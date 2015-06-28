Все, что необходимо знать о кухонных фартуках: 7 практичных советов

Кухонный фартук можно смело назвать главным украшением кухонного царства. Действительно, именно он способен выразить общее настроение помещения или задать тон интерьеру. Даже если вы не хотите менять мебельный гарнитур, то обновить и преобразить кухню можно постой заменой фартука.
Самые распространенные материалы из которого он изготавливается: керамическая плитка, глянцевое стекло, мозаика, а также МДФ. Сегодня мы расскажем о преимуществах и недостатках каждого из материалов.
Керамика – огнеупорный и долговечный материал, который способен прослужить кухне более 10 лет. Такая плитка выпускается в разных форматах. Стоимость – от 150 рублей за кв.м. Мозаика – самый выразительный и красивый материал, который помогает сделать кухню ярче. Она бывает металлической, стеклянной и керамической. Мозаика обладает такими же свойствами, как и плитка из керамики, огнеупорна и прекрасно моется. Однако при её использовании в создании фартука стоит обратить внимание на швы и затирку. При затирке швов на мозаичном фартуке лучше всего использовать устойчивую к высокой температуре и влаге смесь с эпоксидными смолами. Стоимость начинается от 450 рублей за кв. м. Стекло – должно быть закалённым. Оно не боится температуры, паров и влаги. Стекло обладает безграничными декораторскими возможностями. Цена от 600 рублей.
Для фартука не принято использовать крупную плитку. Самым распространенным и универсальным размером является 10х10 см. Этим форматом можно выложить абсолютно любую площадь. С расчетом размеров мозаичного фартука дела обстоят проще всего. Мозаику легко подогнать под любой формат.
Фартуки из стекла для кухни нового поколения могут быть со встроенными телевизорами и подключением к интернету. В обычное время перед вами рисунок, украшающий интерьер кухни, но когда дело доходит до приготовления еды, то на стене при желании может появится рецепт блюда или же просто начаться показ нового фильма.
МДФ является самым недорогим материалом для фартука, однако, стоимость изготовления может дойти и до 2 000 рублей, все же материал имеет древесную фактуру. Производители делают МДФ огнеустойчивым, , от этого и зависит ценообразование. Тем не менее при горении, МДФ может выделять токсические вещества. Однако в защиту стоит сказать, что МДФ невероятно удобен и легок в установке, рисунок на поверхности такого фартука выглядит натурально.
Если стены вашей кухни далеки от идеала и их нельзя назвать ровными, то лучше всего использовать для фартука МДФ или мозаику. Первый материал легко гнется, а второй, за счет своих сегментов, ложится на любую поверхность.
Самым гигиеничным фартуком можно считать стеклянный. Этот материал не впитывает кухонные ароматы, его используют в медицинских учреждениях. Однако многие хозяйки жалуются на мытье такого фартука – жир трудноудаляем, а на стекле остаются разводы от моющих средств.
Для маленькой кухни хорошим вариантом будет фартук из глянцевого стекла или плитки, который способен отражать свет и визуально увеличить помещение. Зеркальные поверхности особенно хорошо подходят для маленькой кухни, визуально расширяя стесненное пространство. Однако если для ванной комнаты или большой кухни зеркальная плитка подходит, то на кухне скромных размеров такой фартук будет создавать ощущение беспорядка.