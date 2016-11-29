Для городских жителей иметь камин у себя в квартире – это настоящая мечта. Планировка и конструкция многоэтажных домов не позволяет создать у себя дома полноценный функционирующий камин, но ведь можно сделать фальшивый, причем своими руками. Специальных навыков для этого не потребуется, а материалы можно применять самые разные. Самое главное в этом процессе – фантазия и творчество, ведь только с помощью них можно создать поистине волшебный и красивый камин, который станет вашим домашним очагом на многие годы.

Присутствие камина, пусть даже и фальшивого, в интерьере незримо делает его домашнее, уютнее и даже теплее. И фраза тепло домашнего очага здесь будет уместна, как никогда. А собираясь сделать фальш камин самостоятельно, вы вложите туда частичку своей души, что, несомненно, сделает его еще более родным и домашним.

Так как же создать домашний фальш камин своими руками? Что для этого нужно? Из каких материалов это делается и какова вообще технология изготовления? На все эти вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!