Как создать интерьер из исходных материалов?

Многие люди задаются вопросом: «Какой интерьер создать в своем доме?» Как ни странно, но этот вопрос до сих пор остается спорным, ведь это дело вкуса каждого человека. В современный мир очень быстро стала входить мода на все естественное. Это понятие охватило питание, здоровый образ жизни, стиль одежды и многие сферы деятельности.

Людям надоела искусственность, они жаждут быть ближе к природе, не смотря на то, что с каждым годом это расстояние увеличивается. Сегодня мы поговорим об интерьере, который с помощью природного необработанного сырья создать уникальную атмосферу в вашем доме. К таким видам интерьера относят рустикальный стиль и грубое кантри. Они подразумевают расставление акцентов на естественной красоте использованных материалов и сырья.

Рустикальный стиль предусматривает естественное состояние вещей, поэтому нужно воспользоваться малейшей возможностью и сохранить рисунок дерева, его естественный цвет. Так можно сохранить разнообразие текстуры дерева. Мелкие элементы декора тоже стоит выбирать максимально естественные, это могут быть деревянные подсвечники, ковры из натуральных материалов, картины на природную тематику, а также разнообразные шкуры животных.

Большое внимание при таком дизайне уделяется структуре и крупным деталям. Припода не любит симентрию и идеальных переходов, поэтому в таких дизайнах от них тоже лучше отказаться. Обрабатывать такие поверхности стараются по минимуму, ведь они должны сохранять естественность узоров и цвета.

Оригинальный рустикальный стиль может нести в себе некую мрачноватость, но вперемешку с современными деталями такой интерьер обретает свежесть и легкость. Придерживаясь современного стиля кантри, интерьеру стараются предать геометричность, создавая квадратнообразные или круглые формы мебели и элементам декора . Дизайнеры розбавляют темные природные оттенки яркими акцентами, что убирает унылость от традиционного стиля. Придерживайтесь исходных материалов.