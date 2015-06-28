Все, что необходимо знать о кухонных фартуках: 7 практичных советов

Кухонный фартук можно смело назвать главным украшением кухонного царства. Действительно, именно он способен выразить общее настроение помещения или задать тон интерьеру. Даже если вы не хотите менять мебельный гарнитур, то обновить и преобразить кухню можно постой заменой фартука.

Самые распространенные материалы из которого он изготавливается: керамическая плитка, глянцевое стекло, мозаика, а также МДФ. Сегодня мы расскажем о преимуществах и недостатках каждого из материалов.