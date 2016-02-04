Перепланировка квартиры: что можно и что нельзя

Идеальных квартир не существует в природе. Можно приобрести полностью готовую квартиру с отделкой, или сделать ремонт в ней на свой вкус, но вам не найти идеальную квартиру, которая будет полностью соответствовать всем вашим требованиям. Поэтому стоит покупать жилье, оценивая его потенциальные возможности к перепланировке. Как правило, подобный потенциал есть у каждой квартиры, но его нужно умело и грамотно раскрывать.
У владельцев квартир всегда встает рано или поздно проблема: как увеличить пространство в квартире и как сделать ее более функциональной и вместительной. Достигается это обычно с помощью грамотной перепланировки квартиры. Правильная планировка способна зрительно увеличить пространство вашей квартиры и создать более функциональные помещения в ней.
Так как же создать идеальную квартиру? Которая будет соответствовать всем вашим требованиям? Какие приемы нужно применить, чтобы увеличить место в квартире и сделать ее более просторной? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
Самым распространенным приемом перепланировки квартиры является снесение перегородки между кухней и столовой. Зачем вообще нужна стена между этими двумя помещениями, если они оба используются практически одновременно? Этот вопрос адресован явно застройщикам и строителям, и является риторическим.
Итак, прежде чем сносить перегородку, необходимо убедиться, что это не важная стена, и уж тем более не несущая. После всех проверок можно смело сносить стену. И вот оно, большое пространство перед нами. Как же грамотно распорядиться полученным пространством? Для начала нужно организовать кухонное пространство, причем ее лучше всего оставить на прежнем месте. А далее идет чистый и творческий процесс.
Зону столовой можно создать в противоположном конце помещения, а две функциональные получившиеся зоны зрительно разделить барной стойкой, например. Решение очень стильное и многофункциональное, ведь барная стойка создает дополнительные посадочные места, которые всегда пригодятся.
И даже балкон можно задействовать в грамотной перепланировке. И вместо захламленного и бездействующего помещения мы получаем… гостиную! Весьма нестандартное решение, но вполне интересное и уютное. Застекленный балкон будет позволять проникать в помещение дневным и солнечным лучам света в обильном количестве. А светлое помещение всегда выглядит оживленно и свежо. К тому же балконы обычно достаточно большие, по крайней мере туда вполне можно впихнуть пару кресел или диванчик. А также журнальный столик и даже небольшой телевизор. А что еще нужно для создания идеальной гостиной комнаты?
Совмещение зоны отдыха и кухонного пространства только на первый взгляд кажется бесполезным. На самом деле, при грамотной расстановке и стильном дизайне интерьера, у нас вполне может получиться сложное пространство: кухня-столовая-гостиная. А это очень функциональное решение, которое идеально подойдет для малогабаритного жилья. Совмещение этих трех функциональных зон освобождает кучу свободного пространства, что не может не радовать. К тому же все три зоны связаны между собой: например, принимая гостей, можно смело их кормить прямо в гостиной и тут же общаться на различные темы. Очень удобно и функционально.
Совмещение гостиной комнаты и спальни – это явно мера вынужденная. Этот вариант скорее подойдет для квартир-студий или ну очень маленьких однокомнатных квартир. Спальное место должно быть полностью изолировано от остального пространства квартиры, но если это невозможно, тогда можно грамотно совместить эти две зоны, разделив их декоративной перегородкой или ширмой. Это создаст ощущение уединения в спальной комнате, в котором мы так нуждаемся. Ведь спокойной отдохнуть в спальне – это очень важно, особенно перед тяжелым трудовым днем.
При острой нехватке места в квартире, можно создать объединенное пространство из гостиной и детской комнаты. Детям для игр нужно много места, и если вы объедините крохотные детскую и гостиную – у вас получится достаточно просторное помещение для детских игр. А взрослые смогут одновременно отдыхать в гостиной комнате и заодно наблюдать за малышом. Ведь нередко детям нужна помощь родителей. А из отдельной детской комнаты помощи от родителей можно ждать очень и очень долго.
Так что сочетание двух функциональных зон, детской и гостиной комнат, является очень грамотным и правильным. К тому же это поможет детям не уединяться у себя в комнате и закрываться от всего мира и родителей, а наоборот, контактировать и налаживать хорошие отношения с родителями.
Для кого-то домашний кинотеатр – это отдельное помещение в доме, а у нас это помещение, которое почти всегда совмещено с гостиной комнатой. Телевизор в гостиной – это классика, ведь для многих посмотреть хороший фильм вечером является лучшим занятием для отдыха. К тому же телевизор в гостиной не занимает много места: вместо традиционных стенок-шкафов сейчас телевизоры вешают на стену или вообще, монтируют в нее. Так что сегодня телевизор может быть просто частью стены, занимать немного места и быть отличным развлечением для всей семьи.
Какие же еще идеи можно применить для увеличения пространства в квартире? Для любителей большого пространства в ванной, можно создать совмещенный санузел. При сносе перегородки между туалетом и ванной обнаруживается немало свободного пространства. Совмещенные санузлы действительно выглядят зрительно больше, чем есть на самом деле.
Но в них есть один маленький недостаток: если в квартире живет больше двух человек, утренних очередей в ванную комнату не избежать. Так что будьте благоразумны и создавайте совмещенную ванную комнату только в том случае, если вы живете один или вдвоем.
А вот еще одна идея, как использовать бездействующее пространство балкона. Из этой площади может получиться вполне приличный и стильный рабочий кабинет. Места достаточно, так что нужно просто поставить рабочий стол и стул, возможно небольшой комод или шкафчик, и если еще осталось место, можно вместить туда небольшую зону отдыха в виде кресла и журнального столика. В итоге получаем удобный и стильный рабочий кабинет, в котором в перерывах между работой можно посидеть в кресле, полюбоваться видами из окна балкона, ну или просто почитать любимую книжку.
Мы подобрали специально для вас несколько статей на похожие темы. Обязательно почитайте их, там вы найдете много полезного.
’Совмещенный санузел. Все, что нужно знать.’
’Планируете перепланировку? Как её узаконить?’