Этнический стиль в интерьере в свое время имел не одно название: фолк-этно, экзотический или просто этника. Стиль этно зародился сотни лет назад, привнес свои традиции и обычаи в современную дизайнерскую моду оформления интерьеров.
Многие любители путешествий, почитатели культур других стран, все те, кому не чужда экзотика других наций – все они стараются использовать возможности этнического стиля для воплощения своих оригинальных идей в оформлении интерьеров квартир и домов, украшая помещения предметами декора, привезенными из той или иной страны.
Возможность путешествовать по разным причинам наложила отпечаток на обстановку и интерьер многих квартир. Многие люди едут в другие страны на учебу или работу, впитывают иную культуру и традиции и привносят элементы этнического стиля в интерьер родного дома.
Чем же отличается этнический стиль от других стилей современности? Что в нем такого особенного? Почему многие заказчики предпочитают видеть в своих интерьерах именно его? На эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в нашей сегодняшней статье. Приятного чтения!
В интерьерах в этническом стиле принято использовать предметы быта, предметы интерьера и обстановки, которые присущи какой-либо определенной национальности. Понятие
этнический очень широкое и охватывает огромную область видов стилей, поэтому в каждом конкретном интерьере стоит говорить об определенном стилевом направлении. Например, этнический стиль в интерьере может подразделяться на несколько разделов:
- Индийский,
- Марроканский,
- Японский,
- Мексиканский,
- Египетский,
- Китайский.
И это лишь основные разделы, таких стилевых направлений может быть гораздо больше. При этом очень важно знать и помнить, что за основу этнического стиля берутся интерьеры, свойственные представителям этого этноса в древности. Например, стиль египетский – отражает культуру и интерьеры Древнего Египта, и ничего общего с современной культурой Египта не имеет.
Оформление интерьера помещения в стиле этно сейчас актуально, как никогда. Его любят как путешественники, так и ценители культур других стран. И даже обычные обыватели любят этот стиль за теплоту и уют. Это направление позволяет оформлять свое жилище оригинально и стильно, и для этого нужно использовать колорит других стран.
Различные направления этнического стиля имеют свои значительные отличия друг от друга. Эти отличия формировались многие сотни лет, отражая уклад жизни людей, культурные традиции, которые в свою очередь формировались на основе изменений в климате, положения страны на географической карте и многих других нюансов.
Сегодня, этнический стиль имеет множество поклонников и почитателей, он используется для декора и оформления интерьеров квартир, домов, а также ресторанов, магазинов, кафе и даже ночных клубов.
Существует три направления этнического стиля.
Первое направление – это аутентичная этника. Рассмотрим же его подробнее. Аутентичная этника полностью воссоздает интерьер эпохи, до мельчайших деталей. Обычно такое направление используют для оформления тематических мест, например кафе.
Перед созданием такого интерьера наобходимо тщательно изучить эпоху нужной страны и узнать период, в который существовал нужный интерьер. Также необходимо ознакомиться с тем, как выглядел этот интерьер в культуре, которую вы собираете воссоздавать, как обрабатывали стены и пол, как выглядела мебель и предметы быта.
В современных домах воссоздавать с точностью всю технологию ремонта вовсе не нужно: практически для любого этнического интерьера подойдут нейтральные светлые тона стен и правильно подобранный паркет.
Этническим миксом, как понятно из названия, называют интерьер, в котором используются культурные мотивы различных направлений этнического стиля. Но будьте осторожны, совокупность мотивов различных культур, народов и стран, при неумелом использовании может превратить ваше жилище в барахолку. Поэтому тут важно продумывать дизайн интерьера заранее и до мельчайших мелочей: какая концепция способна объединить различные предметы быта?
Обязательно следите за тем, чтобы не было цветовой дисгармонии. Из всей гаммы выберите светлый, темный тон, несколько приглушенных и один яркий. Все предметы интерьера, которые вы впоследствии будете выбирать, должны быть в этой цветовой гамме.
Придумайте тему и придерживайтесь ее. Это может быть что угодно: море, охота, ночь, весна. Рисунки и орнамент должны представлять общий стиль, и лучше в этом случае выбрать что-то одно: восточная вязь, геометрические орнаменты или растительные мотивы.
В этническом стиле должно быть много элементов декора и предметов мебели. Чтобы интерьер был интересным и гармоничным, необходимо чтобы мелкие детали прекрасно сочетались с предметами мебели и крупными предметами.
Придумайте тему и придерживайтесь ее. Это может быть что угодно: море, охота, ночь, весна. Рисунки и орнамент должны представлять общий стиль, и лучше в этом случае выбрать что-то одно: восточная вязь, геометрические орнаменты или растительные мотивы.
В этническом стиле должно быть много элементов декора и предметов мебели. Чтобы интерьер был интересным и гармоничным, необходимо чтобы мелкие детали прекрасно сочетались с предметами мебели и крупными предметами.
Этот тип оформления самый распространенный и простой в исполнении. Этнический стиль в интерьере, представленный наличием отдельных элементов декора и мебели, может быть создан в самой обычной типовой квартире даже без капитального ремонта. И для того, чтобы нейтральное помещение приобрело свой образ и личность, необходимо добавить в интерьер всего несколько незначительных деталей. Подбор деталей происходит очень тщательно, ведь нужно выбрать именно те предметы декора и мебели, которые соответствуют выбранной эпохе или стилю.
Например, текстиль: приобретите несколько предметов интерьера, которые соответствуют выбранному стилю, это могут быть диванные подушки, покрывала, пледы, занавески, ковры и скатерти. Подберите различные по размеру предметы для декора интерьера: напольные вазы, светильники, панно, статуэтки и пара сувенирчиков из поездок. Этих элементов будет вполне достаточно, чтобы создать нужный интерьер и при этом не загромождать лишнее пространство.
Используйте основы композиции: возьмите один большой предмет и сделайте его главным. Например, это может быть большой ковер с этническим орнаментом, покрывало на кровати или скатерть в столовой.
Если вы правильно организуете и создадите интерьер в этническом стиле, дизайн помещения будет просто излучать тепло и уют. В такой комнате можно спокойно отдохнуть от работы и всех жизненных забот, окунуться в колорит той страны, которую вы выбрали в качестве образца стиля. Оформленное со вкусом помещение в стиле этно расскажет вашим гостям, что хозяин жилища человек неординарный и творческий, а также обожает путешествовать и познавать новые высоты.
Следует учитывать и помнить один интересный нюанс: национальные предметы интерьера, или предметы с символикой, могут нести в себе отрицательную энергетику. Среди таких элементов: предметы культа, маски, иероглифы и некоторые системы символов. Поэтому, перед тем как приобрести какой-либо предмет, внимательно изучите его и его историю: для чего он применялся, каким целям служил и что обозначает.
По финансовым затратам создание интерьера в стиле этно может быть очень разным: в аутентичной этнике стоимость интерьера будет довольно высокой, ведь тут нужно приобретать только оригинальные вещи и воссоздать с точностью всю технологию ремонта. А для этого потребуется помощь специалистов. Однако этнические акценты в интерьер позволят снизить стоимость интерьера до минимума, ведь в этом случае вам не придется тратиться на ремонт.
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