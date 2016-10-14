Создайте свой собственный целостный сад!

Владельцам частных загородных домов всегда хочется украсить свое жилище. Ландшафтный дизайн сможет выгодно подчеркнуть все достоинства и лучшие элементы дизайна вашего дома или владения. Если у вас есть время и финансы на организацию собственного цветущего сада вокруг дома, сначала хорошенько все спланируйте, чтобы потом не разочаровываться в результатах.
Подберите стиль сада, растения, характерные для этого стиля. Узнайте о морозостойкости своего региона. Узнать про морозостойкость очень важно, ведь от этого фактора зависит выбор растений, которые смогут расти в вашем регионе. Вдохновитесь изданиями о садоводстве, там сейчас публикуется много очень интересных дизайнерских решений для сада. Вобщем, тщательно подготовьтесь, ведь дизайн собственного сада – это очень важно. Сад – это лицо вашего дома или владения.
А мы вам поможем. В этой статье мы рассмотрим как создать собственный сад и что для этого нужно. Приятного чтения!
Идеальный сад должен выглядеть законченным и единым. Вся композиция должна выглядеть цельной картиной, завершенной своим создателем. Подбирайте деревья, цветы, кусты, малые архитектурные формы и декоративные отделочные материалы так, чтобы вместе они организовывали творение в едином стиле.
Если это английский сад – то будьте добры, сажайте растения и деревья, соответствующие духу старой Англии. И не забудьте добавить небольшой пруд и газон. Это ведь основа этого стиля.
А если вы решили создать садовое великолепие в стиле французского прованса, то будьте готовы закупать вьющиеся растения и лаванду. А также не забудьте про фонтаны и извилистые узкие дорожки.
К звуковым композициям в садовом комплексе тоже стоит подойти с особой тщательностью. Это могут быть как искусственные звуки вроде музыкальных композиций, либо естественные звуки. Тут уж зависит от человека: кому-то нравится прогуливаться по ароматному саду и слушать классические произведения, а кто то мечтает сидеть возле собственного маленького водопада и слушать переливы живой воды. Кстати, вид движущейся воды, вроде водопада или ручья, действительно работает гипнотизирующую сторону, это зрелище завораживает, и оторваться от него почти невозможно. В любом случае, выбор только за вами.
В каждом саду должны присутствовать две-три интересные достопримечательности. Это может быть красивый фонтан, необычные скульптуры или хорошо спрятанная от посторонних глаз беседка. Все зависит только от вашего воображения и стилевого направления садового участка.
У вас сад в классическом стиле? Тогда скульптуры эпохи барокко будут так весьма кстати. А в саду в стиле прованс лучшим украшением станет небольшая клумба с ароматной лавандой. Ведь это очень красивое, яркое и ароматное растение, а значит лаванда станет прекрасным украшением вашего ландшафтного дизайна в саду.
Создание единого композиционного сада – задача довольно сложная. Без определенных знаний самостоятельно тут не справиться. Поэтому лучше всего для этой задачи нанять достойного профессионала. Только постарайтесь хорошо ему объяснить, что вы хотите, и убедитесь в том, что вы друг друга поняли. Все таки люди не всегда могут понять вашу задумку, а пострадает потом только ваш сад. Будьте терпеливыми и доброжелательными, не забывайте, что чем лучше вы объясните специалисту, что вы хотите видеть в вашем саду – тем лучше в конечном итоге будет соответствовать вашим ожиданиям предоставленный ландшафтный дизайн.
Как уже писалось выше, запахи в саду – один из важнейших критериев выбора растений. Внимательно выбирайте растения в садовую композицию: помимо прекрасного внешнего вида и соответствия стилю, они должны еще и приятно пахнуть. Лаванды, розы, сиреневые кусты – это те растения, которые при цветении источают невероятно прекрасный и загадочный аромат. Такие запахи несомненно, только украсят ваш сад.
А также тщательно проверьте свое здоровье: нет ли у вас аллергии на какое-нибудь растение? В будущем это может сыграть плохую роль, поэтому лучше все выяснить сразу.
А что нужно сделать в саду, чтобы находиться там было не только приятно и ароматно, но еще и вкусно? Для любителей своих фруктов или просто любителей экзотики мы предлагаем посадить на садовом участке несколько плодовых деревьев или кустов. Это не должен быть огромный огород, как у наших бабушек. Это просто будет несколько деревьев, за которыми легко и быстро ухаживать, а урожая с них хватит, чтобы удовлетворить ваш вкус гурмана. Ведь гораздо приятнее гулять по саду и наслаждаться вкусом ваших собственных выращенных ягод или плодов?
Ну куда уж без дикой природы в саду. От этого никуда не деться, особенно в теплое время года. Те же пчелы весной опыляют деревья, которые потом будут плодоносить. А это значит что и от дикой природы есть польза. Но сначала плодовые деревья будут восхитительно цвести несколько недель, и поверьте, ради этого зрелища стоит посадить парочку штук. Ведь не зря в Японии традиционное ежегодное любование цветением сакуры является многовековой традицией. Это удивительное зрелище, которое никого не оставит равнодушным.
И немного о фонтанах. Фонтаны в садовом пространстве – это залог прохладных летних прогулок и прекрасного внешнего вида садового участка. Красивый фонтан спасет любой внешний вид. А прохладные водяные брызги, переливающиеся на солнце всеми цветами радуги, летом станут настоящим спасением от жары и летнего зноя. К тому же фонтаны имеют массу разновидностей. Они могут быть поющими, с разноцветной подсветкой или сложными по конструкции. Все эти дополнения делают фонтан еще более уникальным и необычным. Хотя, даже просто журчание воды в фонтане приятно для человеческого слуха.
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’Идеи оформления сада. Красивые примеры’