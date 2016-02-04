Перепланировка квартиры: что можно и что нельзя

Идеальных квартир не существует в природе. Можно приобрести полностью готовую квартиру с отделкой, или сделать ремонт в ней на свой вкус, но вам не найти идеальную квартиру, которая будет полностью соответствовать всем вашим требованиям. Поэтому стоит покупать жилье, оценивая его потенциальные возможности к перепланировке. Как правило, подобный потенциал есть у каждой квартиры, но его нужно умело и грамотно раскрывать.

У владельцев квартир всегда встает рано или поздно проблема: как увеличить пространство в квартире и как сделать ее более функциональной и вместительной. Достигается это обычно с помощью грамотной перепланировки квартиры. Правильная планировка способна зрительно увеличить пространство вашей квартиры и создать более функциональные помещения в ней.

Так как же создать идеальную квартиру? Которая будет соответствовать всем вашим требованиям? Какие приемы нужно применить, чтобы увеличить место в квартире и сделать ее более просторной? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!