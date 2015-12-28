Этнический стиль в интерьере в свое время имел не одно название: фолк-этно, экзотический или просто этника. Стиль этно зародился сотни лет назад, привнес свои традиции и обычаи в современную дизайнерскую моду оформления интерьеров.

Многие любители путешествий, почитатели культур других стран, все те, кому не чужда экзотика других наций – все они стараются использовать возможности этнического стиля для воплощения своих оригинальных идей в оформлении интерьеров квартир и домов, украшая помещения предметами декора, привезенными из той или иной страны.

Возможность путешествовать по разным причинам наложила отпечаток на обстановку и интерьер многих квартир. Многие люди едут в другие страны на учебу или работу, впитывают иную культуру и традиции и привносят элементы этнического стиля в интерьер родного дома.

Чем же отличается этнический стиль от других стилей современности? Что в нем такого особенного? Почему многие заказчики предпочитают видеть в своих интерьерах именно его? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!