций.

Модные тенденции в интерьерном дизайне не столь быстротечны, как подиумная мода. А значит, делая акцент на популярные тренды, можно быть уверенным – свою актуальность они не потеряют еще очень и очень долго. В ближайшие пару лет на пике популярности также останутся пастельные тона в интерьере, кирпичная отделка, черно-белое сочетание и креативные обои, но также есть несколько не менее интересных трендов, на которые точно стоит обратить внимание.