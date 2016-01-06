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Ар-деко: стиль, покоряющий сердца

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Private Client | Hampstead, London, LLI Design LLI Design Спальня в классическом стиле
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Элегантность французской буржуазности, проявленная в современном дизайне интерьера – ар-деко. Этот стиль всегда будет считаться элитарным и роскошным, создавая вокруг себя атмосферу изобилия и красивой жизни.

Новая классика

The Living room at the Chester Street House Nash Baker Architects Ltd Гостиная в классическом стиле
Nash Baker Architects Ltd

The Living room at the Chester Street House

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Современный ар-деко получил огромное распространение в США не просто благодаря французским эмигрантам, но и собственной неповторимости. В каком-то смысле он заменил все классические стили в Новом Свете, ведь он гораздо больше подходит под образ современной городской жизни. Его простые линии с роскошной отделкой, шикарным текстилем, зеркалами и позолотой являются самой практичной версией классики из ныне существующих.

Стиль успешных

Dining room at the Chester Street House Nash Baker Architects Ltd Столовая комната в классическом стиле
Nash Baker Architects Ltd

Dining room at the Chester Street House

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Ар-деко будто говорит нам: вы этого достойны! Роскошного дивана с изогнутыми ножками у
камина, эффектной зеркальной отделки в парадном холле и спальни, будто из волшебной сказки. Посмотрим, как этот стиль выглядит в работах дизайнеров интерьера homify?

Разные вариации ар-деко

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography Гостиная в классическом стиле
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

В основе ар-деко лежат европейские традиции, но вы легко можете найти интерьеры исключительно с современной мебелью или же вовсе напоминающие стиль минимализм. Главное отличие стиля ар-деко от других – наличие большого количества зеркал, стекла, позолоты, блестящих и глянцевых элементов.

Геометричность стиля

Living room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living room

homify
homify
homify

Кроме того, он очень геометричен. Зеркала StarBurst – прекрасный пример того, как символичная форма становится легендарной, как и сам ар-деко. Вы легко можете найти геометричные узоры в интерьере, оформленном в стиле ар-деко, заметить изгибы мебели, симметричные дизайнерские приемы и интересные декоративные конструкции.

Цветовая гамма

Дом в легкой классике MARTINarchitects Спальня в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Традиционная цветовая гамма в стиле ар-деко состоит из нейтральных тонов с дополнительными, более глубокими красками. Например, бежевые, серые, светло-коричневые или белые интерьеры украшаются с помощью алого, темно-синего, изумрудного или фиолетового акцентов.

Подсветка

Гостиная в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Гостиная в стиле модерн Белый
Sweet Home Design

Гостиная в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Подсветка тоже является очень важной частью такого интерьера, создавая в нем еще большую атмосферу таинственности и глянцевого очарования. Обычно организацией качественной подсветки занимаются особенно тщательно. Сразу несколько вариантов освещения для каждого уголка гостиной – норма для интерьера в стиле ар-деко.

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Обратитесь к нам!

Комплексный подход

Дизайн коттеджа "Легкое обаяние классики" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Легкое обаяние классики

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Отдельную подсветку имеют предметы искусства и картины, декоративные полочки и ниши,
стеклянные буфеты и стильные декоративные элементы. Лестница, парадный холл, вход в дом и развлекательные зоны для гостей подсвечиваются особенно роскошно.

Ар-деко в миниатюре

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Спальня в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Стиль ар-деко из-за своей современности отлично подходит и для декоративного оформления маленьких квартир. Даже на площади в 40 квадратных метров он может выглядеть роскошно и изысканно, если его реализацией займется профессиональный дизайнер.

Пропорциональная роскошь

Master Bedroom suite LLI Design Спальня в классическом стиле
LLI Design

Master Bedroom suite

LLI Design
LLI Design
LLI Design

Главное – это учесть пропорции комнаты, выбрать подходящую мебель, организовать подсветку, которая будет облагораживать даже самые маленькие уголки и в миниатюре показывать всю прелесть данного стиля.

Отделка в стиле ар-деко

Дом в легкой классике MARTINarchitects Гостиная в классическом стиле
MARTINarchitects

Дом в легкой классике

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Из-за исторической основы из европейских стилей мы можем найти в стиле ар-деко множество традиционных приемов в отделке. Но самыми трендовыми и модными являются именно последние новации, присущие только данному стилю.

Отделка спальни в стиле ар-деко

Спальня в стиле Ар-деко, Sweet Home Design Sweet Home Design Спальня в стиле модерн
Sweet Home Design

Спальня в стиле Ар-деко

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Так, отделка в спальне стены у изголовья декоративными панелями с текстильной обивкой, как в дорогом отеле, выглядит просто потрясающе и находится на самом пике моды. Еще одна изысканная вариация такого приема – использование декоративных панелей строгих геометричных форм в гостиной или холле, что выглядит особенно шикарно при вечерней подсветке.

Городской ар-деко

Men's apartment, Ольга Райская Ольга Райская Спальня в стиле модерн МДФ Бежевый
Ольга Райская

Men's apartment

Ольга Райская
Ольга Райская
Ольга Райская

В современной вариации ар-деко в городских квартирах можно найти стремление к минимализму и более сдержанной цветовой гамме, но изысканность французской эстетики чувствуется даже здесь.

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