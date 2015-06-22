Дизайн кухни в загородном доме

Проживание в многоэтажном доме накладывает на любителей поэкспериментировать с дизайном множество ограничений. Ведь чтобы изменить планировку комнат, размер окон, расположение вытяжки, требуется получить специальное разрешение, за которым необходимо обращаться в специальную комиссию при муниципалитетах или в районное отделение жилинспекции. Времени будет потрачено много, но не факт, что ограны местной власти пойдут вам навстречу.
Устав от бумажной волокиты, многие решают, что быть на сто процентов хозяином своей собственности возможно только в частном доме. Вот, где любые
интерьерные мечты можно воплотить в полном объеме. В этой Книге идей мы на примере кухни рассматриваем, как используют преимущества загородной недвижимости профессиональные дизайнеры.
Рискнем предположить, что обитатели загородного дома проводят на кухне в разы больше времени, нежели жители многоквартирных домов. За пределами городской черты нет возможности сбегать за ужином в ближайший фаст-фуд ресторан, а значит, в большинстве случаев, хозяева готовят еду самостоятельно. К тому же, люди, осозанно выбирающие жизнь вдали от шума мегаполисов, стремятся к душевной гармонии и равновесию, достичь которых помогает общение с семьей. Что может быть прекраснее, чем собраться всем вместе за большим обеденным столом, обсудить текущие события и грядущие планы.
Попытки разместить в городской квартире кухню с большими габаритами, как правило, оканчиваются неудачей, чего нельзя сказать о загородных домах. Вот, где наконец-то можно пожить
с размахом. Совмещение кухни и столовой - это уже не вынужденная мера, а роскошь, которой грех не воспользоваться. Узкое помещение с подиумом отдаем под кухонный гарнитур, а просторную комнату с огромными окнами оборудуем под семейную столовую.
Дизайн кухни в частных домах совсем необязательно должен ассоциироваться с путешествием в прошлое. Архитектор Ольга Макарова использовала в оформлении интерьера исключительно современную мебель и модный декор. По меркам частных домов помещение этой кухни нельзя назвать большим, но благодаря яркой цветовой палитре оно кажется очень просторным.
Кому-то рустикальный стиль в чистом виде может показаться слишком грубым, но при его полном отсутствиии преследует специфическое ощущение, что чего-то все же не хватает. В таком случае, классически оформленную кухню можно дополнить элементами рустики – деревянные балки на потолке, каменная отделка части стены, массивный камин черного цвета и кованные светильники.
Пространство загородного дома позволяет оборудовать кухню массивной деревянной мебелью. Если в городской квартире, порой, не хватает места даже для настенного шкафа, то просторная кухня загородного дома охотно вместит в себя пылящиеся в подвале фарфоровые сервизы, наборы кастрюль и сковородок и деревянные рейлинги.
Как мы уже упоминали выше, в загородных домах вам понадобится значительно больше места для хранения еды и консервированных запасов. Поэтому распределяйте пространство помещения таким образом, чтобы в нем нашлось место как для размещения предметов и продуктов первой необходимости, так и для складской зоны.
Для тех, кто серьезно подумывает о размещении на кухне кухонного острова, предлагаем прочесть Книгу идей ’Кухонные острова в классическом стиле’.