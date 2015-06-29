Загородный дом в Тосково

Архитекторам студии DE.STUDIO удалось реализовать строительство масштабного по затратам, потребовавшего много сил и сноровки дома в коттеджном поселке – «Русская Швейцария», Токсово. Площадь участка 638,0 m2 , строительные и отделочные работы велись с 2005 по 2014 год. Дизайн экстерьера дома, его архитектурная композиция – это то основное из чего складывается представление о вкусах и возможностях хозяев.

Декоративное решение: простая геометрия форм, объединенная в сложную целостную группу. Характерна предельное упрощение, максимальная функциональность пространства, длинные полосы застекленных зон, внимательность к мельчайшим деталям. Сложность композиции, визуальное выделение горизонтальных и вертикальных плоскостей достигается при помощи отделки из натурального камня, отштукатуренных поверхностей, деревянного бруса.

В глаза бросается строгий, деловой характер: минимум лишнего, максимум результата. Как экстерьер, так и интерьер выдержаны в едином стиле минимализма и практичности, предпочтение отдано светлым тонам, большому единому пространству, с выделением функциональных зон.