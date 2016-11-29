Для городских жителей иметь камин у себя в квартире – это настоящая мечта. Планировка и конструкция многоэтажных домов не позволяет создать у себя дома полноценный функционирующий камин, но ведь можно сделать фальшивый, причем своими руками. Специальных навыков для этого не потребуется, а материалы можно применять самые разные. Самое главное в этом процессе – фантазия и творчество, ведь только с помощью них можно создать поистине волшебный и красивый камин, который станет вашим домашним очагом на многие годы.
Присутствие камина, пусть даже и фальшивого, в интерьере незримо делает его домашнее, уютнее и даже теплее. И фраза
тепло домашнего очага здесь будет уместна, как никогда. А собираясь сделать фальш камин самостоятельно, вы вложите туда частичку своей души, что, несомненно, сделает его еще более родным и домашним.
Так как же создать домашний фальш камин своими руками? Что для этого нужно? Из каких материалов это делается и какова вообще технология изготовления? На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
У такого предмета декора в интерьере, как фальш камин, существует целый ряд преимуществ. Попробуем перечислить их:
- Бюджетность. Больших финансов на создание фальш камина не требуется, только на материалы. А если принять во внимание тот факт, что создавать фальш камин можно практически из чего угодно, то его стоимость может стремительно падать и приближаться к нулю,
- Фальш камин можно делать из различных и весьма доступных материалов, вроде: ДСП, дерева, пенобетона, гипсокартона, кирпича, прессованного картона, полиуретана и многих других,
- В районе самого очага, в топке, можно менять декорации по своему усмотрению. Таким образом можно изменять фальш камин в зависимости от настроения и пожелания,
- Для декора камина можно использовать различные отделочные материалы: плитка, мозаика, кованые элементы, роспись и многие другие. А это означает, что вы можете создать абсолютно уникальный и неповторимый фальш камин,
- Также, каминную полку можно с успехом использовать, как дополнительное место для хранения всяческих безделушек. Это очень успешное применение, особенно если уже все полки и шкафчики ломятся от этих вещиц.
- В районе самого очага, в топке, можно менять декорации по своему усмотрению. Таким образом можно изменять фальш камин в зависимости от настроения и пожелания,
- Для декора камина можно использовать различные отделочные материалы: плитка, мозаика, кованые элементы, роспись и многие другие. А это означает, что вы можете создать абсолютно уникальный и неповторимый фальш камин,
- Также, каминную полку можно с успехом использовать, как дополнительное место для хранения всяческих безделушек. Это очень успешное применение, особенно если уже все полки и шкафчики ломятся от этих вещиц.
Материалы для изготовления фальш камина могут быть самые разнообразные. Мы постараемся рассмотреть несколько из них:
Гипсокартон. Это очень популярный материал среди строителей. Из него делаются не только декоративные камины, но и перегородки, ниши, коробки, полки и стенды. Гипсокартон отличается простотой монтажа и отделки, он настолько универсален, что с помощью него можно создавать практически любые пространственные формы. Поэтому камин из гипсокартона создать будет совсем несложно. Еще одной важной характеристикой гипсокартона является его доступность. Он довольно дешевый, хоть и требует декоративной отделки.
Кирпич. Для совсем уж натурального вида, камин можно выложить из облицовочного или декоративного кирпича. Это будет совсем несложно сделать для тех, кто хоть раз имел дело с кладкой кирпичей. Однако этот способ опасен, нужно хорошо рассчитать нагрузку на перекрытия, особенно если вы планируете создать большой камин. При аккуратной кладке, фальш камин из декоративного кирпича не требует дополнительной отделки, разве что его можно украсить массивной деревянной каминной полкой.
ЛДСП. Ламинированные древесно-стружечные плиты, вот как это расшифровывается. Материалы, подобные ему прекрасно сгодятся для создания фальш камина. Для того, чтобы изделие получилось аккуратным и красивым, необходимо сделать полный чертеж будущего камина со всеми размерами и по нему заказать распил ЛДСП на мебельной фирме или в специализированных магазинах. И в этом случае вовсе необязательно использовать ламинированные плиты. Можно применить ДСП, а потом оформить фальш камин на свой вкус.
Полиуретан. Молдинги, полуколонны, наличники и другие ажурные изделия из полиуретана обычно используются для декоративных целей. В том числе для декорирования уже готового фальшивого камина. Но можно попробовать приклеить их прямо на стену. В этом случае камин не будет выглядеть как настоящий, однако это исправляется хитрыми дизайнерскими приемами. Вот некоторые из них: внутри фальш камина на задней стенке прикрепляется зеркало и таким образом создается визуальный эффект глубины. Или же можно повесить над порталом камина деревянную полку, имитирующую каминную.
Другие материалы. Это были самые основные и распространенные материалы для создания искусственного камина. Однако все материалы перечислить невозможно. Например, некоторые люди с креативным мышлением могут создавать фальш камин из письменного стола. Или использовать под камин старый советский телевизор. Хороши любые материалы и способы, лишь бы получилось то, что вы хотите.
Фальш камин в интерьере – приобретение универсальное и эффектное. Можно создать иллюзию огня в очаге, а можно просто акцентировать внимание на нем, как на элементе декора, не более. Портал камина оформляется различными способами, самый изящный и изысканный способ – это расстановка свечей. Просто хаотично разместите в каминной топке небольшие аксессуары и различного размера свечи, и фальш камин волшебно превращается в удивительный предмет декора для романтичной обстановки в квартире.
Также можно оригинально оформить фальш камин, доверху наполнив топку поленьями. Этот вариант особенно хорошо смотрится на каминах с полукруглым верхом топки.
А самым праздничным и эффектным способом декора фальш камина являются новогодние украшения. Камин может стать центральным предметом декора в гостиной, на котором можно разместить гирлянды, елочные шары и традиционные подвешенные носочки над камином.
На самом начальном этапе необходимо составить хороший и подробный чертеж камина, а также все рассчитать. На этом этапе можно фантазировать, но не увлекайтесь, помните, что это все делать вам и только вам. Правильно рассчитывайте свои возможности и силы.
Выберите место под камин. Внимание, очень важно чтобы размеры камина хорошо вписывались в помещение и гармонировали с ним. Далее можно устанавливать каркас из металлопрофиля. Потом, с помощью саморезов, на этот каркас крепятся листы гипсокартона. Этот процесс вполне осилит один человек, ведь листы гипсокартона, как правило, совсем небольшие.
После окончательной сборки фальш камина, настало время заделывать шпатлевкой стыки, грунтовать и красить созданный камин. А после окончательного высыхания конструкции уже можно фиксировать декоративные молдинги клеем и прикреплять жаропрочный лист на верхней стороне топки ( это конечно если вы будете там использовать свечи или другие горящие материалы).
Декоративная отделка фальш камина может быть самая разнообразная. Можно использовать краску или самоклеющуюся бумагу (бюджетный и банальный вариант), а можно отделать фальш камин декоративным камнем (вариант для создания шикарного фальш камина). Также можно оформить камин в современном стиле, а можно в старинном или средневековом. Главное, чтобы фальш камин идеально вписывался в окружающий его интерьер помещения.
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