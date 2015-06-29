Загородный дом в Тосково

Архитекторам студии DE.STUDIO удалось реализовать строительство масштабного по затратам, потребовавшего много сил и сноровки дома в коттеджном поселке – «Русская Швейцария», Токсово. Площадь участка 638,0 m2 , строительные и отделочные работы велись с 2005 по 2014 год. Дизайн экстерьера дома, его архитектурная композиция – это то основное из чего складывается представление о вкусах и возможностях хозяев.
Декоративное решение: простая геометрия форм, объединенная в сложную целостную группу. Характерна предельное упрощение, максимальная функциональность пространства, длинные полосы застекленных зон, внимательность к мельчайшим деталям. Сложность композиции, визуальное выделение горизонтальных и вертикальных плоскостей достигается при помощи отделки из натурального камня, отштукатуренных поверхностей, деревянного бруса.
В глаза бросается строгий, деловой характер: минимум лишнего, максимум результата. Как экстерьер, так и интерьер выдержаны в едином стиле минимализма и практичности, предпочтение отдано светлым тонам, большому единому пространству, с выделением функциональных зон.
В доме два этажа и большие площади открытых веранд. Обособленно выделена пристройка больших размеров – гараж для нескольких личных авто. Прилегающая лужайка с ровным зеленым газоном, уютно расположившимися валунами и сосновый лес позади дома создают атмосферу уединенности и максимальной экологичности.
Огромное внутреннее пространство дома лишено сплошных стен. Всегда стоит выбор, чем наполнить интерьер. Дизайнеры выбрали для отделки максимальную простоту. Стены и потолок отштукатурены и покрашены в белый цвет. Это придает невесомость пространству, четкость прямым линиям и отличный фон для выразительных, декоративных элементов.
Удивительно непривычной формы камин, как маятник свисает в центре комнаты. Эффектное функциональное и декоративное дополнение -- прямоугольное отверстие в колонне, которое используется как стеллаж для дров.
Внутренняя архитектура дома – это сложная конструкция прямых, ломаных линий. Все вместе создает впечатление лабиринта. Дополнительный декор -- это различные колонны, выемки в стенах, пространство над и под лестницей… Материалы довольно простые: ровные выкрашенные поверхности, которые перемешаны с элементами деревянных стен, потолка, перегородок из балок. Главный цветовой акцент – лестница с ярко выраженной текстурой дерева коричнево-оранжевых тонов.
Все пространство нижнего этажа объединено, здесь не встретить стен и перегородок. Для зонирования используется мебель, поддерживающие колонны, цветовые акценты. На полу покрытие – керамическая плитка бежевого цвета, с глянцевой поверхностью. Помимо этого в интерьере используется много стекла и отражающих свет материалов, это придает лоск и насыщает комнату световыми бликами. Выделена зона отдыха с черным кожаным диваном и оборудованной ТВ зоной.
В противоположной стороне от зоны отдыха: необычный длинный стол на 10 персон, с деревянной столешницей и стеклянными опорами. Чередующиеся стулья с обивкой серебристо-серого и фиолетового цветов. Зона выделена при помощи окрашенной стены в темный серо-коричневый цвет. По своему функциональному предназначению это пространство может использоваться как для званого ужина, так и для делового общения, переговоров.
В ванной комнате господствует пространство. Уютность, которой лишены квартиры. Отделка комнаты: керамическая плитка в бежево-коричневой гаме, сочетается с деревянными и стеклянными панелями и перегородками. Уютная угловая ванна-джакузи, в которой можно расслабиться, облицована плиткой.
Все фото проекта можно увидеть на странице студии.