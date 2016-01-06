Ар-деко: стиль, покоряющий сердца

Современный ар-деко получил огромное распространение в США не просто благодаря французским эмигрантам, но и собственной неповторимости. В каком-то смысле он заменил все классические стили в Новом Свете, ведь он гораздо больше подходит под образ современной городской жизни. Его простые линии с роскошной отделкой, шикарным текстилем, зеркалами и позолотой являются самой практичной версией классики из ныне существующих.