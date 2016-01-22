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Как создать интерьер из исходных материалов?

Shunny_Star Shunny_Star
Каменный лофт, CO:interior CO:interior Спальня в стиле лофт
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Многие люди задаются вопросом: «Какой интерьер создать в своем доме?» Как ни странно, но этот вопрос до сих пор остается спорным, ведь это дело вкуса каждого человека. В современный мир очень быстро стала входить мода на все естественное. Это понятие охватило питание, здоровый образ жизни, стиль одежды и многие сферы деятельности. 

Людям надоела искусственность, они жаждут быть ближе к природе, не смотря на то, что с каждым годом это расстояние увеличивается. Сегодня мы поговорим об интерьере, который с помощью природного необработанного сырья создать уникальную атмосферу в вашем доме. К таким видам интерьера относят рустикальный стиль и грубое кантри. Они подразумевают расставление акцентов на естественной красоте использованных материалов и сырья. 

Рустикальный стиль предусматривает естественное состояние вещей, поэтому нужно воспользоваться малейшей возможностью и сохранить рисунок дерева, его естественный цвет. Так можно сохранить разнообразие текстуры дерева. Мелкие элементы декора тоже стоит выбирать максимально естественные, это могут быть деревянные подсвечники, ковры из натуральных материалов, картины на природную тематику, а также разнообразные шкуры животных.

Большое внимание при таком дизайне уделяется структуре и крупным деталям. Припода не любит симентрию и идеальных переходов, поэтому в таких дизайнах от них тоже лучше отказаться. Обрабатывать такие поверхности стараются по минимуму, ведь они должны сохранять естественность узоров и цвета. 

Оригинальный рустикальный стиль может нести в себе некую мрачноватость, но вперемешку с современными деталями такой интерьер обретает свежесть и легкость. Придерживаясь современного стиля кантри, интерьеру стараются предать геометричность, создавая квадратнообразные или круглые формы мебели и элементам декора . Дизайнеры розбавляют темные природные оттенки яркими акцентами, что убирает унылость от традиционного стиля. Придерживайтесь исходных материалов.

1. Не скрывайте красоту дерева

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Спальня в стиле лофт
CO:interior

Каменный лофт

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Деревянные материалы очень часто используются в интерьере. Дизайнеры часто стараются скрыть естественную текстуру дерева, обрабатывая его и окрашивая в неестественные цвета. Так зачем же тратить время и скрывать красоту самой природы? 

Дайте волю фантазии и создайте свою атмосферу стиля кантри в доме. Необработанным деревом можно заменить обычную врезную полку для раковины, или хорошо окрашенную дверь. В мире невозможно найти лучшего узора, чем узор дерева. 

Массивные деревянные балки также станут незаменимыми в дизайне дома, они добавят в интерьер таинственности и оригинальности. А что уж говорить о деревянных кроватях? Это смелый шаг на встречу к природе. Такое уникально ложе станет фишкой такого дизайна. Что уж говорить о мелких деталях, которые можно сделать своими руками. К примеру оригинальная рамка для фото или подсвечник с коры березы.

2. Показывайте бетонную структуру

Дизайн-проект офиса компании "МОРЕ ПИВА" , archirdom archirdom Стены и полПол и стены
archirdom

Дизайн-проект офиса компании МОРЕ ПИВА

archirdom
archirdom
archirdom

Нет ничего лучше того, чтоб показывать естественную суть вещей. Эти слова касаются не только философии, но и строительства. Мода на бетонные дома снова вошла в моду, только это уже вовсе не ярко выкрашенные постройки, а дома в естественном цвете бетона. Стильно, модно и без заморочек! Тоже касается и интерьера. 

Теперь нет надобности тратиться на дорогие обои, которые, ко всему прочему, часто являются токсичными. Неокрашенные бетонные стены смотрятся очень стильно в компании с другими деталями. Такая стена станет подходящим фоном для декораций в стиле кантри. На ней они будут смотреться очень ярко и стильно.

3. Показывайте металлические каркасы на потолке

Частный дом, Архитектор Владимир Калашников Архитектор Владимир Калашников Стены и полПол и стены
Архитектор Владимир Калашников

Частный дом

Архитектор Владимир Калашников
Архитектор Владимир Калашников
Архитектор Владимир Калашников

В некоторых квартирах или домах можно увидеть, что потолок поддерживают металлический каркас. Люди хотят скрыть их за натяжными потолками, но это только отбирает у них средства и высоту комнаты. 

Дизайнеры нашли решение этой проблемы. Теперь нет надобности прятать метал за фальшивыми потолками. Если уж мы решили показывать все исходные материалы, то делать это нужно во всем. Метал является природным материалом, поэтому его наличие в вашем доме лишь подчеркнет его рустикальный стиль.

4. Не красьте кирпичные стены

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухня в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Кирпич – известный всем строительный материал, который в современных интерьерах частенько выполняет функцию декора, но мы его открываем совершенно с новой точки зрения. Абсолютно нет необходимости теперь красить его и придавать искусственности, ведь естественный цвет кирпича и без этого украсит ваш дом. 

Кирпич часто используют для декора каминов или создают из него дополнительную стену. Таким образом он также стал неотъемлемой частью интерьера в естественном стиле.

5. Показывайте трубы

детский сан. узел Anna Vladimirova Ванная комната в эклектичном стиле
Anna Vladimirova

детский сан. узел

Anna Vladimirova
Anna Vladimirova
Anna Vladimirova

Примером яркого демонстрирования труб есть стиль стимпанк. В таком дизайне трубы в санузле, кухне или других местах не закрывают ящиками, полками, а просто окрашивают в преимущественный им металлический цвет. Это очень смелый дизайнерский ход, но тем не менее смотрится очень необычно. Особенно это можно применить в ванной комнате. Вперемешку с естественными материалами, использованным в других деталях, трубы будут смотреться очень гармонично.

6. Показывайте естественность каменных стен

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Как мы уже говорили, рустикальный стиль подразумевает естественность текстуры и красок. Также не стоит забывать, что стены, которые на вид уже прожили не один год тоже являются фишкой уникального дизайна. Примером могут стать каменные стены, почувствовавшие на себе все проявления природы, которые оставили о себе знать. Закрашивать и декорировать их вовсе не нужно, они сами, без дополнительных усилий, выступают элементом таинственного, рустикального интерьера.

Солнечный проект дачного коттеджа
Как думаете, вы готовы сделать свой дом в таком стиле? Это действительно смелый эксперимент в интерьере, но тем не менее – очень популярен.

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