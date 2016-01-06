Ар-деко: стиль, покоряющий сердца

Элегантность французской буржуазности, проявленная в современном дизайне интерьера – ар-деко. Этот стиль всегда будет считаться элитарным и роскошным, создавая вокруг себя атмосферу изобилия и красивой жизни.
Современный ар-деко получил огромное распространение в США не просто благодаря французским эмигрантам, но и собственной неповторимости. В каком-то смысле он заменил все классические стили в Новом Свете, ведь он гораздо больше подходит под образ современной городской жизни. Его простые линии с роскошной отделкой, шикарным текстилем, зеркалами и позолотой являются самой практичной версией классики из ныне существующих.
Ар-деко будто говорит нам: вы этого достойны! Роскошного дивана с изогнутыми ножками у
камина, эффектной зеркальной отделки в парадном холле и спальни, будто из волшебной сказки. Посмотрим, как этот стиль выглядит в работах дизайнеров интерьера homify?
В основе ар-деко лежат европейские традиции, но вы легко можете найти интерьеры исключительно с современной мебелью или же вовсе напоминающие стиль минимализм. Главное отличие стиля ар-деко от других – наличие большого количества зеркал, стекла, позолоты, блестящих и глянцевых элементов.
Кроме того, он очень геометричен. Зеркала StarBurst – прекрасный пример того, как символичная форма становится легендарной, как и сам ар-деко. Вы легко можете найти геометричные узоры в интерьере, оформленном в стиле ар-деко, заметить изгибы мебели, симметричные дизайнерские приемы и интересные декоративные конструкции.
Традиционная цветовая гамма в стиле ар-деко состоит из нейтральных тонов с дополнительными, более глубокими красками. Например, бежевые, серые, светло-коричневые или белые интерьеры украшаются с помощью алого, темно-синего, изумрудного или фиолетового акцентов.
Подсветка тоже является очень важной частью такого интерьера, создавая в нем еще большую атмосферу таинственности и глянцевого очарования. Обычно организацией качественной подсветки занимаются особенно тщательно. Сразу несколько вариантов освещения для каждого уголка гостиной – норма для интерьера в стиле ар-деко.
Легкое обаяние классики
Отдельную подсветку имеют предметы искусства и картины, декоративные полочки и ниши,
стеклянные буфеты и стильные декоративные элементы. Лестница, парадный холл, вход в дом и развлекательные зоны для гостей подсвечиваются особенно роскошно.
Стиль ар-деко из-за своей современности отлично подходит и для декоративного оформления маленьких квартир. Даже на площади в 40 квадратных метров он может выглядеть роскошно и изысканно, если его реализацией займется профессиональный дизайнер.
Главное – это учесть пропорции комнаты, выбрать подходящую мебель, организовать подсветку, которая будет облагораживать даже самые маленькие уголки и в миниатюре показывать всю прелесть данного стиля.
Из-за исторической основы из европейских стилей мы можем найти в стиле ар-деко множество традиционных приемов в отделке. Но самыми трендовыми и модными являются именно последние новации, присущие только данному стилю.
Так, отделка в спальне стены у изголовья декоративными панелями с текстильной обивкой, как в дорогом отеле, выглядит просто потрясающе и находится на самом пике моды. Еще одна изысканная вариация такого приема – использование декоративных панелей строгих геометричных форм в гостиной или холле, что выглядит особенно шикарно при вечерней подсветке.
В современной вариации ар-деко в городских квартирах можно найти стремление к минимализму и более сдержанной цветовой гамме, но изысканность французской эстетики чувствуется даже здесь.
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