​Энергия эко-стиля в доме для большой семьи

Ольга Макарова, дизайнер и архитектор студии ecodesign, спроектировала дом для своей семьи в эко-стиле. В доме проживает несколько поколений: дети, Ольга с мужем и родители. Поэтому в доме достаточно спален и санузлов, есть персональная для каждой хозяйки кухня, помимо того что каждый житель имеет свою личную территорию, есть и места для сбора всей семьи. Гармонично удалось сочетание архитектуры здания и окружающего ландшафта. Расположение дома такое, что, в любое время года, возможно получить максимум естественного освещения.
Для гармоничного соединения архитектуры здания и интерьера использовались простые натуральные материалы, такие как ротанг, дерево, пробка, сизаль, бамбук. Особую нотку эко-стиля добавляет повсеместное использование растений, в экстерьере и интерьере, обилие ярких красок, необычных аксессуаров. Каждый предмет поддерживает ощущение природного прикосновения. В доме много солнца, света и положительной энергетики.
Главный фасад дома развернут в южном направлении. Таким образом большие окна обеспечивают его ярким и естественным солнечным освещением. Чтобы защититься от палящего солнца и изнуряющей жары, был спроектирован защитный козырек. Фасад дома облицован колотым кирпичом и искусственным камнем. Фундаментально смотрится колонна, она используется как подпорка для крыши и основа для вьющейся лианы, а так же оборудована дополнительными источниками освещения, через панорамные окна.
Зимний сад или оранжерея в доме – это уникальная возможность насладиться летней атмосферой, зеленью растений в любое время года. Как раз такой теплый тамбур расположен с северной стороны дома. Через стеклянные стены проходит максимум дневного света, а внутри создается нужная среда для жизни растений.
В интерьере дома преобладают романтичные настроения, которые напоминают о путешествии. Например, винтажный столик-сундук, плетеная тропическая мебель прямолинейной простой формы, картины на морскую тематику, зеленые пальмы. Цветовая гамма насыщенная, но приближена к естественным, природным оттенкам: стены имеют коричнево-горчичные тона, а на полу керамическая плитка песочного цвета. Комната наполняется большим количеством света, проникающим сквозь панорамное окно.
Растения в эко-силе занимают господствующее место – природа прямо в доме. Они распространены повсеместно и являются одним из элементов декора. Покрытие на окнах- это специальная пленка, которая предохраняет от проникновение ультрафиолетового света и является своеобразной теплоизоляцией.
Уютная кухня продолжает тематику путешествий: яркие горчичных оттенков стены, стулья из ротанга. Это островок, на котором весело готовить всей семьёй. Белая мебель придает лёгкость и сочетается с яркими, разноцветными акцентами, такими как посуда из стекла, скрытые ручки окрашены в тон стенам и светильникам. Еще одно чудо – это мини-огород прямо на кухне, свежую зелень и салат можно срезать практически круглый год.
Комната для маленькой принцессы – это господство розового. Есть все, что нужно барышне: изящный туалетный столик, вешалка-манекен, островок для чаепития с подружками, розовые коробочки с девичьими тайнами. Одна стена оклеена обоями пестрым, тематическим принтом. Потолок повторяет линию изгиба крыши и для его декора использовано натуральное дерево. В комнате обосновались кресло и офисный стул, с обивкой из пестрых лоскутков.
В детской комнате обращает на себя внимание ярко зеленая стена, она словно часть леса. Дизайн комнаты имеет приятный привкус путешествий. В комнате не так много мебели. Весь декор подчинен мужскому вкусу: так нашлось место для старинного патефона и бас-гитары.