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Дизайн кухни в загородном доме

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
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Проживание в многоэтажном доме накладывает на любителей поэкспериментировать с дизайном множество ограничений. Ведь чтобы изменить планировку комнат, размер окон, расположение вытяжки, требуется получить специальное разрешение, за которым необходимо обращаться в специальную комиссию при муниципалитетах или в районное отделение жилинспекции. Времени будет потрачено много, но не факт, что ограны местной власти пойдут вам навстречу. 

Устав от бумажной волокиты, многие решают, что быть на сто процентов хозяином своей собственности возможно только в частном доме. Вот, где любые интерьерные мечты можно воплотить в полном объеме. В этой Книге идей мы на примере кухни рассматриваем, как используют преимущества загородной недвижимости профессиональные дизайнеры.

В кругу семьи

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Кухня в стиле кантри
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Рискнем предположить, что обитатели загородного дома проводят на кухне в разы больше времени, нежели жители многоквартирных домов. За пределами городской черты нет возможности сбегать за ужином в ближайший фаст-фуд ресторан, а значит, в большинстве случаев, хозяева готовят еду самостоятельно. К тому же, люди, осозанно выбирающие жизнь вдали от шума мегаполисов, стремятся к душевной гармонии и равновесию, достичь которых помогает общение с семьей. Что может быть прекраснее, чем собраться всем вместе за большим обеденным столом, обсудить текущие события и грядущие планы.

Деревенская романтика

Загородный дом 360м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Столовая комната в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Загородный дом 360м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Попытки разместить в городской квартире кухню с большими габаритами, как правило, оканчиваются неудачей, чего нельзя сказать о загородных домах. Вот, где наконец-то можно пожить с размахом. Совмещение кухни и столовой  - это уже не вынужденная мера, а роскошь, которой грех не воспользоваться. Узкое помещение с подиумом отдаем под кухонный гарнитур, а просторную комнату с огромными окнами оборудуем под семейную столовую.

Современный дизайн

Кухня. homify КухняКухонная мебель
homify

Кухня.

homify
homify
homify

Дизайн кухни в частных домах совсем необязательно должен ассоциироваться с путешествием в прошлое. Архитектор Ольга Макарова использовала в оформлении интерьера исключительно современную мебель и модный декор. По меркам частных домов помещение этой кухни нельзя назвать большим, но благодаря яркой цветовой палитре оно кажется очень просторным.

Рустикальный шарм

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Дома в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Кому-то рустикальный стиль в чистом виде может показаться слишком грубым, но при его полном отсутствиии преследует специфическое ощущение, что чего-то все же не хватает. В таком случае, классически оформленную кухню можно дополнить элементами рустики – деревянные балки на потолке, каменная отделка части стены, массивный камин черного цвета и кованные светильники.

Мебель

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле, Бюро Акимова и Топорова Бюро Акимова и Топорова Кухня в классическом стиле
Бюро Акимова и Топорова

Усадьба под Волоколамском в традиционном стиле

Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова
Бюро Акимова и Топорова

Пространство загородного дома позволяет оборудовать кухню массивной деревянной мебелью. Если в городской квартире, порой, не хватает места даже для настенного шкафа, то просторная кухня загородного дома охотно вместит в себя пылящиеся в подвале фарфоровые сервизы, наборы кастрюль и сковородок и деревянные рейлинги.

Системы хранения

Дом в Малаховке, AR-KA architectural studio AR-KA architectural studio Кухня в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Дом в Малаховке

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Как мы уже упоминали выше, в загородных домах вам понадобится значительно больше места для хранения еды и консервированных запасов. Поэтому распределяйте пространство помещения таким образом, чтобы в нем нашлось место как для размещения предметов и продуктов первой необходимости, так и для складской зоны. 

Для тех, кто серьезно подумывает о размещении на кухне кухонного острова, предлагаем прочесть Книгу идей ’Кухонные острова в классическом стиле’.

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