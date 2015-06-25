Старомосковский стиль в квартире на Остоженке

Архитектору студии D'SEESION Сенькиной Валерии удалось с легкостью объединить дух и ностальгию столичной интеллигенции 20-ого века со стройностью современной классики в четырехкомнатной квартире на Остоженке. Планировка квартиры сохранила атмосферу старой Москвы с легким французским привкусом. Центральное место – длинный коридор, он соединяет прихожую и небольшие комнаты квартиры. Пространство стройное, грациозное, с высокими потолками и обилием света. Для интерьера характерно единство цветового пространства, господство пастельной гаммы. Для отделки используются качественные, дорогие материалы.

Стены имеют бархатистую на ощупь поверхность, на полу выстлан дубовый паркет, используется метлахская керамическая плитка. В интерьере дизайнер делает акцент на яркие аксессуары и предметы мебели. Доминирующее место отведено дубовой антикварной мебели, на стенах - коллекция графики и живописи, элегантные хрустальные люстры, необычные статуэтки делают интерьер более привлекательным.