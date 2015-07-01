Дом с мансардным этажом

Двухэтажный дом общей площадью 334м2, архитектурной студией ARKA строился уже по готовому фундаменту на заранее определенном месте. Возводилось сооружение для проживания семьи с детьми. Проект дома включает в себя мансарду, подвал, совмещенный с кухней зал, прихожую и комнату для гостей. На втором этаже находятся личные спальни, детская, кабинет, а на 3-ем этаже расположился зимний сад. Композиция экстерьера логически выверена, пропорциональна, с чертами симметричности. В декоративном оформлении фасада отсутствует помпезность и замысловатость.

Формы здания монументальны, наделены строгостью и четкой герметичностью. Для внутренней отделки выбраны спокойные палитры, нет активных цветовых акцентов. Внутренняя планировка задумывалась с целью максимальной функциональности помещений, для комфортного и уютного проживания. В интерьере предпочтение отдано простоте и гармоничности, так же поддерживается господство четких линий и угловатых форм.