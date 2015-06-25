​Энергия эко-стиля в доме для большой семьи

Ольга Макарова, дизайнер и архитектор студии ecodesign, спроектировала дом для своей семьи в эко-стиле. В доме проживает несколько поколений: дети, Ольга с мужем и родители. Поэтому в доме достаточно спален и санузлов, есть персональная для каждой хозяйки кухня, помимо того что каждый житель имеет свою личную территорию, есть и места для сбора всей семьи. Гармонично удалось сочетание архитектуры здания и окружающего ландшафта. Расположение дома такое, что, в любое время года, возможно получить максимум естественного освещения.

Для гармоничного соединения архитектуры здания и интерьера использовались простые натуральные материалы, такие как ротанг, дерево, пробка, сизаль, бамбук. Особую нотку эко-стиля добавляет повсеместное использование растений, в экстерьере и интерьере, обилие ярких красок, необычных аксессуаров. Каждый предмет поддерживает ощущение природного прикосновения. В доме много солнца, света и положительной энергетики.