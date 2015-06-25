Старомосковский стиль в квартире на Остоженке

Архитектору студии D'SEESION Сенькиной Валерии удалось с легкостью объединить дух и ностальгию столичной интеллигенции 20-ого века со стройностью современной классики в четырехкомнатной квартире на Остоженке. Планировка квартиры сохранила атмосферу старой Москвы с легким французским привкусом. Центральное место – длинный коридор, он соединяет прихожую и небольшие комнаты квартиры. Пространство стройное, грациозное, с высокими потолками и обилием света. Для интерьера характерно единство цветового пространства, господство пастельной гаммы. Для отделки используются качественные, дорогие материалы.
Стены имеют бархатистую на ощупь поверхность, на полу выстлан дубовый паркет, используется метлахская керамическая плитка. В интерьере дизайнер делает акцент на яркие аксессуары и предметы мебели. Доминирующее место отведено дубовой антикварной мебели, на стенах - коллекция графики и живописи, элегантные хрустальные люстры, необычные статуэтки делают интерьер более привлекательным.
В интерьере квартиры было решено сохранить дух интеллигенции ХХ века. Поэтому восстановили длинный коридор – это центральная ось пространства, соединяющая комнаты. Стены выкрашены в светлые тона бархатистой на ощупь краской. Проемы, двери и встроенные шкафы сделали белыми. Покрытие пола – паркет цвета золотистого дуба. Дизайнеры сохранили традиционную для столичных интерьеров раскладку «елочкой».
Дизайн гостиной гармонирует и поддерживает общий стиль, исполнен с признаками хорошего вкуса и сдержанности. Высокие дверные проемы исполнены в белом цвете, а стеклянная фрамуга делает их интересней и еще выше. В зоне отдыха гостиной используют дубовую антикварную мебель с историей в гармоничном сочетании с современной. Очень загадочно смотрится декоративное окно, за которым скрылась изолированная кухня.
Своеобразная комната для переговоров примыкает к гостиной, для объединения помещений было создано декоративное окно. Ярким элементом является пол. Использованное напольное покрытие – метлахская керамическая плитка глубокого шоколадного цвета.
Атмосфера бытия старомосковской интеллигенции подразумевает наличие кабинета, рабочей зоны. Кабинет – чаще всего мужское царство, он должен быть уютным и сдержанным, практичным и функциональным. Так и есть. Цвета интерьера выбраны в серо-серебристой гамме. Строгость мебели дополняет минимализм классики. На стенах обои в элегантную полоску. Есть рабочая зона, а в противоположной стороне стоит кушетка, на которой можно отдохнуть.
Недооценить белый цвет сложно. Он расширяет пространство, создавая ощущение отсутствия мебели в интерьере. На белом фоне выразительно сморятся любые аксессуары. Комната условно разделена на две зоны. С одной стороны мы видим приподнятую на подиуме кровать с функционально встроенными шкафами. В другой части находится библиотека и стеллаж с оборудованной зоной ТВ. Комнату наполняет обилие мягкого естественного света. С долей юмора нашла свое место необычная люстра: у нее металлическое белое основание с перевернутыми золотистыми и коричневыми бутылками вместо плафонов.
Санузел оформлен с изящностью и легкостью, в светлых тонах с обильным освещением. В отделке стен и пола используют белую керамическую плитку с глянцевой поверхностью и декоративным карнизом из цветной керамики. Довольно интересным элементом является полка для книг.
Все фото проекта можно увидеть на странице студии.