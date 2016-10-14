Создайте свой собственный целостный сад!

Владельцам частных загородных домов всегда хочется украсить свое жилище. Ландшафтный дизайн сможет выгодно подчеркнуть все достоинства и лучшие элементы дизайна вашего дома или владения. Если у вас есть время и финансы на организацию собственного цветущего сада вокруг дома, сначала хорошенько все спланируйте, чтобы потом не разочаровываться в результатах.

Подберите стиль сада, растения, характерные для этого стиля. Узнайте о морозостойкости своего региона. Узнать про морозостойкость очень важно, ведь от этого фактора зависит выбор растений, которые смогут расти в вашем регионе. Вдохновитесь изданиями о садоводстве, там сейчас публикуется много очень интересных дизайнерских решений для сада. Вобщем, тщательно подготовьтесь, ведь дизайн собственного сада – это очень важно. Сад – это лицо вашего дома или владения.

А мы вам поможем. В этой статье мы рассмотрим как создать собственный сад и что для этого нужно. Приятного чтения!