Дизайн кухни в загородном доме

Проживание в многоэтажном доме накладывает на любителей поэкспериментировать с дизайном множество ограничений. Ведь чтобы изменить планировку комнат, размер окон, расположение вытяжки, требуется получить специальное разрешение, за которым необходимо обращаться в специальную комиссию при муниципалитетах или в районное отделение жилинспекции. Времени будет потрачено много, но не факт, что ограны местной власти пойдут вам навстречу.

Устав от бумажной волокиты, многие решают, что быть на сто процентов хозяином своей собственности возможно только в частном доме. Вот, где любые интерьерные мечты можно воплотить в полном объеме. В этой Книге идей мы на примере кухни рассматриваем, как используют преимущества загородной недвижимости профессиональные дизайнеры.