Дом с мансардным этажом

Двухэтажный дом общей площадью 334м2, архитектурной студией ARKA строился уже по готовому фундаменту на заранее определенном месте. Возводилось сооружение для проживания семьи с детьми. Проект дома включает в себя мансарду, подвал, совмещенный с кухней зал, прихожую и комнату для гостей. На втором этаже находятся личные спальни, детская, кабинет, а на 3-ем этаже расположился зимний сад. Композиция экстерьера логически выверена, пропорциональна, с чертами симметричности. В декоративном оформлении фасада отсутствует помпезность и замысловатость.
Формы здания монументальны, наделены строгостью и четкой герметичностью. Для внутренней отделки выбраны спокойные палитры, нет активных цветовых акцентов. Внутренняя планировка задумывалась с целью максимальной функциональности помещений, для комфортного и уютного проживания. В интерьере предпочтение отдано простоте и гармоничности, так же поддерживается господство четких линий и угловатых форм.
Скромность и сдержанность классики не выходит из моды. Экстерьер дома выделяется строгостью вертикальных и горизонтальных линий, четкой простотой форм и конструкций. Фасад здания выглядит монументально и сдержанно, но не лишен изысканности. Для облицовки стен использован фасадный кирпич, выделен вертикальный блок с отштукатуренной поверхностью, линия фундамента декорирована камнем. Декор экстерьера подчинен вертикальной композиции и визуально вытягивает здание.
В оформлении дома отсутствует излишний декор. Дом окружен соснами, от которых решено было не избавляться, а использовать как природный декоративный элемент. Как своеобразная изюминка внешнего декора, на веранде ствол сосны выполняют функцию поддерживающей колоны, на которую опирается крыша веранды. Привлекает внимание и сложная форма крыши дома: дугообразная, расположенная на разных уровнях.
Внутреннее оформление лишено вычурности, все достаточно минималистично и с ориентацией на функциональность и комфортность. В декоре стен дизайнеры повсеместно используют кирпич с чередованием ровных отштукатуренных стен, окрашенных светлой краской. На полу паркетная доска коричневого оттенка.
Кухня и гостиная объединены в единое пространство. Для оформления стен выбрана однотонная краска светлых тонов, для напольного покрытия используется кафель. Кухонный гарнитур выбран с неброской фактурой: непрерывная рабочая поверхность светлого цвета и длинный ряд шкафов с темной матовой поверхностью. Такой выбор цветов визуально расширяет пространство. На потолке, как декор, балки выкрашены в цвет кухонных шкафов.
Зона гостиной выделена при помощи напольного покрытия и четких геометрических форм с акцентом на цветовом контрасте. Стены и потолок окрашены в белый, с ними контрастирует теплого темного оттенка паркет. Для коррекции помещения и фокусировки внимания на функциональной зоне гостиной использовали прямоугольные панели на стене и потолке. Это объединило и уравновесило пространство, придавая ему единство и замкнутость. В качестве главного предмета мебели был выбран просторный кожаный диван прямоугольной формы с жесткими подлокотниками.
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