Дизайн входа в частный дом

Вход в дом, словно визитная карта его владельцев, с первого взгляда расскажет об их характере и предпочтениях, настроении. Связующее звено между садом и жилым помещением очень важно оформить правильно, с учетом стиля общего дизайна участка и имеющихся на нем сооружений.
Соответственно в архитектурном плане, вход в частный дом может быть оформлен строго или с использованием архитектурных элементов, присущих для роскошных зданий. Помпезно оформленный вход в особо роскошные особняки в старые времена принято было называть порталом, сегодня-же подобные приоритеты соблюдаются не часто, а большинстве случаев оформление входа зависит от его габаритов, расположения и стилевого решения фасада дома. Более того, именно оформление входа может оказывать важное влияние на привлекательность внешнего вида фасада.
Основной элемент входной группы - входная дверь. Она должна вписываться в общую стилистику сооружения, ее габариты должны быть такими, чтобы позволить свободно проходить в дом людям, вносить в дом предметы мебели, бытовую технику.
Что касается вопроса о том, должна ли быть такая дверь глухой или остекленной, то тут все зависит от личных предпочтений хозяев. Глухая дверь кажется более надежной, но остекленная выглядит современнее, позволяет получить естественное освещение прихожей или тамбура, объединяет интерьер с окружающей средой. Надежность такой двери обеспечивается использованием пуленепробиваемых или закаленных стекол, укрепления их красивыми кованными решетками. В крайнем случае стеклянные двери можно подстраховать и установить рольставни.
Такие двери необычного дизайна, со стеклянными вставками и металлическими или деревянными элементами, способны стать визитной карточкой современного дома.
Как правило перед входной дверью есть небольшая площадка/крыльцо. Форма площадки может быть полукруглой, овальной или прямоугольной, а размеры ее должны быть такими, чтобы на ней свободно разместились 3-4 человека. Материалом для сооружения площадки может быть бетонная плита или кирпичная кладка, в качестве облицовки можно использовать камень, натуральный и искусственный, керамическую плитку или другие материалы устойчивые к воздействию низких температур и влаги.
Для удобства подъема на площадку сооружают несколько ступенек. Поднятый над уровнем грунта первый этаж требует проектировки лестницы, устанавливаемой при строительстве дома. Ее оформление должно: соответствовать внешнему виду фасада, обеспечивать безопасность пользования при любых погодных условиях, быть удобной для пользователей разного возраста.
Лестницы, ведущие ко входу, могут иметь самую разнообразную конструкцию, но при этом желательно придерживаться рекомендуемых габаритов: ширина – 110 см и больше, высота ступенек – 12-18 см, глубина ступенек – 28-35 см. Чем меньшим будет угол наклона лестницы, тем удобнее будет по ней подыматься. Каждую проступь следует устанавливать с небольшим (т 2 до 3 мм) уклоном наружу – чтобы не накапливалась вода и не образовывался ледяной покров. Для безопасного перемещения по лестнице высотой более 100 см потребуется оградить ее перилами. Если дизайн дома предполагает какие-либо монументальные украшения, то вместо ограждения по краям лестницы устанавливают скульптурные элементы, вазоны с растениями и т.п.
Насколько современным бы не было здание частного дома, а отделка природными материалами всегда уместна, она придает экстерьеру теплоту и уют, создает атмосферу радушия. Нет ничего более органичного и уместного для оформления фасада частного домовладения, находящегося за городом. Близость к природе диктует выбор строительных и отделочных материалов.
Если фасад здания оформлен в стиле кантри, например, то логичным продолжением этой стилистики станет и декор крыльца с обильным применением деревянной отделки и элементов загородной жизни.
Достичь максимального удобства и практичности при планировании освещения вам помогут следующие советы:
Планируя схему освещения входной зоны важно учитывать уже имеющееся освещение ближайших сооружений.
При наличии стеклянных панелей сверху и сбоку дверей можно подсветить их изнутри.
Отличное решение для освещения крыльца – светодиодная подсветка ступеней.
Выделить архитектурные элементы дома поможет встроенная подсветка, направленная вверх.
Осветить дорожку можно с помощью встроенных светодиодных светильников.
Будьте внимательны при расположении светильников – свет от них не должен выделять неприглядные элементы дома.
На высоком крыльце выгоднее будет смотреться подвесной фонарь, на низком- встроенный точечный светильник.
Наличие специального датчика движения сэкономит потребляемую электроэнергию: будет контролировать включение освещения крыльца при приближении к дому людей и своевременно отключать его.
С помощью таймера регулировки внешнего освещения вы сможете заранее устанавливать время включения и выключения осветительных приборов.
Перед покупкой растений, которые помогут оформить входную часть экстерьера, следует тщательно распланировать их размещение. Проект входа в дом должен разрабатываться с учетом всех мельчайших деталей. При постройке нового дома, входная часть разрабатывается в совокупности с общим проектом, если же предполагается оформление уже существующего здания, то лучше всего делать этот проект отдельно.
Если планируется обустройство палисадника перед входной частью дома, то нужно запомнить один факт – палисадник, в таком случае, выполняет две функции – украшает экстерьер и является местом, возле которого есть возможность расположить площадку для отдыха.
Перед фасадной стеной сажают низкорослые растения, которым придают желаемую форму, при помощи подстригания. Такие растения также подойдут для украшения дорожки, ведущей к входной части. В таком случае, они будут выполнять роль бордюра. Не следует создавать чувство асимметрии или дисбаланса. Например, если перед домом, с одной стороны насажено большое количество растений, а с другой их вообще нет, то искажается восприятие гармонии и равновесия.
Украшение крыльца цветами и растениями – это всегда беспроигрышный вариант оформления входа в дом. В арсенале грамотного оформления дизайна красивые кадки с большими многолетниками, стелящиеся и вьющиеся растения в горшках, клумбы с цветущими композициями.
Кроме того, сейчас на рынке представлен огромный выбор садовых фигурок и статуэток, их использование добавит дизайну крыльца изюминку и оригинальность.
Особенно эффектно смотрятся «неизбитые» приемы оформления, проявите свои креативные таланты, ведь поделка, выполненная своими руками – это не просто авторский дизайн, эксклюзив, но и реализация творческого потенциала, возможность показать себя и свои навыки.