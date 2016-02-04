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Перепланировка квартиры: что можно и что нельзя

Алиса Алиса
Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Кухня в стиле модерн
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Идеальных квартир не существует в природе. Можно приобрести полностью готовую квартиру с отделкой, или сделать ремонт в ней на свой вкус, но вам не найти идеальную квартиру, которая будет полностью соответствовать всем вашим требованиям. Поэтому стоит покупать жилье, оценивая его потенциальные возможности к перепланировке. Как правило, подобный потенциал есть у каждой квартиры, но его нужно умело и грамотно раскрывать.

У владельцев квартир всегда встает рано или поздно проблема: как увеличить пространство в квартире и как сделать ее более функциональной и вместительной. Достигается это обычно с помощью грамотной перепланировки квартиры. Правильная планировка способна зрительно увеличить пространство вашей квартиры и создать более функциональные помещения в ней. 

Так как же создать идеальную квартиру? Которая будет соответствовать всем вашим требованиям? Какие приемы нужно применить, чтобы увеличить место в квартире и сделать ее более просторной? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!

Кухня – столовая

Креатив лофта AbcDesign Кухня в стиле лофт
AbcDesign

Креатив лофта

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Самым распространенным приемом перепланировки квартиры является снесение перегородки между кухней и столовой. Зачем вообще нужна стена между этими двумя помещениями, если они оба используются практически одновременно? Этот вопрос адресован явно застройщикам и строителям, и является риторическим.

Итак, прежде чем сносить перегородку, необходимо убедиться, что это не важная стена, и уж тем более не несущая. После всех проверок можно смело сносить стену. И вот оно, большое пространство перед нами. Как же грамотно распорядиться полученным пространством? Для начала нужно организовать кухонное пространство, причем ее лучше всего оставить на прежнем месте. А далее идет чистый и творческий процесс.

Зону столовой можно создать в противоположном конце помещения, а две функциональные получившиеся зоны зрительно разделить барной стойкой, например. Решение очень стильное и многофункциональное, ведь барная стойка создает дополнительные посадочные места, которые всегда пригодятся. 

Гостиная – балкон

loggia, Your royal design Your royal design Балкон и терраса в азиатском стиле
Your royal design

loggia

Your royal design
Your royal design
Your royal design

И даже балкон можно задействовать в грамотной перепланировке. И вместо захламленного и бездействующего помещения мы получаем… гостиную! Весьма нестандартное решение, но вполне интересное и уютное. Застекленный балкон будет позволять проникать в помещение дневным и солнечным лучам света в обильном количестве. А светлое помещение всегда выглядит оживленно и свежо. К тому же балконы обычно достаточно большие, по крайней мере туда вполне можно впихнуть пару кресел или диванчик. А также журнальный столик и даже небольшой телевизор. А что еще нужно для создания идеальной гостиной комнаты?

Зона отдыха на кухне

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects Кухня в стиле модерн
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

Совмещение зоны отдыха и кухонного пространства только на первый взгляд кажется бесполезным. На самом деле, при грамотной расстановке и стильном дизайне интерьера, у нас вполне может получиться сложное пространство: кухня-столовая-гостиная. А это очень функциональное решение, которое идеально подойдет для малогабаритного жилья. Совмещение этих трех функциональных зон освобождает кучу свободного пространства, что не может не радовать. К тому же все три зоны связаны между собой: например, принимая гостей, можно смело их кормить прямо в гостиной и тут же общаться на различные темы. Очень удобно и функционально.

Гостиная-спальня

Морской поп-арт . Однокомнатная квартира., дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Гостиные в эклектичном стиле
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Морской поп-арт . Однокомнатная квартира.

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Совмещение гостиной комнаты и спальни – это явно мера вынужденная. Этот вариант скорее подойдет для квартир-студий или ну очень маленьких однокомнатных квартир. Спальное место должно быть полностью изолировано от остального пространства квартиры, но если это невозможно, тогда можно грамотно совместить эти две зоны, разделив их декоративной перегородкой или ширмой. Это создаст ощущение уединения в спальной комнате, в котором мы так нуждаемся. Ведь спокойной отдохнуть в спальне – это очень важно, особенно перед тяжелым трудовым днем.

Детская комната в гостиной

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

При острой нехватке места в квартире, можно создать объединенное пространство из гостиной и детской комнаты. Детям для игр нужно много места, и если вы объедините крохотные детскую и гостиную – у вас получится достаточно просторное помещение для детских игр. А взрослые смогут одновременно отдыхать в гостиной комнате и заодно наблюдать за малышом. Ведь нередко детям нужна помощь родителей. А из отдельной детской комнаты помощи от родителей можно ждать очень и очень долго. 

Так что сочетание двух функциональных зон, детской и гостиной комнат, является очень грамотным и правильным. К тому же это поможет детям не уединяться у себя в комнате и закрываться от всего мира и родителей, а наоборот, контактировать и налаживать хорошие отношения с родителями.

Мультимедиа в гостиной

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior Гостиная в стиле модерн
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

Для кого-то домашний кинотеатр – это отдельное помещение в доме, а у нас это помещение, которое почти всегда совмещено с гостиной комнатой. Телевизор в гостиной – это классика, ведь для многих посмотреть хороший фильм вечером является лучшим занятием для отдыха. К тому же телевизор в гостиной не занимает много места: вместо традиционных стенок-шкафов сейчас телевизоры вешают на стену или вообще, монтируют в нее. Так что сегодня телевизор может быть просто частью стены, занимать немного места и быть отличным развлечением для всей семьи.

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Совмещенный санузел

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Ванная в средиземноморском стиле
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Какие же еще идеи можно применить для увеличения пространства в квартире? Для любителей большого пространства в ванной, можно создать совмещенный санузел. При сносе перегородки между туалетом и ванной обнаруживается немало свободного пространства. Совмещенные санузлы действительно выглядят зрительно больше, чем есть на самом деле. 

Но в них есть один маленький недостаток: если в квартире живет больше двух человек, утренних очередей в ванную комнату не избежать. Так что будьте благоразумны и создавайте совмещенную ванную комнату только в том случае, если вы живете один или вдвоем.

Кабинет на балконе

Кабинет в маленькой квартире - три интересные идеи, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Рабочий кабинет в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Кабинет в маленькой квартире – три интересные идеи

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

А вот еще одна идея, как использовать бездействующее пространство балкона. Из этой площади может получиться вполне приличный и стильный рабочий кабинет. Места достаточно, так что нужно просто поставить рабочий стол и стул, возможно небольшой комод или шкафчик, и если еще осталось место, можно вместить туда небольшую зону отдыха в виде кресла и журнального столика. В итоге получаем удобный и стильный рабочий кабинет, в котором в перерывах между работой можно посидеть в кресле, полюбоваться видами из окна балкона, ну или просто почитать любимую книжку. 

Мы подобрали специально для вас несколько статей на похожие темы. Обязательно почитайте их, там вы найдете много полезного.

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