Дизайн входа в частный дом

Вход в дом, словно визитная карта его владельцев, с первого взгляда расскажет об их характере и предпочтениях, настроении. Связующее звено между садом и жилым помещением очень важно оформить правильно, с учетом стиля общего дизайна участка и имеющихся на нем сооружений.

Соответственно в архитектурном плане, вход в частный дом может быть оформлен строго или с использованием архитектурных элементов, присущих для роскошных зданий. Помпезно оформленный вход в особо роскошные особняки в старые времена принято было называть порталом, сегодня-же подобные приоритеты соблюдаются не часто, а большинстве случаев оформление входа зависит от его габаритов, расположения и стилевого решения фасада дома. Более того, именно оформление входа может оказывать важное влияние на привлекательность внешнего вида фасада.