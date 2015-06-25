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​Энергия эко-стиля в доме для большой семьи

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Ольга Макарова, дизайнер и архитектор студии ecodesign, спроектировала дом для своей семьи в эко-стиле.  В доме проживает несколько поколений: дети, Ольга с мужем и родители. Поэтому в доме достаточно спален и санузлов, есть персональная для каждой хозяйки кухня,  помимо того что каждый житель имеет свою личную территорию, есть и места для сбора всей семьи. Гармонично удалось сочетание архитектуры здания и окружающего ландшафта. Расположение дома такое, что, в любое время года, возможно получить максимум естественного освещения.  

Для гармоничного соединения архитектуры здания и интерьера использовались простые натуральные материалы, такие как ротанг, дерево, пробка, сизаль, бамбук. Особую нотку эко-стиля добавляет повсеместное использование растений, в экстерьере и интерьере, обилие ярких красок, необычных аксессуаров. Каждый предмет поддерживает ощущение природного прикосновения.  В доме много солнца, света и положительной энергетики.

Фасад

Дом в эко стиле homify Дома в эклектичном стиле
homify

Дом в эко стиле

homify
homify
homify

Главный фасад дома развернут в южном направлении. Таким образом большие окна обеспечивают его ярким и естественным солнечным освещением. Чтобы защититься от палящего солнца и изнуряющей жары, был спроектирован защитный козырек. Фасад дома облицован колотым кирпичом и искусственным камнем. Фундаментально смотрится колонна, она используется как подпорка для крыши и основа для вьющейся лианы, а так же оборудована дополнительными источниками освещения, через панорамные окна.

Оранжерея

Зимний сад. homify Зимний сад в эклектичном стиле
homify

Зимний сад.

homify
homify
homify

Зимний сад или оранжерея в доме – это уникальная возможность насладиться летней атмосферой, зеленью растений в любое время года. Как раз такой теплый тамбур расположен с северной стороны дома. Через стеклянные стены проходит максимум дневного света, а внутри создается нужная среда для жизни растений.

На борту гостиной

Круглое окно на лестнице. homify Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
homify

Круглое окно на лестнице.

homify
homify
homify

В интерьере дома преобладают романтичные настроения, которые напоминают о путешествии. Например, винтажный столик-сундук, плетеная тропическая мебель прямолинейной простой формы, картины на морскую тематику, зеленые пальмы. Цветовая гамма насыщенная, но приближена к естественным, природным оттенкам: стены имеют коричнево-горчичные тона, а на полу керамическая плитка песочного цвета. Комната наполняется большим количеством света, проникающим сквозь панорамное окно.

Природа в доме

Флористика в интерьере. homify Кухни в эклектичном стиле
homify

Флористика в интерьере.

homify
homify
homify

Растения в эко-силе занимают господствующее место – природа прямо в доме. Они распространены повсеместно и являются одним из элементов декора. Покрытие на окнах- это специальная пленка, которая предохраняет от проникновение ультрафиолетового света и является своеобразной теплоизоляцией.

Кухонный остров

Кухня. homify КухняКухонная мебель
homify

Кухня.

homify
homify
homify

Уютная кухня продолжает тематику путешествий: яркие горчичных оттенков стены, стулья из ротанга. Это островок, на котором весело готовить всей семьёй. Белая мебель придает лёгкость и сочетается с яркими, разноцветными акцентами, такими как посуда из стекла, скрытые ручки окрашены в тон стенам и светильникам. Еще одно чудо – это мини-огород прямо на кухне, свежую зелень и салат можно срезать практически круглый год.

Комната дочки

Детская девочки. homify Детская комнатаАксессуары и декор
homify

Детская девочки.

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homify
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Комната для маленькой принцессы – это господство розового. Есть все, что нужно барышне: изящный туалетный столик, вешалка-манекен, островок для чаепития с подружками, розовые коробочки с девичьими тайнами. Одна стена оклеена обоями пестрым, тематическим принтом. Потолок повторяет линию изгиба крыши и для его декора использовано натуральное дерево. В комнате обосновались кресло и офисный стул, с обивкой из пестрых лоскутков.

Комната сына

комната подростка homify Детская комнатаАксессуары и декор
homify

комната подростка

homify
homify
homify

В детской комнате обращает на себя внимание ярко зеленая стена, она словно часть леса. Дизайн комнаты имеет приятный привкус путешествий. В комнате не так много мебели. Весь декор подчинен мужскому вкусу: так нашлось место для старинного патефона и бас-гитары.

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